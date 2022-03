“Se siente increíble tener las nubes a tus pies”: Salomón Guillén

Josué David Morales/ Diario de Chiapas

Con una cabeza poblada de canas y un poco más de arrugas faciales de lo habitual, Salomón Guillén Vázquez, quien es el mayor de ocho hermanos, busca este 2020 conquistar de nuevo la cima del Volcán Tacaná, escenario que ha conquistado desde 1995 y según él, “he perdido la cuenta”.

Durante una entrevista exclusiva mediante una video llamada, Salomón Guillén compartió parte de las aventuras que ha vivido durante su vida en el ámbito deportivo, pues dijo que el deporte le ha cambiado la vida y le ha dado sentido.

Ubicado entre la selva verde y hectáreas que dan fruto al café tradicional en la zona del Soconusco; en Cacahoatán, Chiapas, se encuentra el poblado de no más de 3 mil habitantes llamado Unión Roja, lugar que en 1950 daría lugar al nacimiento del hermano mayor de los Guillén Vázquez. Salomón nos relata como inició su carrera deportiva en el fútbol en el campo ubicado en el centro de la comunidad.

“Únicamente existía el juego de fútbol porque no había cancha de basquetbol ni se practicaba otro deporte. Todos los niños empezamos jugando en la escuela. Fue ahí donde nos nació la pasión del fútbol”, explicó.

Al preguntarle cómo inició dentro de él la pasión por el fútbol, entre risas y un rostro acercado a la cámara nos relató cómo la pasión que posee es una auténtica herencia.

“Habían muchos jóvenes, yo era niño todavía cuando se empezó a jugar el futbol en la colonia. Cuando ellos jugaban, incluso mi papá también jugaba. Él (su padre) me llevaba y fue ahí donde me convencí de ser un deportista”, dijo con un tono nostálgico.

Contó con un tono bastante ameno, cómo su adolescencia estaba inundada de futbol y al ser habitante de una zona cafetalera, menciona cómo pudo compaginar su vida de campesino con la de deportista.

“Mi adolescencia fue puro fútbol, puro fútbol. Recuerdo que mi papá fue campesino, era ejidatario de la comunidad. Lo único que hacíamos era ir a trabajar para limpiar el cafetal o la cosecha de café, pero en las tardes la mayoría de los de mi edad nos íbamos al campo de fútbol los martes y los jueves a practicar”.

Al ser el mayor de siete hermanos (seis hombres y una mujer), presumió entre risas nuevamente lo orgulloso que está de ser “futbolero”

“Todos somos futboleros de corazón y con mucho amor a la playera que siempre hemos portado.”

¿Cuál fue la primera playera de la cual portaste los colores?

“En mi adolescencia los señores más grandes hicieron un equipo que se llamó Nacional. Ahí comencé a entrenar con un señor llamado Norberto Cruz. Él nos entrenaba en las mañanas, como a las 5:00 de la mañana. Tenía como 16 años”, aseveró Guillén.

Mientras reconocí la valentía y disciplina que tuvo al levantarse todos los días muy temprano para entrenar, confesó cómo fueron sus primeros encuentros con otros equipos de la región.

“Sí, los clásicos partidos amistosos de los equipos de ejidos circunvecinos”.

La carrera futbolística del cafetalero iniciaría con un registro en la liga de Tapachula, para después escalar otros peldaños.

“Hubo alguien acomedido que registró al equipo de Unión Roja en la liga de Tapachula en la categoría de Segunda Fuerza, donde salimos campeones. Ya en la categoría de Primera Fuerza, hicimos una campaña donde salimos invictos en el año 76-77. Ya de ahí ascendimos a la Primera División en Tapachula. Por cierto, tenemos el récord en Tapachula de ser el único equipo en salir campeones invictos”.

En su juventud no le fue posible formar parte del equipo selecto del balón pie Tapachulteco. Indicó que algunas imposibilidades, fue el vivir fuera y lejos de la ciudad. “Era muy difícil ir a entrenar en Tapachula, ya que el equipo era formado por quienes vivían en la ciudad o a sus alrededores”.

Si es algo que es de resaltar de Salomón, es la disciplina. En sus inicios como futbolista adoptó el hábito de correr cada mañana. “Cuando era joven, antes de entrenar teníamos que darle varias vueltas trotando al campo, ya de ahí, me quedó el hábito. Más que nada para poder rendir más en el partido.”

Si bien el hábito de hacer ejercicio por las mañanas lo forjó desde joven, aún conserva esa costumbre. “Lo hago todos los días. El día que no lo hago me siento extraño, como si algo me hace falta. Gracias a eso he corrido carreras de tres, cinco o hasta 13 kilómetros”, dijo sobre su asombroso hábito que desempeña por las mañanas.

Tras pasar por su época joven en las canchas, no fue hasta la categoría como veterano cuando formaría parte de la selección Tapachula. Poder trabajar por separado del equipo le traería consecuencias favorables.

“El entrenamiento que yo tenía diario me diferenciaba de los demás jugadores. Fue como una recompensa. La categoría era de 50 años en adelante y yo tenía 61”.

“El seleccionador se llama Andrés del Bosque, él era quien organizaba a la selección, y como varias veces salimos campeones, nos seleccionó.

El año 2011 sería un año especial para el fronterizo porque luego de ser seleccionado municipal y proceder como campeón, sería convocado para formar parte de la selección Chiapas y asistir a un campeonato nacional con sede en Tulúm Quintana Roo.

“El campeonato nacional fue una experiencia inolvidable. Fui con más de la edad permitida. Hubo un encuentro donde un jugador muy alto de Sinaloa que me tocó marcarlo. Particularmente me sentí nervioso. Le dije a uno de mis hermanos que también era parte de la selección: Estoy muy nervioso porque ese me va a dejar por velocidad. Él (su hermano) me motivó. Quedamos empatados 1-1. Nunca imaginé que al finalizar el partido se me acercara y me dijera en el vestidor: “sólo vengo a felicitarlo por la marcación. También me enteré que usted tiene más de 60 años”. Con una voz quebrada por la nostalgia contó la anécdota vivida durante el único nacional al que asistiría, pues dijo que “al siguiente nacional, ya no acudí. Había gente más preparada. Me quedo con esa experiencia”.

La carrera deportiva de forma amateur tomaría retos mayores, pues en 1995 aceptaría el reto de escalar el imponente Volcán Tacaná. Volcán que divide a México y Guatemala en una de sus fronteras y tiene de frente al Volcán Tajumulco. Con más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, es de las zonas más altas de Chiapas.

“A mí se me hacía imposible, creí que no iba a aguantar. Es pesado. Pero mis hijos me motivaron. Dijeron: ‘vamos, vamos, sabemos que vas a aguantar porque haces ejercicio’. Luego de dar detalles y decir que fueron sus hijos quienes lo motivaron a subir y ser convencido, dio gracias a Dios por llegar a la cima.

“Gracias a Dios llegamos. Sí cuesta ir al Volcán Tacaná, llegar a la torre que le llamamos (la parte más alta ). Lo subí junto con mi esposa.”

¿Qué se siente estar allá arriba?

“Primeramente me causa una sensación de felicidad saber que ya llegué hasta la cima y contemplar las nubes que están abajo de nosotros y saber que vale la pena el ejercicio de todos los días. Se siente increíble estar hasta arriba y tener las nubes en los pies.”

Aceptó que la primer vez fue difícil recuperarse. Le reclamó a sus hijos y les pidió que no lo volviera a invitar.

Salomón indicó que se preparó todos los días y fue fácil para él. En ocasiones incrementó la distancia que corría. En ocasiones invitaba a un amigo para subir al cual le decía “Tienes mínimo que entrenar seis meses para poder subir”.

El entrenamiento diario siguió valiendo la pena pues “los cinco kilómetros diarios ayudaron a poder llegar en buenas condiciones”.

Al preguntarle cuántas veces ha conquistado la cumbre de “El Tacaná”, no supo qué contestar pues según él, ha perdido la cuenta.

“Hubo una o dos veces que no pude subir cada diciembre, por salud o por asuntos personales. Por una vez que yo fallara, iba dos veces al año: en Semana Santa y en diciembre. Me ha gustado más en diciembre. Siempre ha sido la misma preparación, aun cuando subía dos veces al año. Lo hacía aproximadamente en un día. Subía un día la mitad, dormía ahí y al siguiente lo terminaba de subir y lo bajaba”.

¿Tienes planes de subir este año?

“Espero tener salud y las condiciones. Me estoy preparando cada vez para poder subir”.

El deporte le ha dado la oportunidad de conocer a grandes deportistas, como lo son Edgar Sosa (campeón de boxeo) y a Rafael Márquez (cinco veces mundialista).

Al finalizar, le preguntamos qué esel deporte para él, a lo que contestó: “mi vida”.