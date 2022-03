Servicio hospitalario, un sueño lejano en Los Altos

Ainer González/ Diario de Chiapas

Chiapas, además de enfrentar la crisis mundial de salud por el Covid-19, también afronta –desde años atrás– la falta de hospitales y clínicas en comunidades de la entidad, en donde ante la falta de estos espacios, chiapanecos y chiapanecas deben recorrer kilómetros y demorar horas para llegar y recibir atención médica.

De acuerdo con María de Jesús Espinosa de Los Santos, secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), las comunidades más afectadas por la falta de servicios hospitalarios son las de la región Altos, en donde se incluye a 17 municipios.

Puntualizó que las alcaldías que reportan este déficit son: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

Asimismo, agregó que además de las comunidades de la zona Altos, se presenta el mismo problema en el municipio de Palenque, debido a su amplia y compleja geografía.

“En el caso de Palenque que está más disperso y los caminos están más accidentados hay más retrasos, en la zona de la Sierra… que sean responsables en esta contingencia y que cumplan con la responsabilidad que les toca, el abastecimiento y de manera urgente de medicamentos e insumos que se han arrastrado desde hace más de un año”, detalló.

Además de la falta de hospitales en dichos municipios, señaló que también se enfrenta la falta de personal médico especializado, pues en estas zonas, hay más médicos “pasantes” que de base.

Asimismo, añadió que son muy pocos los profesionales de la salud que pueden comunicarse de manera eficiente con sus pacientes debido a que no hablan lenguas indígenas.

Por ello, Espinosa de Los Santos comentó que hasta el momento no tienen el reporte de alguna persona que no haya podido ser atendida o no haya llegado a alguna clínica; sin embargo, reconoció que la etapa crítica de la pandemia está por comenzar en próximos días y la falta de atención a personas muy probablemente se presentará.