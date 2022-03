Siempre reconocer a niños

Edén Gómez/ Diario de Chiapas

El Día del Niño es el mejor pretexto para celebrar a los pequeños. Aun en medio de la crisis sanitaria es idóneo siempre reconocerlos, dedicarse a ellos y poder reforzar su autoestima, no sólo un día sino siempre.

En este sentido, Jaqueline Borzani Gómez, docente de educación preescolar, señaló que el Día del Niño y todos los días pueden ser los indicados para celebrar a los niños y niñas en casa.

Señaló que debido al confinamiento que existe actualmente, muchos infanmtes han tenido que acomodarse a las actividades en casa, por lo que a diferencia de otros años la celebración del Día del Niño es distinta, pero no por ello menos importante, por lo que recomendó realizar algunas actividades, donde los padres de familia pueden tener en casa con sus hijos y no pasar desapercibido este festejo.

“Es importante que los niños se diviertan, podemos hacer diversas actividades, para esto hay que planear con materiales sencillos que tenemos en casa, puede ser de reciclaje, y realizar juegos, se me ocurre quizás la busca de un tesoro, igual podemos hacer alguna receta sencilla donde los niños se haga su propia comida con alimentos que tenemos en casa, creo que lo importante es la intención de no pasar desapercibido este día, ya que es una fecha especial y con todo esto de la cuarentena ellos no pudieron convivir con sus amigos en la escuela”, expresó la docente.