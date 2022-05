Siguen sin protección

M de R / Diario de Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez, el virus del Covid-19 sigue galopante en la capital chiapaneca ante la incapacidad de las autoridades municipales, pero de manera específica en este caso, la responsabilidad recae sobre el titular de la Dirección de Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento capitalino.

Y es que hasta el momento no hay funcionario alguno con capacidad de mando para hacer frente a esta panorama adverso que prácticamente está azotando a la población capitalina.

Circulan fotos en redes donde los tuxtlecos se aglomeran sin que la autoridad municipal ponga orden. Cada día se escuchan más contagios y muertes en Tuxtla por Covid-19, muchos no creen, a otros no les importa, la gente no es responsable de las medidas que ya han sido notificadas de muchas maneras por las autoridades, pero varias personas siguen sin atender esas medidas, los contagios no van a disminuir hasta que esos individuos no entiendan la importancia de este problema.

Tuxtla Gutiérrez por ser la capital se ha destacado como el mayor foco de infección en cuanto al Covid 19 y a pesar de la muerte de varios funcionarios municipales del Ayuntamiento, sus autoridades no han tomado una postura clara al respecto.

Entre la base de la burocracia municipal existe el temor de regresar a sus funciones, porque consideran que en los últimos meses sus compañeros han caído como “moscas” ante el avance agresivo del virus y debido al nulo apoyo de las autoridades municipales no les queda ninguna opción de defensa.