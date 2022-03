Simojovel, sinónimo de podredumbre política

Silvano Bautista/ Diario de Chiapas

El municipio de Simojovel se ha convertido en sinónimo de podredumbre política; gobernados por la pareja Viridiana Sánchez Hernández, alcaldesa y su esposo, el síndico Gilberto Martínez Andrade, han hecho de esa administración un espacio donde priva el saqueo de recursos, actos de corrupción y demás ilícitos que de manera inexplicable siguen sin ser castigados.

En el extremo del cinismo y la ambición política de poder, esta pareja llegó al extremo de tramitar el divorcio para que las próximas elecciones el actual síndico pueda competir por la alcaldía de ese municipio y de esta forma seguir saqueando al erario y enriqueciéndose a costa de la población de Simojovel y de esa forma cubrir sus irregularidades. Si bien llegaron a un acuerdo de separación, que legalmente demuestre que no tienen relación, pero que en la práctica es un asunto contrario.

Llegaron incluso al extremo de secuestrar a personal de la Auditoría Superior del Estado, cuando se dirigía a aplicar las auditorías correspondientes para de esta forma no sean expuestas sus corruptelas.

Esta pareja ha engañado a la población, haciendo creer que es la alcaldesa quien gobierna, cuando en realidad quien manda en el Ayuntamiento es el síndico.

Estos funcionarios municipales deberían ser sancionados conforme a la ley, pues se han burlado del Congreso del Estado y Secretario General de Gobierno, porque en su comparecencia y bajo la protección de la Auditoría Superior del Estado, que preside José Uriel Estrada, toda la cuenta pública de 2019 está bien, pero es todo lo contrario.

El diputado local, Omar Molina Zenteno, solicitó al Congreso del Estado, desaforar a la presidenta municipal, Viridiana Hernández y al síndico de Simojovel de Allende, Gilberto Martínez Andrade, por delitos de corrupción, debido a que los recursos públicos que deben ser ejercidos para la obra pública en las comunidades, lo entregan en efectivo para promover al síndico, para las elecciones de 2021.

Acusó que, Gilberto Martínez Andrade, presenta acta de nacimiento de Veracruz y una segunda de Chiapas, con un registro extemporáneo en el 2012 en el municipio de Suchiapa y tramita la CURP en Veracruz y una más en Chiapas, mientras que exhibe un acta de nacimiento con la que contrajo matrimonio con la alcaldesa Viridiana Hernández, expedida en el estado Veracruz y luego acreditó ser ciudadano con credencial de elector expedida en Veracruz.

Por ello, ha solicitado se denuncie ante la Fiscalía, los delitos de corrupción, toda vez que no hay entrega de la cuenta pública mensual y anual de 2019, no se comprueban los recursos y se siguen entregando en efectivo para la compra de conciencias para las próximas elecciones locales de junio del 2021.

Insistió que, debe procederse a la integración de las carpetas de investigación por corrupción y el Congreso del Estado proceda al desafuero de ambos para que respondan ante la justicia, basta de impunidad; “el Congreso del Estado no puede ser cómplice ni callar los actos de corrupción”.

El pasado 7 de agosto, la alcaldesa compareció ante el Congreso del Estado ante el incumplimiento de la entrega de la cuenta pública 2019, en que habría ejercido un presupuesto superior a los cien millones de pesos.

El 30 de abril de este año debió cumplir con la entrega, 26 municipios solicitaron prórroga no así Simojovel, que ha seguido ejerciendo los recursos públicos pero no ha dado cuenta sobre el destino, expuso la diputada, Ana Laura Romero Basurto, que advirtió, no se tolerará ningún desvío o malversación.

Viridiana Hernández, explicó que por cuarta ocasión ha cambiado contadores públicos responsables del manejo de recursos, en tanto que el tesorero se enfermó de coronavirus, al igual que su papá que falleció por esa enfermedad que afecta a Chiapas, lo que ha impedido cumplir con la disposición fiscal.

Desde octubre, pobladores de Simojovel se están presentando voluntariamente a denunciar los malos manejos de los recursos públicos, federales, estatales y municipales.

La pareja en cuestión ha dado de baja a cinco trabajadores del Ayuntamiento que asistieron a un evento político de un partido distinto con el que el síndico busca ser presidente municipal en la próxima elección.

El Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, expuso que es inevitable la rendición de cuentas, se van a asumir las responsabilidades, al igual que en otros casos como Teopisca, Chalchihuitán.

La falta de contadores en el Ayuntamiento no es una excusa, hay incumplimiento y deben fincarse responsabilidades primero al interior, luego llegará a los responsables de obras, tesorería, regidores y síndico, además de la alcaldesa.

Hasta el momento, se sabe que a finales de septiembre, inició una auditoría amplia al Ayuntamiento de Simojovel, la pandemia del coronavirus no debe ser pretexto para no cumplir y habrá sanciones primero económicas y las que vaya determinando la legislación municipal, si es necesario se dará parte a la Fiscalía General de Justicia y por asunto de juicio político, al Congreso del Estado.

?