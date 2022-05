Sin rumbo e inversiones por encima de las ganancias

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el programa, Economía y Mercados Objetividad e inteligencia productiva con Rafael Castillejos Guízar y Héctor de la O. Santana se analizó el tema” La Marca Chiapas, ¿ha cumplido las expectativas?”.

Como invitados especiales estuvieron Gerardo Toledo Coutiño, director general de Diario de Chiapas; y Enrique Vázquez Constantino, presidente del Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado (CIESP), invitado especial.

En la administración de Juan Sabines Guerrero, fue cuando inició el posicionamiento de marca Chiapas, siendo la idea original, el posicionar “Casa Chiapas”, en varios países, siendo el primero de ellos Alemania.

En su participación Enrique Vázquez dijo que la marca Chiapas no ha cumplido con las expectativas por las que fue creado, señaló que el punto fundamental de la creación de esta marca fue el desarrollo económico en la entidad.

“Sin embargo, todo lo que se ha invertido por posicionar la marca Chiapas, comparado con el crecimiento económico que ha tenido el estado de Chiapas, definitivamente van en direcciones opuestas porque no hemos tenido ningún crecimiento, ni tampoco se ha visto algo de impacto”.

Desde su creación Marca Chiapas, han atendido a 334 empresas que, en 10 años, no es una cantidad amplia, entre los que se encuentra: artesanía, ámbar, café, alimentos, turismo y cultura.

“En las unidades económicas registradas (en el Inegi), en el estado son más de 44 mil las que hay en la entidad, y sólo marca Chiapas ha atendido a 334; revisamos y es menos del 1 por ciento de las unidades económicas en 12 años y gastando miles de millones de pesos”.

Gerardo Toledo habló sobre el proyecto que surgió como una alianza público – privada que regularía un sello distintivo ‘México Chiapas Original’, para ello, se convocó a un grupo de empresarios para formar parte de un grupo consultivo.

Desafortunadamente, las autoridades estatales tomaron en aquel momento el liderazgo por encima de los empresarios, lo que provocó que poco a poco la marca callera en el estancamiento.

Explicó que atraer a más empresarios vinculados con el sector turístico, era la idea central; sin embargo, la marca Chiapas se burocratizó estructuralmente donde cada vez hay menor injerencia del sector privado.

Después de no prosperar en dos administraciones, gastando miles de pesos de fideicomisos en publicidad, de estar regalando cafeterías completas y luego que ya no aparecen, se ve actualmente que esto no funcionó.

“Tener un sello distintivo es una cosa y otra una política que defina la economía de un estado, y eso es lo que no funciona, ya que se pretendía que este sello jalara a los consumidores y esto no ha sido positivo”.

Indicó que apoyar a las empresas locales es apostar los propios chiapanecos a consumir lo nuestro; para que el impulso de nuestras empresas sea potencializado.

“No podemos seguir consumiendo en empresas que ni siquiera tributan en Chiapas y que estemos dejando de lado de generar las oportunidades; hoy el papel de marca Chiapas es fundamental y se tiene que rencauzar; el llamado es para la Secretaría de Economía, como también, para los que integran el consejo regulador para que se enfoquen los objetivos en un planteamiento que permita ser atractivo que cualquier empresario que quiera posicionarse en su marca se acerque”, concluyó