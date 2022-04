Taxista pone el ejemplo

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

En Facebook lo bautizaron como el “taxista encapsulado”, como una muestra de que si existe la necesidad de continuar laborando mientras la pandemia está en las calles, hay formas de autocuidado.

Las imágenes que se difundieron este martes en diferentes plataformas digitales fueron tomadas en Comitán, donde una persona que pidió el servicio de transporte dijo haberse sorprendido por los cuidados que este chofer tiene para no contagiarse de Coronavirus, y proteger así a su familia y personas cercanas.

“Comprobé que el que se quiere cuidar, cuida a sus choferes y pasajeros, y lo hace bien”, escribió la persona en su cuenta, y su historia comenzó a circular rápidamente, con el respaldo generalizado ante un incierto término de la cuarentena.

De hecho, ha sido el sector del transporte público uno de los más expuestos y cuestionados durante la actual contingencia, sobre todo el de la modalidad colectiva, porque ahí el riesgo de contagio es mayor, y al menos en el caso de la capital algunos choferes han muerto.

No obstante, en este caso el conductor continúa trabajando con una separación respecto al pasajero que lleva en la parte trasera, ya que las autoridades determinaron que no pueden viajar más de dos personas en el vehículo, y que el acompañante no puede ir a un lado del conductor.

Separación que hizo posible empleando un plástico suave que colocó alrededor de su asiento, dejando un espacio para recibir y entregar el dinero; además, conduce utilizando cubrebocas y alcohol en gel.

Hasta el momento, al menos en las principales ciudades del estado, no se sabe de una forma similar de protección que, aunque realizada en casa, permite una sana distancia dentro de un vehículo al que subirán diferentes personas a lo largo del día.