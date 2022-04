Terminar con la simulación en la paridad, pide Oswaldo

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Oswaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), consideró necesario un protocolo para que, desde las instituciones, se eviten los actos de simulación en el ejercicio de funciones, como le sucede a mujeres que fueron electas como presidentas municipales.

También reconoció que los partidos políticos deben asumir su responsabilidad y comprometerse a que para el proceso electoral del año 2021, la definición de los municipios y distritos, donde serán mujeres las que encabecen la candidatura, lo manifiesten antes de que concluyan los registros de candidatura.

“Como se esperan hasta el final para decidir cómo ocupar estos espacios, terminan por entregarlo a familiares de varones que buscaban esa candidatura y eso es lo que ya no debe suceder, no obstante, se trata de la vida interna de los partidos y no podemos intervenir, por eso el llamado a que asuman este compromiso”.

Recientemente el IEPC dio a conocer los lineamientos para que los institutos políticos cumplan con la paridad de género, y evitar que la simulación sea la norma en los procesos electorales.

Sin embargo, como reconoció el funcionario, una cosa es la paridad en las listas de candidaturas, y otra cuando la mujer resulta electa, como ha sido denunciado en comunidades indígenas, donde es la pareja de la presidenta municipal la que toma decisiones, firma documentos oficiales y gobierna.