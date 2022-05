Transportistas no acatan medidas

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

No todos acatan las recomendaciones ante el Covid-19, principalmente los transportistas, quienes a diario ofrecen sus servicios y aun cuando se han lanzado medidas para implementarlas no hacen caso.

Así sucede en San Cristóbal de Las Casas, donde se puede ver que la mayoría de los taxistas no siguen los protocolos para evitar riesgos, tanto así, que ni cubrebocas usan, no respetan el límite de pasajeros, además de que, según los usuarios, no limpian ni sanitizan sus unidades.

“De poco sirve que se atienda el llamado para reducir riesgos, y se tomen medidas como sociedad, si cuando uno sube al taxi está sucio, el chofer no respeta el número de pasajeros y ni cubrebocas tienen, por lo que sería fundamental tomar medidas contra quienes no cumplen”, coinciden los usuarios.

De esta forma queda en evidencia el trabajo nulo que han ofrecido las autoridades municipales como la de transporte, que a fin de cuentas han propuesto medidas, pero no hacen que se cumplan, lo que de igual forma pone en riego a los ciudadanos.