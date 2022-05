Urge evaluar

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Un análisis cualitativo demostrará que no todos los legisladores federales que representan a Chiapas deben ser medidos con la misma vara, opinó el diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez.

Respecto a él, confirmó que sí busca la reelección en el cargo, y defendió su aspiración al recordar su participación en tribuna como resultado del trabajo realizado para atender temas que son prioritarios en el estado.

“Son temas que realmente impactan la vida y desarrollo del país, porque hay quienes piensan que por presentar 30 iniciativas es un ejemplo del trabajo y eso es falso, se presentan muchas iniciativas ‘basura’ que no abonan ni tienen sentido, como conmemorar el día ‘x’, el día ‘y’”.

Mencionó que entre las iniciativas impulsadas por él, se encuentran la reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados, que está por aprobarse en la Cámara de Diputados, ampliamente consensuada a través de la organización de foros nacionales en las diversas regiones del país, y en el que participaron todos los sectores involucrados.

Asimismo, resaltó la reciente aprobación de la iniciativa de Ley, que también presentó, con la que se deberán crear de forma obligatoria los Institutos Municipales de Planeación en todo el país, aprobada por por unanimidad, la que actualmente se encuentra en el Senado y representa el trabajo de consenso de dos años que va a tener un impacto positivo en la ciudadanía y en la vida pública del país.

Morales Vázquez afirmó que manifestó en tribuna posturas contra la desaparición de los fideicomisos, contra la militarización del país, la lucha por una tarifa justa de energía eléctrica en Chiapas y contra la desaparición de los órganos autónomos, entre muchos otros.

Aseguró que la independencia legislativa no quita mérito ni posibilidades de construir un mejor país, aún y cuando se tengan que pasar por todas las barreras que impone el partidismo, “hay grupos parlamentarios con una fuerza tremenda que no han podido lograr cambios y hay diputados que no han presentado ni siquiera una iniciativa, hay diputados que jamás suben a tribuna, no debaten el tema de la vida pública del país, son muchos temas que se viven y nosotros hemos dado la batalla por Chiapas”, destacó.