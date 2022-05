“Ya no hay lugar para derroches”

Ainer González / Diario de Chiapas

En el Poder Legislativo local ya no hay cabida para el derroche de recursos públicos, sentenció el diputado por el Distrito V, San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, luego de respaldar la reforma aprobada para aminorar en más de 105 millones de pesos el financiamiento público a los partidos políticos locales.

El legislador enfatizó que el tema de la austeridad es prioridad en la LXVII Legislatura y sobre todo en materia política, es necesaria no sólo por el momento que se atraviesa, sino como respuesta a la demanda ciudadana de no más despilfarro de los recursos para las instituciones políticas.

“No hay ahorita argumento que valga para seguir derrochando dinero a través de los partidos… esto es precisamente lo que no quiere esta cuarta transformación, este nuevo sistema político y gubernamental de México y esta nueva forma de hacer política y legislar. No queremos más de lo mismo. No queremos estar despilfarrando dinero que se pueda utilizar para atender la pandemia ocasionada por Covid-19, y no derrocharlo en partidos que se han convertido en franquicias familiares en nuestro estado”, explicó.

El presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso local, descartó que detrás de esta iniciativa haya revanchismo o intereses que estén más allá que la búsqueda del ejercicio racional y transparente de los recursos públicos, porque el recorte presupuestal aplicará para todas las fuerzas políticas locales.

“Ya basta de partidos satélites, de franquicias. Vamos a utilizar los recursos para servir a la gente, para atender las necesidades del pueblo, para atender la pandemia ocasionada por el Covid-19… es lo que se requiere en Chiapas, es lo que se requiere en México, apretarnos el cinturón en los partidos políticos”, puntualizó.