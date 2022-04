Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

10 hospitales en esta entidad tuvieron remodelación y los contratos no fueron licitados

El Tabasqueño, Tío Chemita debe ser investigado y enjuiciado, piden los del sindicato de salud

Bueno día amigo lector, ayer apenas te comentaba lo de los diez hospitales que se reconstruyeron en diciembre del 2019, ya en acción la 4T, si, esos 10 hospitales se supo, en diciembre de 2019, se realizaron trabajos de rehabilitación de sus redes de gases medicinales, empero, ninguno de esos contratos tuvo licitación, es decir, el Tabasqueño Tío Chemita le valió madre las reglas de operación y la mayoría, por no decir todos, se dieron por asignación directa el pasado11 de diciembre de 2019, todos concluyeron el 31, último día del año. Al decir de varios sindicalizados trabajadores al interior de esa mal lograda secretaria de salud, cada remodelación tuvo un costo de por lo menos de 6.8 millones de pesos, una cantidad enorme, de espanto, con lo que dice el tabasqueño Tío Chemita que no hay paga, si como no. En un artículo de la revista de Chihuahua se anota que con un monto así, habría sido más que suficiente para instalar una nueva red en un centro médico del tamaño de La Raza, pero los hospitales chiapanecos son todos pequeños y de alcance regional, ahí está el detalle. Según se dice que los trabajos se desarrollaron en tres semanas y durante la temporada navideña. Es un tiempo improbablemente corto para una obra de esa magnitud. Ese tipo de Proyectos de inversión similar en hospitales, podrían tomarse meses o años en culminarlos. Además, no queda claro dónde encontraron los contratistas los ejércitos de trabajadores para laborar tan intensamente en Chiapas en el período navideño. Por qué estamos casi seguros que todos los constructores conocen las dificultades de mantener suficientes trabajadores en esa época. Los 10 proyectos fueron otorgados a 10 contratistas distintos. Habría sido muy sospechoso, supongo, asignarlos a uno solo. Pero en un campo especializado, en el que muchos se conocen, los 10 son desconocidos o inexistentes. Una búsqueda solo permitió encontrar a uno, DIR Construcciones y Servicios. Los demás no parecen tener ni domicilios, ni teléfonos, ni páginas de internet, ni trayectoria en redes de gases medicinales: Valeria Construcciones, Mantenimiento y Servicios, Grupo Constructor Experto Fadam de Chiapas, Constructora Alpes del Sureste, Constructora Gervisur, Inmuebles y Obras Civiles Adosur y Constructora Sóyalo. Así narran el manuscrito publicado en la revista de Chihuahua y que también ya fue publicado por el periodista Sarmiento, Además, inusitadamente se otorgaron contratos a tres personas físicas: Alexandra Malagón Trujillo, Fátima de los Ángeles Gutiérrez Ovando y Fernando Leyva Rodríguez. Es muy perentorio mencionar que todos los contratos fueron asignados por cantidades diferentes, aunque muy parecidas, que van desde 6 millones 808 mil 543.45 hasta 6 millones 895 mil 362.59 pesos. El total asciende a 68 millones 861 mil 737.00, sorprendentemente una cifra cerrada, sin centavos, a pesar de que los contratos son independientes y todos tienen centavos. La posibilidad de que esto ocurra naturalmente es de uno por ciento. La otra opción es que alguien haya acordado primero un monto total y después acomodado cotizaciones para dar esa cifra exacta. Continua la nota con que los contratos fueron asignados por la Dirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud en Chiapas y aprobados por Luis Alberto Gómez Rodríguez, quien no aparece en la página de internet de ese instituto. Todas las operaciones están registradas en el sistema Compranet del gobierno federal. Si no las borran después de que se publicó el artículo, cualquiera podrá entrar y verlas. No saltan a la vista, comentan, para un usuario casual, pero sí para los profesionales que consultan el sistema. En ese artículo también se da a conocer que, Las redes de gases medicinales son equipos y tuberías de distribución de oxígeno y otros gases. No los instala cualquier empresa. Es totalmente atípico que 10 hospitales de Chiapas hayan rehabilitado sus redes al mismo tiempo, en un tiempo tan corto, con presupuestos altísimos y con asignaciones directas, habría que checar e investigar si los 10 hospitales chiapanecos para saber si las redes se instalaron, aunque parece imposible en el tiempo de los contratos. Sí es claro, empero, que los montos están disparados y las asignaciones son irregulares. Quizá el presidente López Obrador, tan tercamente comprometido con el combate a la corrupción, quiera ordenar una revisión. Pero. El gobernador Rutilio tiene aquí para investigar este tema porque el peloncito Tabasqueño está resultando con una gran cola de ratón y este podría ser el talón de Aquiles del número uno, pero al tiempo…sin comentarios

POLICÍAS ESTATALES VAN A LA CÁRCEL POR CUMPLIR CON SU CHAMBA

Nos parece un absurdo decía un amigo, que los Funcionarios y altos mandos de la Policía estatal se lavan las manos, en el caso de la represión contra los estudiantes normalistas chiapanecos cuando los 43 padres de familia visitaron a Chiapas para llevar a cabo actividades de protesta y mientras los policías estatales que solo daban fiel cumplimiento a una orden del alto mando, fueron encarcelados. Es ese también, así como el de salud el gobierno de Rutilio Escandón se le auguran Negros nubarrones y podría arder Troya. La pregunta que salta a la palestra es ¿Dónde quedan esos funcionarios que dieron línea para atacar y golpear a los estudiantes y padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa?, aquí se deja ver claro como los funcionarios del gobierno se lavan las manos como Poncio Pilatos, porque ¿quiénes dieron la orden de lanzar balas de goma gases lacrimógenos contra marchistas o los normalistas en Tuxtla?, en las detenciones deberían estar los altos mandos de la policía estatal, sin embrago los pobres policías fueron los que pagaron los platos rotos. En el marco legal no vemos, no se ve, vamos, no figuran en las detenciones o investigaciones algún alto mando que dio la orden de golpear y atacar a los estudiantes y los 43 padres de familia de los desaparecidos del caso Ayotzinapa. Este tema tiene mucho que decir y si se actuó y metieron al bote a los pobres policías, fue porque diputados federales solicitaron al presidente AMLO la renuncia del gobernador, este es un caso más de un pésimo actuar del gobierno, así lo dicen familiares de los policías estatales detenidos, al mismo tiempo de remarcar que ¿Por qué los altos mandos, no fueron sancionados, porque se lavaron las manos a costillas de inocentes policías que solo cumpliendo una orden, no se vale y dentro de pronto se le vendrá la noche al número uno por que tiene un IBM que actúa con el hígado… carajos arderá Troya y sino al tiempo… solo recuerden que, Los policías también son gente que tienen una familia que sostener…Ver para comentar

EL PODER TRAS EL TRONO EN TAPACHULA…

Con la novedad amigo lector que según se supo en los metideros políticos allá en mi pueblo, lo que dimos a conocer, algo así más o menos que de que atrás de una mujer está un imberbe chamaco, referente a la alcaldesa Rosy, pues más o menos resulto verídico, dijera el Huixtleco, porque según el run, run, que corre en mi pueblo es que los nombramientos o le están metiendo los nombramientos a la alcaldesa a puro producto de gallina, ni siquiera el baquetón de su esposo, sino que la mano que mece la cuna dicen es un dizque empresario que al que incrustara le pedirá un diezmo, cierto o falso, vamos a investigar al respecto para darles señas y pelos amigo lector. La tal Rosy dice que no sabe dónde está sentada y todo se lo están acomodando, lo grave es que será ella la que firmara y los que la llevaran al baile saldrán locos de contentos con sus cargamentos, sino que se asesore del cheque Orduña, Miren como le fue, se lo bailaron, pero ahora si lograr repetir pura madre que el cheque se deje, digo, es solo un decir, pero la señora presidente debe ponerse trucha y sino al tiempo…sin comentarios

EN EL VERDE LE APOSTAMOS A UNA NUEVA CULTURA DE PREVENCION…

La líder del partido verde ecologista en esta entidad Valeria Santiago Barrientos, tras reconocer la importante labor de quienes forman parte de los equipos brigadistas de desastres y atención a la población en emergencias, en la entidad, señalo que el valor y el sentido humanista de quienes a diario llevan a cabo estos esfuerzos para garantizar la seguridad de la población y, para ayudar a quienes más lo requieren. En el marco de la celebración del Día Internacional de Protección Civil, Santiago Barrientos, subrayó, que es muy importante este día en que celebramos el día internacional de PC, al mismo tiempo exhorto a los diversos sectores que conforman a la sociedad a reflexionar sobre la contribución que cada persona puede aportar para la consolidación de una cultura de reducción y de prevención de desastres. Es por ello que en el Verde ecologista –adujo- hemos hecho el firme compromiso con la construcción de una cultura preventiva, y se impulsan acciones y estrategias que abonan al objetivo de mejorar el manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana, para actuar de manera anticipada, eficiente y oportuna ante cualquier contingencia. Por ultimo al dirigente del PVEM acoto, reiteró el llamado a todos los sectores de la sociedad para privilegiar la unidad y la solidaridad en los esquemas de Protección Civil impulsados a nivel nacional y estatal, orientados a proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente…por nosotros amigo lector aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK