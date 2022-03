Puntos Fiscales

2020 presagio del 2021

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, mucho hemos hablado de este año 2020 para querer olvidar, desde la pandemia que ha dejado muchísimos muertos por el COVID-19 hasta la recesión económica que estamos viviendo actualmente. Con el tema de momento las elecciones federales del 2020 en nuestro país vecinos del Norte, y para quienes dicen que es una noticia que no tiene que ver con nuestro país, pues déjeme que con la simple especulación solamente de quien será el ganador hoy nuestro peso estuvo muy volátil, recuerde que estamos inmersos en un país capitalista y dependiente de otros mercados, pero vayamos por parte en esta reflexión, sabemos que esta pandemia no únicamente ha afectado la salud de la población a nivel mundial, sino que también nos ha venido a dar una lección de la fragilidad de todas las economías mundiales, y que decir de nosotros, que en lo particular ir por el centro y observar negocios abiertos en donde no entra ni una mosca como coloquialmente decimos, recorriendo las calles de nuestra capital es visible observar muchos locales en renta, un panorama muy desolador. Que esperar para el 2021, ya estará las vacunas para erradicar el COVID-19, y es que según autoridades del sector salud en México estarán para el segundo semestre del siguiente año, y eso si no se retrasan por las posibles reacciones adversas a las pruebas que estarán realizando de 150,000 vacunas experimentales que esta semana llegarán al país, en el que personas voluntarias en un voto de confianza al laboratorio clínico lo realizará, y ojalá salga todo bien en esas pruebas. Retomando el tema electoral de los Estados Unidos Mexicanos la pregunta del millón, a quien le conviene a México que gane las elecciones, y a mi particular punto de vista cualquiera de los dos contendientes para México es lo mismo, con claros oscuros en su vida personal y política, pero algunos analistas políticos coinciden que con el demócrata Joe Biden existirá un cambio radical en la forma de relacionarse con México y América Latina, en este cambio existirá un replanteamiento comercial, existirá un paquete de estímulos para llevar de regreso inversiones a estados unidos ,en la cuestión migratoria habrá cambios significativos, en pro del inmigrante. Lo cierto es que estas elecciones existieron una competencia electoral muy cerrada en la que Donald Trump mucho antes del cierre de las cifras oficiales ya se declaró vencedor, por otra parte, Joe Biden argumenta que va por buen camino solo es cuestión de esperar tiempo. Lo que deja claro esas elecciones de aquél país en claro presagio de las próximas elecciones federales de nuestro país en los próximos siguientes tres años es que no deben confiarse en las encuestas, y digo sin demeritar el trabajo de los estadistas ya que se trata de un trabajo muy técnico en el marco de las probabilidades, pero recuerde usted que los electores son seres humanos cambiantes de ideas, lo cierto es que con las tendencias que llevan los conteos oficiales puede decirse que Donald Trump será reelecto de nueva cuenta, y que cree usted distinguido lector?, que no habrá mayor cambio ni de relaciones comerciales, de cooperación humanitaria, de salud etc., seguiremos en el mismo camino donde nuestro país es visto como el patio trasero de los Estados Unidos, al mando de un presidente(USA) racista en el que prevalece su discurso de odio y separatista. Respecto a nuestro país, seguiremos divididos entre nosotros mismos, ello derivado a los claros mensajes de nuestro actual gobierno en donde el que tiene es porque roba, y la clase pobre tiene derecho a todos los privilegios y por ello hay que enfocarse en “quitarle la riqueza” a ese selecto grupo, seguirá el tema de enjuiciamiento a los expresidentes, algo electoral que le ha dado fruto como estrategia al actual ejecutivo federal, y tal vez la noticia más relevante fue la primicia de una nota del periodista Carlos Loret de Mola en la que mencionó que existió una orden de aprehensión en contra del Ex Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, y que fue rechazado por un juez competente por la mala integración de la carpeta de investigación. Se le acusaba de asociación delictuosa, delitos electorales, traición a la patria y dos cargos de cohecho, lo curioso es que dicha carpeta fue iniciada por la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, en contra de Luis Videgaray, sabemos quienes conocemos la rama del derecho y cuando hemos tratado con personas mentirosas, siempre en las declaraciones hay contradicciones y no dudo que esto haya existido en dicha carpeta de investigación, y aclaro algo muy importante, no estoy defendiendo al Exsecretario de Relaciones Exteriores, pero tampoco una investigación pueda estar sustentado en una persona con antecedentes de poco o nada de ética profesional, personal pero sobre todo mentiroso.