27 de abril de 1875 primer huelga general de estudiantes

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

Durante los meses de abril y mayo de 1875, al finalizar el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, y a un año de distancia de la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la República, ocurre en la capital el primer conflicto estudiantil digno de reflexión.

Planeado por jóvenes estudiantes, surge el primer intento serio en favor de la autonomía universitaria, bajo la denominación de la Universidad Libre.

El problema se origina en un incidente trivial. Los estudiantes de medicina combatieron el método pedagógico del médico Rafael Lavista, catedrático de la Escuela de Medicina, dejando de asistir a sus clases. La Dirección del plantel castigó la insubordinación expulsando a dos estudiantes, cada uno de los cuales encabezaba la lista de los internos y de los externos. Un convenio posterior logró la revocación de la orden y los rebeldes volvieron a sus clases.

El caso se habría cerrado entonces, de no haber mediado un acto de represalia de los jóvenes contra uno de sus compañeros que se había negado a secundarlos y había asistido a clases durante los días de la insurrección: los muebles y documentos personales del opositor fueron destruidos por los internos. En funciones de secretario de Educación Pública– José Díaz Covarrubias, ante la imposibilidad de identificar a los culpables ordenó la expulsión de los tres primeros alumnos de la lista de internos.

La medida sublevó a los futuros médicos, quienes mencionaron una huelga en su escuela y lograron la adhesión de los estudiantes de Derecho, de Minería y los planteles de educación profesional, que entonces se denominaban de segunda enseñanza. A la huelga se sumaron los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, todavía bajo la dirección de su fundador, Gabino Barreda.

Los estudiantes se organizaron democráticamente bajo la dirección de un Comité Central, constituido por 10 jóvenes de cada plantel en huelga. En las deliberaciones del día 27 de abril de 1875 participaron Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peza, Representantes de la generación liberal, quienes aportaron su experiencia y su ponderación y, como expresó un joven estudiante de derecho:

“Señalaron camino y fijaron forma” al movimiento. Ese mismo día se organizó una sociedad mutualista de ayuda a los alumnos pobres, especialmente a los internos que quedaban sin amparo, y se acordó pugnar por la gran unidad estudiantil que abarcaría los planteles del interior. Se determinó buscar lazos de unión con las organizaciones obreras, entonces muy activas.

Pero la gran idea que surge entonces de las mentes juveniles es la organización de la Universidad Libre, para lo cual los estudiantes acordaron dar y recibir cátedras fuera de los recintos oficiales. En un principio decidieron reunirse en la Alameda Central para escuchar lecciones de los alumnos más aventajados y de los profesores que simpatizaron con la idea juvenil.

Considerando: que hasta hoy en nada se ha tenido nuestra libre voluntad, y que en todas las decisiones para el régimen interior de los colegios la autoridad competente sólo ha atendido a las antiguas prácticas, funesto legado de la dominación española, hemos resuelto sacrificar carrera, fortuna, porvenir y vida si es preciso, para lograr el cumplimiento de nuestro noble propósito: por eso nos hemos constituido en huelga.

Deseosos, sin embargo, de manifestar a la sociedad que este movimiento no es el resultado de bastardas aspiraciones, no la obra de muchachos revoltosos e indisciplinados, sino el pensamiento en acción de individuos que en el estudio han aprendido a conocer sus derechos y que en su dignidad encuentran la firmeza necesaria para sostenerlos sin retroceder ante consideración alguna y ceder ante ninguna amenaza.

Muchos intelectuales comprendieron que la decisión estudiantil no se limitaba a la organización de cursos temporales al aire libre, sino que encerraba una revolución ideológica tendiente a separar la enseñanza superior y en general el ejercicio de la inteligencia de la órbita del poder público.

Juan N. Mirafuentes, viejo liberal, resumió así los propósitos del movimiento estudiantil: “No más reglamentos restrictivos; no más catedráticos de orden suprema; no más monopolio de las profesiones; no más privilegios que sofoquen el genio y pongan el talento y la instrucción bajo el dominio de los dependientes del gobierno, en gran número habilitados de sabios por el favoritismo del poder; no más granjería de la instrucción pública; libertad para la enseñanza, honor y respeto para la inteligencia, soberanía para la razón”.

Ramón Valle decía en la Revista Universal: “Se trata de suprimir los fueros de las tinieblas; se trata de desamortizar la luz; se trata de independizar la enseñanza del Estado; se trata, en fin, de una consecuencia rigurosamente lógica de nuestras creencias. Hemos conquistado los grandes principios sociales, conquistemos ahora los principios intelectuales, y consagremos nuestros esfuerzos a hacer práctica esta máxima, tal vez más fecunda que las que hasta hoy formaron nuestro credo: La enseñanza libre, en el Estado libre”.

Los becarios pobres recibieron ayuda de numerosas familias, algunas de la más antigua sociedad. Ignacio M. Altamirano dio el ejemplo acogiendo en su casa a 10 estudiantes pobres. Porraz, dueño del Tívoli de San Cosme, alimentó a cinco huelguistas. Los profesores universitarios respondieron generosamente. Los doctores José María Reyes, Ricardo Vértiz, Manuel Gutiérrez, José María Bandera, Jesús Valenzuela y Luis Hidalgo Carpio dieron cursos gratuitos en locales improvisados. El doctor Maximiliano Galán impartió un curso libre de clínica médicoquirúrgica en el Hospital Juárez; y el doctor Manuel Carmona y Valle abrió una cátedra libre de patología en su domicilio.

Al ejemplo de los médicos, abogados de prestigio se sumaron al grupo de los docentes: Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio, Francisco Gómez del Palacio, Luis G. de la Sierra, José María del Castillo Velasco, Joaquín Alcalde, Blas Gutiérrez, Antonio Ramírez y Prisciliano Díaz González

El Gran Círculo de Obreros –y es hermoso escribir estas palabras– invitó al Comité Central de las Escuelas Nacionales a que tomaran parte en la festividad de mañana. Los estudiantes son obreros: unos trabajan la industria: otros trabajan la razón. El comité por votación unánime envió como representante suyo a Rómulo Becerra Fabre.

Ya era conocido en México el distinguido estudiante tabasqueño, y su entusiasmo y su palabra le han valido ayer generales simpatías. Cumplía un deber y habló bien. Los obreros repetían ayer sus últimas frases:

“Compatriotas: Si la Universidad Libre llega a ser un hecho, dentro de algunos años, los artesanos que componen el Gran Círculo de Obreros, vendrán junto a esta tumba cubiertos con el polvo de sus talleres, teniendo en una mano el compás de la ciencia y el martillo del obrero en la otra.”

De tal manera necesitan los pueblos del concepto de dignidad, que hasta conviene herida para darles el placer de defenderla.

Esta juventud entusiasta es bella. Tiene razón, pero, aunque estuviera equivocada, la amaríamos.