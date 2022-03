5 de mayo batalla de puebla

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

En esta fecha se festeja la victoria del ejército mexicano sobre las tropas francesas ocurrida en la ciudad de Puebla en 1862, bajo el liderazgo del general Ignacio Zaragoza.

En esta histórica batalla las tropas comandadas eran muy pequeñas en comparación con el contingente francés, el cual era considerado “el ejército de primera clase en el mundo”.

En cuanto a cifras la batalla fue significativa debido a que 4.000 soldados mexicanos tuvieron que enfrentarse a 8,000 del ejército de Francia, el cual no había sido derrotado por casi 50 años. por lo que fue realmente significativa. En 1862, el país estaba en bancarrota debido a medio siglo de conflictos y guerras casi constantes. No podía hacer frente a las necesidades más urgentes, por lo que el 17 de julio de 1861, el presidente Benito Juárez decretó una prórroga de dos años para pagar la deuda externa a países europeos. En octubre de 1861, Francia, Inglaterra y España se suscribieron a la Convención de Londres y se comprometieron a enviar militares a México para reclamar sus derechos como acreedores por una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos. Aproximadamente 69 millones eran para los ingleses, 9 millones para los españoles y 2 millones para Francia. Se negaron a negociar, por la vía diplomática, los términos y condiciones en los que se pagaría la deuda posteriormente. Así que Napoleón III, gobernante de Francia, decidió invadir México para establecer una monarquía favorable a Europa, surtirse de materias primas y en un futuro extender su imperialismo a Estados Unidos. Con ese fin, debía disolver el Gobierno mexicano establecido por el Presidente Benito Juárez.

En abril de 1862 los franceses desembarcaron en el puerto de Veracruz, y emprendieron la campaña militar hacia el centro de la República. Después de varios ataques el 5 de mayo de 1862 se dio la batalla que tuvo lugar en el cerro de Loreto, en cuya cima se encontraba una capilla acondicionada como fuerte para defender la ciudad de Puebla. El héroe de la primera batalla de Puebla fue el general Ignacio Zaragoza al mando de casi 2000 soldados y 2700 campesinos usando machetes y lanzas llamadas «chinacas» de madero con punta de metal. Los franceses usaban pistolas, carabinas con punta de metal, bayonetas y cañones.

Así dio inicio la celebración

La celebración se inició en Estados Unidos, en Texas, el cinco de mayo de 1867. En esa ciudad había nacido el héroe de la batalla de Puebla, Ignacio Zaragoza, en el año 1829, antes de que este territorio se independizara de México y se anexara a Estados Unidos.

A pesar de que los festejos comenzaron en Texas, actualmente los mejores y más visitados festivales del Cinco de Mayo en Estados Unidos se llevan a cabo en Chicago, Denver, Portland, Oregón y St. Paul, Minnesota.

La ciudad incluye una zona conocida como el Distrito del Sol, un área en el lado oeste de la capital de Minnesota que comenzó a atraer inmigrantes mexicanos en el siglo XX.

El festival del Cinco de Mayo toma dos días. En Estados Unidos existen 120 celebraciones oficiales de esta fecha.

El 6o. Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses y rechazar el ataque.

Varios embates franceses fueron repelidos por la resistencia del Ejército Mexicano como es el caso de los zuavos (originarios de Argelia), el regimiento de élite de la infantería francesa, quienes iniciaron un cauteloso ascenso hacia el Fuerte de Guadalupe, pero fueron recibidos con bayonetas y obligados lo franceses a retroceder.

A las dos y media de la tarde, cuando los mexicanos empezaban a vislumbrar la victoria, Lorencez se dispuso a lanzar el último asalto, dirigiendo a los Cazadores de Vincennes y el Regimiento de Zuavos hacia Guadalupe. Zaragoza dispuso que el Batallón Reforma de San Luis Potosí saliera en auxilio de los fuertes.

Luego de ser repelidos por última vez, las fuerzas del Ejército Expedicionario Francés comenzaron a huir completamente dispersados. Se replegaron a la hacienda Los Álamos, para finalmente retirarse hacia Amozoc.

A la postre, el Ejército de Oriente se impuso a los franceses. El general Ignacio Zaragoza envió un telegrama para informar del triunfo de las fuerzas mexicanas.

“Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria: el enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante tres horas: fue rechazado tres veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla, fuerte de más de 4,000 hombres, frente al cerro de Guadalupe, fuera de tiro. No lo bato, como desearía, porque el Gobierno sabe (que) no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos; 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted. dar cuenta de este parte al C. Presidente. — I. Zaragoza”.