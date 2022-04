Linotipe@ndo…

7 de junio, día de la libertad de expresión, respeto, seguridad y garantías para el periodismo…

En medio de una pandemia que azota al mundo entero, este domingo 7 de junio, (ayer) se conmemoró un aniversario más del día de la libertad de expresión, sin muchos festejos el pasado domingo fue un día como cualquier otro, no fue como en años anteriores cuando políticos, funcionarios, amigos, nos reuníamos para festejar a lo grande, hoy nos tocó festejar encerrados en casa con café, pan, y otros alimentos deliciosos, con una sana distancia. Como podrás saber amigo lector, cada 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México, el cual quedo establecido desde el 7 de junio de 1951, La libre manifestación de las ideas está consagrada en la Carta Magna en los artículos 6 y 7. Fue un día como hoy de 1951, cuando los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, instituyeron el día de la libertad de expresión. El artículo 6 de la Constitución Mexicana cita: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa (…)”. “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos (…) encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley, ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de nuestra Constitución política. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”, se lee en el artículo 7. Así mismo amigo lector, La UNESCO expresa que es una fecha para recordar que los gobiernos de los países respeten sus compromisos con la libertad de palabra, de información y de expresión, aboliendo cualquiera de las medidas que restringen estas libertades. Remarcamos con fortaleza que el 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México, una fecha que es utilizada por instituciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y diversas organizaciones de la sociedad civil, para destacar a todas las personas que ejercen el periodismo y se promuevan condiciones más seguras en las que los periodistas ejerzan su labor. Para alcanzar mejores condiciones para el ejercicio del periodismo es importante prevenir las agresiones y sancionar las que se cometan. Porque la repetición de una agresión a cualquier periodista y la falta de castigo genera un alto índice de impunidad. Hay cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que muestran que de 2000 a 2018, se registraron 136 homicidios a periodistas en el país, 82 casos se concentran en cinco entidades, Veracruz con 22 homicidios, Tamaulipas con 16, Oaxaca y Guerrero con 15 asesinatos cada uno, y Chihuahua, con 14 homicidios. Eso al menos en el 2018, de esta última fecha al 2020 se han incrementado las muertes o asesinatos cobarde de periodistas, los homicidios y desapariciones de periodistas, así como todas y cada una de las agresiones contra comunicadores que se cometen en el país, dan cuenta de una situación especialmente grave por lo que a la libertad de expresión se refiere, y manifiesta el compromiso requerido por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para acabar con esta situación de alto riesgo y propiciar condiciones de libertad y seguridad para todos los que ejercemos esta noble labor, como lo es el periodismo. Tenemos que entender que no hay censura, no existe la censura, sino la autocensura, porque cada quien es libre de escribir lo que piensa, lo que siente y lo que descubre, como periodistas debemos cumplir con manifestarnos tal y cual veamos los hechos, con la verdad, aunque incomode y duela. La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a la naturaleza humana, consagrado en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna. Y amigo lector, es importante puntualizar que no se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, de acuerdo con Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, déjame comentarte que, pese a todo ello, en nuestro país ocurren agresiones y asesinatos a periodistas, México es el lugar más violento para ejercer el periodismo en América. Seis comunicadores han sido asesinados en lo que va del 2020 y 159 de 2000 a la fecha. En reiteradas ocasiones la CNDH ha manifestado su preocupación “por la ausencia de acciones y estrategias coordinadas de las instancias del Estado mexicano tendentes a garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los periodistas. Durante más de 30 años hemos ejercido esta noble labor, y no hemos utilizado el periodismo para medrar o chantajear a alguien, por el contrario nos ha servido para hacer amistades, y como he sido verticales en nuestras apreciaciones hemos recibido agresiones, atentados cobardes como el que nos mandó el ex alcalde Samuel Chacón, mediante su sicario quien fuera su comandante de la policía municipal en ese entonces, varios colegas se burlaron, se rieron, festejaron esa agresión, ese atentado que sufrimos en manos de cobardes sicarios y todo quedo en la impunidad, fueron 4 meses que tuvimos que desparecer del mapa político y periodístico, colegas, repetimos, festejaron con bombos y platillos mientras este columnista padecía los estragos de la golpiza y “pistoliza” que habíamos recibido en manos de cobardes sicarios, todo porque decir la verdad sobre actos de corrupción que el edil en ese entonces Samuel Chuecón, realizaba, y que nadie quiere investigar, pese a que la federación descubrió un gran desfalco millonario en sus auditorías practicadas a la administración de Samuel Chacón. Hoy en día dejamos claro nuestra posición como periodistas, nos conducimos solos, sin organizaciones, ni grupos, nos hemos forjados solos y caminamos solos, no medramos, ni chantajeamos, mucho menos somos unos gánsteres, dicen que alabanza en uno mismo es vituperio, pero con toda honestidad y con la frente en alto amigo lector decimos que practicamos un periodismo vertical y transparente… Y YA PARA TERMINAR ESTA COLUMNILLA, DESEO DE TODO CORAZON MUCHAS FELICIDADES a todos los colegas amigos, los que a diario nos saludamos a distancia mediante las redes sociales, claro desde luego y por supuesto que también para nuestros enemigos gratuitos, los que tienen derecho a estar equivocados, que Dios los bendiga, porque es señal de que vamos avanzando cuando ladran los perros, pero bueno, como dije líneas arriba, Tienen derecho a estar equivocados y si la envidia fuera Tiña… “Cada Quien Con Su Cada Cual” … Respeto y bendiciones a los colegas de todo el mundo…sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK