Buró De Crédito

A prepararnos, pues El Buen Fin se acerca

Wolfgang Erhardt, Vocero Nacional de Buró de Crédito

Este será el décimo año del conocido El Buen Fin. En esta oportunidad de ahorrar y comprar a meses sin intereses tendremos un evento extendido que abarca del 09 al 20 de noviembre.

Por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 la edición de este año de El Buen Fin buscará evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de los compradores y de las personas que trabaja en las tiendas. Por este motivo la duración del evento se extendió a 12 días. ¡Fabuloso!

Justo para controlar el número de personas que entran a las tiendas se permitirá el acceso de una persona por familia siempre y cuando tenga una temperatura corporal saludable y use cubrebocas en todo momento.

Las tiendas también aplicarán muchas medidas de seguridad santiraria para que los clientes puedan hacer sus compras con seguridad.

La verdad es que, por la pandemia, lo más conveniente sería hacer nuestras compras desde casa.

Según la Asociación Mexicana de Venta Online, se calcula que las ventas en línea representarán el 30% de lo recaudado durante El Buen Fin de este año. La asociación calcula también que cinco de cada diez compradores planean gastar más cantidad de dinero por compras a través de internet que en las tiendas físicas. En esa estadística me encuentro yo; me gusta comprar con las mismas condiciones, o mejores, que las tiendas físicas.

Si van a comprar en línea, para evitar ser víctima de algún fraude digiten la dirección completa de la tienda que desean visitar en la barra de navegación, no usen computadoras públicas o redes wifi no seguras, revisen las condiciones de compra, no compartan datos innecesarios para adquirir un producto, revisen los movimientos en su cuenta bancaria a través de la App de su banco o por la banca en línea.

Volviendo a las compras, además de que habrá descuentos, la Asociación de Bancos de México ha señalado que los bancos ofrecerán hasta 24 meses sin intereses en el uso de tarjetas de crédito y débito, dobles y triples puntos de recompensa, disminuciones en las tasas aplicables, y descuentos en seguros de auto, vida, casa y personales, así como bonificación de mensualidades. ¡Súper!

Una de las ventajas para los usuarios de tarjetas de crédito que existen en campañas como El Buen Fin es la posibilidad de poder comprar a meses sin intereses lo que le permite al consumidor comprar sin descapitalizarse. Lo que necesita tener claro, es que se está comprometiendo a pagar un monto fijo cada mes hasta terminar el plazo del financiamiento, lo que implica tener que reservar una parte de sus ingresos para tal fin.

Una forma adicional de sacarle más provecho a tu tarjeta de crédito es acudiendo a las tiendas departamentales que en muchos casos te permiten transferir tus puntos a monedero electrónico con una bonificación adicional para que hagas compras en ese establecimiento. Lo mismo es cierto en muchos otros planes de lealtad como el de las líneas aéreas.

Si planeas hacer compras antes, durante o despúes de El Buen Fin, no olvides primero hacer tu lista de prioridades y tu presupuesto para que no te pases.

Para apoyarte en la elaboración de tu presupuesto pide tu Reporte de Crédito Especial en www.burodecredito.com.mx; este documento te ayudará a tener una perspectiva completa de tu situación crediticia actual. Puedes obtenerlo gratis una vez cada 12 meses.

Cuando sepas cuánto puedes gastar, compara productos y precios en diferentes tiendas para que siempre lleves a casa o mejor al menor precio.