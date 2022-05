Letras Desnudas

A un paso de la cárcel

Cuando Pablo Salazar ganó la gubernatura de Chiapas, Emilio Zebadúa dio un gran salto en su vida política: pasó de ser un consejero electoral cualquiera a titular de la Secretaría General de Gobierno, cargo que desempeñó en el primer tramo de esa cuestionable administración.

Zebadúa siempre ha mostrado ese talante de burgués engreído. Es un sociópata bárbaro. Un economista que presume de intelectual. Una persona intratable. Siente repulsión por los indígenas y no oculta su racismo.

No fue extraño que durante su gestión se reprimiera con ira a la población indígena del estado, especialmente a los grupos ligados al zapatismo, y que se desplegara la cacería política más salvaje en la historia moderna de Chiapas. De manera extraoficial se dice que el gobierno salazarista fue responsable de más de cien ejecuciones, sumado a casos de tortura, desapariciones forzadas y destierros. Emilio Zebadúa podría estar incriminado en muchos de esos crímenes.

En 2003, logró una diputación federal bajo las siglas del PRD. Tres años más tarde, con esa soberbia que lo caracteriza se declaró como el mejor para relevar a Pablo Salazar en la gubernatura. Basado en unas encuestas que él mismo pagó para salir como el favorito, le exigió a su partido la candidatura. Empero, el elegido por la cúpula partidista fue Juan Sabines Guerrero. A la sazón, Zebadúa renunció al PRD y fue candidato al gobierno del estado por el Partido Nueva Alianza.

El 10 de agosto de 2006, declinó a favor del abanderado de la Alianza por Chiapas, según para hacer un frente opositor contra Sabines, quien ganó los comicios mediante un portentoso fraude electoral ordenado, financiado y dirigido por el propio exgobernador Pablo Salazar. Como dato anecdótico, el día de las votaciones Mariano Herrán Salvatti, exfiscal de Chiapas, fue visto en las instalaciones del Instituto Electoral y Participación Ciudadana intercambiando urnas repletas con votos a favor de Juan Sabines.

Tras ese fracaso Emilio Zebadúa tomó distancia de la política, pero mantuvo contacto con importantes personalidades del PRI. Así logró ser presidente de la Fundación SNTE y el 12 de diciembre de 2012 rindió protesta como oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, donde se convirtió en el hombre de todas las confianzas de la hoy presidiaria Rosario Robles Berlanga, una de las principales estrellas del drama de la Estafa Maestra.

Durante el primer y segundo trimestre de 2015, la Auditoría Superior de la Federación ordenó una serie de investigaciones a la Sedesol, de la que se descubrieron enormes desvíos de recursos públicos y contratos comerciales de procedencia dudosa.

Javier Duarte firmaba contratos millonarios con empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. Hoy está en la cárcel por diversos delitos, entre esos el de asociación delictuosa. Sin embargo, no fue él quien inventó ese sistema y tampoco el único que lo ha utilizado, se presume que Emilio Zebadúa también se valió de ese mecanismo de desviación de recursos para alimentar su propia corrupción y la de quienes pagaban sus servicios.

Lo que se sabe es que al lado de Rosario Robles tejió una red de complicidades que abarcó a sus familiares, compadres, colaboradores y muchos políticos del PRI. Emilio fue acusado de desviar las despensas de la Sedesol en Chiapas para respaldar las aspiraciones políticas de algunos personajes. Se comentó, además, que sin tomarse el cuidado de ocultar bien las fechorías otorgó contratos de manera directa a varios empresarios amigos suyos.

Según informes de la ASF, la Sedesol tuvo observaciones por el ejercicio fiscal 2013. Entre esas, la entrega poco clara de 440 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México e inconsistencias en los padrones de distintos programas sociales que arrojaron datos imprecisos de los beneficiarios y de los montos que se les entregaban. Hubo señalamientos por casos documentados en Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México donde el programa Sin Hambre, emblema del peñismo, fue utilizado para beneficiar a las campañas del PRI. En todo esto, Emilio Zebadúa estuvo implicado ya que era el responsable del manejo de los recursos.

El 16 de abril de 2015, la fracción del PAN en el Senado presentó denuncia penal ante la PGR contra Rosario Robles, bajo los delitos de peculado y abuso de autoridad. Las investigaciones que se corrieron revelaron la intervención constante y precisa de Emilio Zebadúa en cada una de las triquiñuelas cometidas contra dicha dependencia.

El 27 de agosto de 2015, Robles Berlanga fue trasladada a Sedatu, y se llevó con ella a Emilio Zebadúa, quien tras la misma posición que desempeñó en Sedesol siguió cometiendo los mismos delitos y haciendo grandes fortunas con el presupuesto de esta otra institución federal. Tal vez los nombres de Roberto Gómez Morales, Iván Ornelas Silva, Melesio Delgado Gómez y Ada Griselda Bonifaz no le suenen, pero fueron sus principales cómplices.

Aparte, hubo una gran legión de supuestos asesores que en el primer año de gestión (2015) nos costó a los mexicanos alrededor de 369 millones de pesos. En realidad, no eran trabajadores, sino amigos que vivieron del presupuesto. Son personas que trabajaron con él y con ella en SEDESOL. Amigos, operadores políticos, militantes del PRI, estudiantes e hijos de viejos políticos del régimen, que en menos de dos años le costó al erario más de 500 millones de pesos.

Ese grupo se encargaba de encauzar los recursos de muchos de los programas de la Sedatu, como el plan estratégico “Nuestro Chiapas”, a empresas y asociaciones civiles afines a ellos. También se supo que estuvieron apropiándose del dinero destinado para la reconstrucción de los daños del terremoto del 7 de septiembre de 2017.

Como oficial mayor, Emilio Zebadúa está acusado de ser el responsable de que miles de millones de pesos hayan sido desviados mediante contratos por adjudicación directa a particulares. En el caso de los llamados “Cuartos Rosas” hay una lista de pagos pendientes a proveedores, que según afirmaciones de éstos les pidió un moche del 22% para que su pago fuera liberado. Hay, incluso, expresidentes municipales que cuentan que, al solicitar el apoyo del organismo público, Zebadúa se los condicionaba. Sólo mediante un soborno los recursos les eran entregados, dicen.

¿JUSTICIA?

Se dijo que por mucho tiempo Emilio Zebadúa estuvo negociando los apoyos federales de Sedesol y Sedatu con dirigentes de partidos, líderes políticos, organizaciones sociales y alcaldes en el estado de Chiapas a cambio de recibir de ellos el respaldo para asumir una candidatura al gobierno estatal, ya sea a través de un partido político o por la vía independiente.

Hace pocos días, un Tribunal Federal abrió la puerta para que la Fiscalía General de la República pueda judicializar la carpeta de investigación que incrimina a Emilio Zebadúa en operaciones fraudulentas con diversos servidores públicos y con la contratación y supervisión de convenios con universidades públicas, donde se presume hubo un desvío de recursos que supera los 5 mil millones de pesos.

¿Se trata acaso de un atisbo de justicia a la corrupción del pasado? Ojalá así sea para bien de la nación. ¡Chao!

