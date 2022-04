Cafetómano

Bernardo Figueroa

Abren convocatoria en la UP Chiapas

La Universidad Politécnica de Chiapas te invita a participar en la convocatoria 2020 para las maestrías de Energías Renovables, incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y la de Biotecnología.

El programa de Maestría en Energías Renovables tiene una duración de dos años en plan cuatrimestral, es impartida por doctores de la Universidad Politécnica de Chiapas, en colaboración con prestigiados especialistas del Centro de Investigación en Energía (CIE-UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE-CFE) y el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO).

El programa de Maestría en Biotecnología en modalidad profesionalizante, plan cuatrimestral con duración de dos años, tiene como propósito formar profesionales críticos capaces de generar y aportar conocimientos científicos y tecnológicos en el área de la Biotecnología y su vinculación con el sector productivo; es impartida por doctores Chiapanecos de la Universidad Politécnica de Chiapas, formados en prestigiosas Instituciones tanto nacionales como internacionales, quienes comparten el gusto por la investigación y el compromiso en la formación de Recursos Humanos de calidad en dos líneas de investigación: Tecnología y bioprocesos de sistemas ambientales y Procesos agrobiotecnológicos y alimentarios.

AMLO EL INTERMEDIARIO

Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que intervino a petición del presidente Alberto Fernández en la negociación de la deuda Argentina con BlackRock, el fondo de inversión más importante del mundo que dirige Larry Fink, con quien tiene buena relación. Se trata de además de uno de los tenedores de bonos de deuda argentina más importante.

«Hablé por teléfono hace poco con Larry Fink, que es el presidente del fondo de inversiones BlackRock. Ayudé en buscar una salida en el manejo de la deuda de Argentina con los fondos de inversión. Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink, y que ellos estaban buscando una negociación de su deuda», dijo López Obrador durante su conferencia matutina. «Ellos ya tenían un dictamen de cuánto podían reconocer de la deuda argentina. Y que él [Fernández] quería cumplir. Que no quería firmar nada y luego que se incumpliera con las obligaciones -completó-. Y que se aceptara la propuesta de ellos, que era en aquel entonces de pagar el 41% de la deuda, o sea una quita del 59% para llegar a un entendimiento».

Calificó a Fink de «buena persona» y se refirió a Fernández como «excepcional». Y detalló que el inversionista norteamericano estaba al tanto de las negociaciones, aunque aseguró que «no dependía de sólo ellos», de BlackRock. «El caso es que iba a proponer a su consejo una disminución de 50% al 55%, o que se aceptara por parte de Argentina -para decirlo mejor- del 50% al 55% de la deuda total. De todas maneras, era una quita importante», dijo.

Finalmente, subrayó que, en ese momento, Fernández propuso aceptar pagar el 41% de la deuda, pero luego se enteró que la propuesta oficial era sólo del 39% -comentario que sonó a reproche-, mientras que los inversionistas exigían la mitad. AMLO pidió un buen arreglo «para todos», pues «aunque sea un asunto que ocurre en otro país, a veces estas situaciones afectan la estabilidad económica y financiera del mundo».

EL HUACHICOL DE LA CONSTRUCCIÓN

Se comenta que hay muchas denuncias sobre presuntos actos de corrupción y una red de complicidades se desvelan en el Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de Chiapas (INIFECH), a cargo de un supuesto “doctor” que publicita los reconocimientos que le otorgan a nivel nacional, como ocurría en el pasado conservador cuando los pergaminos se compraban en la ciudad de México en 15, 20 y 25 mil pesos.

Más allá de su misión que es la eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos, el titular de ese Instituto, Enoch Gordillo Argüello, se halla envuelto en una serie de especulaciones que lo convierten en un funcionario bajo sospecha. No sólo son las obras escolares que el INIFECH tiene abandonadas, ni el acoso laboral dentro del Instituto para impedir con atropellos, intimidaciones y amenazas la formación de un sindicato, sino el hedor a corrupción que, incluso, salpica a la alcaldesa de Tapachula Rosa Irene Urbina Castañeda.

Hay graves presunciones de que el soberbio titular del INIFECH estaría entregando las obras a compadres y amigos, por eso su desprecio hacia a la Cámara de la Industria de la Construcción a quienes, groseramente, ha llamado “huachicoleros de la construcción” y se ha negado a recibirlos en audiencia. Un ejemplo es la construcción de una obra por más de diez millones de pesos asignada mediante una licitación truculenta a una empresa de la costa de Chiapas cuyo representante es José Manuel Santiago Martínez, quien es hermano de Andrés Santiago Martínez, éste jefe de asesores de la presidenta municipal de Tapachula Urbina Castañeda. La misma empresa de los hermanos Santiago Martínez obtuvo el año pasado dos contratos millonarios por parte del titular del INIFECH; dos obras cuantiosas en la Comisión de Caminos y una en la Secretaría de Obras Públicas.

Todo indica que estos hermanos están haciendo el negocio de su vida y, se rumorea, podría estar implicada la presidenta Urbina Castañeda quien, para variar, ha estado envuelta en una espiral de escándalos. Se señala que, aprovechando la emergencia sanitaria, Enoch Gordillo asigna las obras de manera personal en lo oscurito alegando que no pueden hacerse licitaciones porque no hay labores debido a la pandemia del COVID 19. Constructores chiapanecos que solicitaron no hacer pública su identidad, solicitaron una investigación profunda al INIFECH y a su titular Enoch Gordillo Argüello, al considerar que su comportamiento en esa institución es contrario a los postulados de la 4T, pues estaría actuando como lo hicieron los más corruptos y tristemente célebres ex funcionarios que hasta ahora no rinden cuentas a la justicia.

Desde el café: Con gran tristeza me entero de la partida me mi querido Noel Moreno el día de ayer en la clínica del ISSSTE de esta capital chiapaneca, hoy se conviertes en un número más por el Covid19 y en gran pérdida para la sociedad chiapaneca. Envío el más solidario y sentido pésame a su familia y amigos… Ahora resulta que la secretaria del Campo, Zaynia Andrea Gil, se dedica a vender paquetes agrícolas en los ejidos y a un sobre precio. Y ella la califica como un hecho histórico. Y es histórico porque es la primera vez que una titular de la Secretaría del Campo abiertamente, con todo cinismo, va a ranchear para vender los productos de su amorcito, de su turrón llamado Ciro. Ella misma presume que estuvo en el ejido Villa Hidalgo, municipio de Villaflores, vendiendo paquetes a 3 mil 800 pesos, sobre todo con el dineral que tienen los campesinos en esta pandemia. Esto es una traición a la política social del gobernador y es una jugarreta que debe ponérsele un alto. ¿A qué le está jugando esta muchachita, protegida de Aguilar Bodegas y Emilio Zebadúa?

Para Terminar: “No hace falta defender siempre la misma opinión porque nadie puede impedir volverse más sabio” lo dijo el político alemán Konrad Adenauer.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.

cafetomano@hotmail.com