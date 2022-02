ASESORIA LEGAL

ABUSIVISMO DE COMERCIANTES

LIC. JULIO CESAR ZAMUDIO — DIRECTOR CORPORATIVO MERCADOTECNIA DE MEXICO

Los comerciantes se quejan que no hay clientes ni dinero, es falso, si lo hay pues son unos soberanos abusivos, al kilo de huevo le subieron el precio y están dándose cuenta que está creciendo el desempleo, en lugar de permanecer con los mismos precios están haciendo su agosto como las flores en el 10 de mayo, tan solo en un recorrido en Tuxtla los abarroteros están dando los precios a como se les antoja, a las autoridades poco les vale lo que la gente pase con los precios abusivos de los abarroteros, el kilo de pollo subió, la tortilla por igual y el huevo ni se diga, el precio está por la nubes, legalmente hay que retirarle la licencia a todos los comerciantes abusivos que exageren en sus precios, le subieron no solo al huevo, también al frijol, arroz y tortillas, a decir de los que venden frutas y verduras los precios también se elevaron, a todos, absolutamente a todos hay que retirarles la licencia para poder vender, clausurar, multarlos y que vuelvan a hacer sus tramites para poder volver a abrir, a estos comerciantes no se les debe dejar vender por el abusivismo que están cometiendo en contra de las personas, son unos verdaderos buitres, tan solo en Tuxtla Gutiérrez que se me hace que los comerciantes dan su mochada a las autoridades municipales para que hagan con la gente lo que quieran, absolutamente ninguna autoridad hace nada, porque ni PROFECO quien es encargada de sancionar están accionando legalmente en contra de los comerciantes, en Tapachula pasa lo mismo, la gente se manifiesta cuando suben al pasaje del transporte público pero es hora de decir basta a los abusivos comerciantes, no se vale que estén haciendo leña del árbol caído, tan solo a unos 2 o 3 hacen como que les clausuran para hacer pensar a la población que están haciendo algo en contra de los comerciantes, mas no es así, el 90 % de los comerciantes son unos abusivos pues sus precios se dispararon y nadie los está controlando aprovechando la contingencia, no solo es un brutal golpe el del coronavirus, sino también la economía de la gente que cuando va a comprar artículos de primera necesidad los abarroteros y tiendas de autoservicio se excedieron en sus precios, por un lado, Andrés Manuel López Obrador según su mente dice que le gustaría que para el 10 de mayo se levante la cuarentena, que los estudiantes regresen el 20 de abril, que pena cuando un funcionario habla sin sustento, no ven acaso que estamos a punto de entrar a la fase 3 y que cada día se extiende mas y mas y mas el virus mortal y que hasta la presente fecha no hay vacuna contra el Covid 19, PROFECO debe hacer su trabajo, ellos están ganando y la población está siendo sangrada por los comerciantes abusivos, no estoy tratando de decir que regalen o mal baraten sus productos, pero gran parte de los comerciantes están siendo unos avorazados, unos buitres y unos desconsiderados, el que puede regular los precios de los artículos de primera necesidad es PROFECO y no se está haciendo nada al respecto, a veces por medios de comunicación solo advierte a los comerciantes de lo que podría suceder si elevan sus precios, mas el trabajo de campo de PROFECO casi no se ve, están ganando un salario y lo justo es que salgan y sancionen a quien tenga sus precios elevados, el azúcar también lo elevaron de precio, hay mucha gente que hace compras de pánico, cosa que la gente NO debe hacer, puesto que los comerciantes siempre tienen abierto, de hecho, las tiendas de autoservicio no pueden cerrar, así que no hay que hacer compras de pánico ni mucho menos llenarle el bolsillo a comerciantes abusivos y rateros, en este momento legalmente no hay alzas generalizadas, PROFECO no debe accionar cada vez que haya un reporte, deben hacer su trabajo, el trabajo de campo, están ganando un salario pagado por el impuesto del pueblo y lo menos que pueden hacer es defender los intereses de los consumidores, no dudo ni tantito que el pan va a subir ya que depende del huevo, se debe revisar también la caducidad de los productos uno a uno no solo en los establecimientos chicos o medianos, sino también en tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia, ya que el articulo 1 fracción 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor especifica: La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.

No, PROFECO casi no hace trabajo de campo, quien sabe porque tienen a mucha gente trabajando en esas oficinas si sus salarios no son devengados, no se les ve nunca en las tiendas de autoservicio haciendo inspección frecuente a los productos perecederos, los cuales son aquellos que comienzan una descomposición de forma sencilla y que están expuestos a la temperatura, humedad o la presión, y son determinantes para que el alimento comience su deterioro, en el área de carnes de las tiendas de autoservicio los empleados han llegado a cambiar etiquetas de caducidad extendiéndolas mas y arriesgando la salud de los consumidores, lo mismo pasa con el pescado, en estas fechas no es conveniente comer pescado, muchos abusan de los precios lucrando con la fe de la gente por lo de semana santa, yo considero a opinión propia que podemos comer carne pero portarse bien, mas sin embargo, los vendedores de mariscos abusan también y hay que recordar que la cuenca del Soconusco está en veda y de igual los ríos, y si no, pregunten ustedes mismos a funcionarios de CONAGUA, es bueno investigar como se los he dicho, no arriesguen su salud, PROFECO debe hacer su trabajo de campo y no de oficina, la situación está muy mal en el país como para soportar a los buitres de los comerciantes que elevan sus precios, y que incluso no dudo que tengan frijol, guardado de hace varios meses y podría llegar a hacerles daño, lo mismo pasa con el pescado que se ha encontrado hasta con larvas, no expongan a sus familias, en relación a la compra del huevo es mejor conseguirlo con los vendedores mayoristas y ahí se podría conseguir muchísimo mas barato que en la tienda de abarrotes, sin embargo, la gente por no salir a conseguir los comestibles mas baratos prefieren comprar caro en las tiendas de abarrotes, minisúper y de autoservicio, de hecho, en estas ultimas se han encontrado carnes echadas a perder, casi nadie denuncia a PROFECO por la baja cultura que la gente tiene de exponer a quienes venden productos podridos y PROFECO tampoco se acerca a la gente ni siquiera con encuestas para investigar los productos que compran, estoy muy seguro que PROFECO ni siquiera tiene ubicados a los negocios abusivos y mucho menos ningún porcentaje de la población que ha comprado carnes roja y blanca echada a perder, esa cultura no la hay, de hecho comprar en los mercados también es un riesgo porque los comerciantes tienen la fruta y verdura a la vista de todos y el que pase cerca del lugar y esté enfermo y le de por toser pues ya enfermará no a una persona sino a una familia entera, tenga cuidado al comprar su fruta y verdura en mercados porque el que vende poco le importa su salud, no hay higiene, no hay cultura de taparse la boca ni las manos, el dinero lo aceptan los comerciantes sin ninguna protección y así también regresan cambio a los consumidores, la mayoría de las cajeras y cajeros de tiendas de autoservicio, conveniencia, abarrotes, pollerías, carnicerías, mercados, y negocios en general no se tapan la boca ni tampoco se ponen guantes en las manos, y cuando la gente habla es cuando liberan saliva de personas que están enfermas e infectan todo lo que está a su paso, la gente en general casi no toma agua, prefieren comprar refrescos de diversas marcas, polvos para preparar agua, todos esos productos son totalmente chatarra y ayudan para que la gente padezca de obesidad y les caiga el azúcar, por lo tanto, las personas que padecen de diabetes son mas propensas a captar el coronavirus no importando la edad, en estos tiempos deben consumir muchísima agua natural, aunque sea de la llave pero ya hervida es mucho mejor, hay que consumir mucho plátano por el potasio, la naranja por la vitamina C, y así sucesivamente, pero los productos chatarra como las papas fritas de reconocidas marcas eso solo desgasta más el físico, porque la gente al consumir esas chatarras como palomitas de maíz preparadas también hace que el físico se desgaste porque no tiene ningún nutriente, y es una falsedad que hay también productos que dicen tener Aloe Vera (Sábila) y no lo tienen, son productos falsos decretados por PROFECO México, y eso, porque se orilló a esta dependencia a hacer estudios sobre ciertos productos, cuiden su salud, y más en estos tiempos, no se les debe dar licencias a las empresas que fabrican productos de consumo masivo nocivo y falta de nutrientes, pues ponen en riesgo la salud de los consumidores, y los que dicen tener nutrientes entonces deberán pasar por el filtro de un estudio para determinar si sale a la venta dichos productos o no, hay familias que han muerto por consumir productos echados a perder y nadie sanciona a los responsables pues siguen vendiendo sus productos como si nada, actualmente lo que se ha visto y deja en claro que el coronavirus ataca mas a las personas de la tercera edad precisamente porque un gran porcentaje de estas personas no cuidaron su dieta, y dieta me refiero a que poco les importó tomar en exceso refrescos gaseosos, Frituras (en general), chicles, dulces sintéticos, etcétera, y este es el resultado de que una persona podría contraer diabetes y por lo tanto están mas expuestos a contraer cualquier enfermedad y morirse, así de fácil y así de sencillo si siguen consumiendo producto chatarra, chatarra también es considerado los productos como comida rápida (pizzas, hamburguesas, hot dogs, pollo crujiente, empanizado) de restaurantes de comida rápida, debido a que no se inspecciona como son elaborados dichos productos, se han encontrado en ciertos restaurantes de comida rápida pollos de color verde (golpeados) pero que no se nota porque están empanizados, lo cierto es que los comerciantes están lucrando con el dolor ajeno como si fueran funerarias, saben que la gente no puede salir a distancias largas y es donde abusan, PROFECO debe no solo multar, sino clausurar definitivamente los comercios que rompan las reglas de los precios, y esto va también en contra de las avícolas.