Puntos Fiscales

Abuso de autoridad en México.

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, antes de entrar en materia me dirijo a ustedes para exhortar a la población a ayudar en la medida de sus posibilidades a gente que perdió todo en estas inundaciones en el norte de nuestro estado y también para nuestros vecinos de Tabasco, y ojalá que el apoyo que varios países del mundo hay aportado apoyos económicos al gobierno de mexicano, con el fin de atender la situación de miles de damnificados, no desvíen esos recursos para fines personales, que si bien en esta administración federal el lema ha sido cero corrupción, lo cierto es que no es así, incluso esta en entredicho, se dice que la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolverle al pueblo lo Robado esta relacionado con la corrupción que habría en el interior de dicho instituto, ya que según el propio secretario particular del presidente solapó actos de corrupción, aunado además, que el mismo pagó en las elecciones de 2018 a compañías que el sistema de administración tributaria declaró como empresas fantasmas, y que según el actual mandatario desconocía de dichos pagos, por lo que como ha venido diciendo cuando se le cuestiona de temas incomodos para él, que es parte de la campaña que los conservadores siguen realizando en su contra. Por ello es mejor que los países que están apoyando monetariamente entre los que destaca España que donó 300 mil dólares, es mejor realizarlo en especie, recuerde que la corrupción sigue en todos los niveles de la administración pública. Por otro lado y en relación a los acontecimientos suscitados en el municipio de Benito Juárez, de Quinta Roo en donde en un operativo policiaco en el que manifestantes fueron dispersados a balazos, todo este acontecimiento frente al palacio de Gobierno de Cancún, y cómo esta noticia llegó no solamente a nivel nacional sino internacional, ya se tomaron medidas necesarias como la separación del cargo del secretario de seguridad pública de la entidad, no sé ustedes distinguidos lectores, pero esta protesta en la que se realizaron algunas detonaciones de armas de fuego en el aire para disolver una protesta que realizaron feministas por el feminicidio de Bianca Alejandrina. Las corporaciones policiacas sean municipales, estatales o federales deben respetar la integridad de las personas, no contraviniendo los derechos humanos, por lo que hemos visto muchos casos no únicamente por ese acontecimiento en Quinta Roo, hemos visto en el caso de nuestro estado, casos de agresión de elementos policiaco hacia personas que por ejemplo con la simple razón de grabar una video evidencia de alguna acto de autoridad que realiza alguna corporación policiaca como la denominada Fuerza Ciudadana, arremeten físicamente contra quien los esta grabando, hago la aclaración, no todos los elementos policiacos son malos, sin embargo es evidente por ejemplo acá en nuestra capital chiapaneca si nos vamos sobre el libramiento sur es evidente observar este tipo de patrullas que va a una velocidad muy baja buscando y cazando a su siguiente víctima, deteniendo a conductores por la simple sospecha de su aspecto físico o el tipo de carro que llevan, por lo regular son carros no de lujos, victimas que a lo mejor no pueden defender ni argumentar a lo a su derecho corresponda, y esto en clara contravención con el artículo 1 Constitucional, que no puede discriminarse a ninguna persona por su origen, etnia, aspecto físico, sin embargo algunos de estos elementos policiacos que pertenecen a dicha corporación policiaca pareciera no importarle sobre todo a los altos mandos policiacos que dentro de la capacitación que deben tener sus subordinados no deben pasar por alto los derechos humanos. Otro de los casos que hemos visto en nuestra capital tuxtleca es como policías municipales en apoyo a los inspectores municipales han agredido físicamente a vendedores ambulantes, y me permito hacer la aclaración, no estoy defendiendo a esa actividad fuera del marco legal como es el de los vendedores ambulantes, pero hay formas de como confiscar la mercancía sin agredir a personas de edad vulnerable, personas del sexo femenino o menores de edad, en lo personal me ha tocado ver camionetas sin placas en donde confiscan esa mercancía, y cuando se suben los inspectores en ella la cara de burla que hacen como si hubieran ganado un premio, y literalmente es eso, un premio porque la mayoría de la mercancía confiscada en el caso de artículos no perecederos pasan a otras manos que no son de las personas a las que les fue confiscado, ya que como coloquialmente decimos les saldría mas caro el caldo que los frijoles. Ante una mala actuación de estos servidores públicos no dude en poner su denuncia correspondiente, y su servidor como abogado puedo orientarlo con mucho gusto.