Asesoría Legal

Abuso en los precios

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los comerciantes en general siempre han abusado de las fechas donde las familias intentan pasarla bien como es el día de las madres, el padre, el 12 de diciembre que es día de la virgen de Guadalupe, en estas fechas decembrinas, etcétera, los precios suben sin previo aviso y sin ninguna autorización, quienes acostumbran a comprar flores y regalarlas a las madres en su día tienen que pagar mínimo 500 pesos por un ramito chico, el día del padre sube todo también, las carnes rojas, pescado y pollo, en la virgen hasta los mariachis cobran carísimo como si no hubieran trabajado todo el año y se desquitan en los días festivos, lo mismo pasa exactamente en estas fechas, pero, lo más curioso de la gente es que no les compran a quienes siembran sus propios productos, prefieren gastar en tiendas de autoservicio de franquicias propiedad de Estados Unidos, lo que sale en los spots televisivos es simplemente mercadotecnia para confundir a la gente y hacer pensar que son tiendas mexicanas, no es así, el dinero se va a Estados Unidos, en los mercados los intermediarios suben el precio de pollo más caro que el kilo de carne de res, los arbolitos de navidad que no se vendieron el año pasado los vuelven a sacar para revenderlo también más caro, y hay comerciantes que hasta su arbolito que pusieron en casa lo ponen a la venta como si fuera nuevo, simplemente lo vuelven a meter en su caja y lo sellan con un diurex, el kilo de huevo sube nuevamente, muchos productos que son usados en temporada decembrina suben de precio, para quienes consumen alcohol no les importa el precio, la tortilla sube en algunos expendios, el bolillo también sube precisamente porque el huevo sube, PROFECO lamentablemente no trabaja en los días cuando los comerciantes abusan de los precios o se hacen los desentendidos, en los juguetes pasa lo mismo, en nuestro país se ha acostumbrado que el día 6 de enero los reyes magos llegan con juguetes para sus hijos, de igual manera aprovechan para dar caro los juguetes que guardan por años y los sacan cada 6 de enero, las tiendas de autoservicio sacan y desempolvan los juguetes del año pasado para darlos un poco más caro, es importante siempre pedir notas o facturas por si algún producto sale dañado, ya que después de la compra nadie se hace responsable, en la mayoría de las ciudades del país los consumidores se encuentran totalmente desprotegidos porque no hay oficinas de PROFECO, las han ido quitando poco a poco para evitar el gobierno pagar salarios, no hay quien defienda los derechos de los consumidores, la gente no tiene para dónde dirigir alguna demanda o queja, de hecho, hasta los taxistas suben la tarifa, varios se encuentran en las afueras de las tiendas de autoservicio en espera de los clientes y llegan a subir de 20 a 50 pesos más de lo que se debería cobrar por corrida, los taxistas de las grandes ciudades no usan el taxímetro porque son unos abusivos, si el taxímetro marca 40 pesos a pagar ellos cobran hasta 70 pesos, y si el usuario reclama les dicen que eso es lo que se paga, los taxistas aparte de ser unos abusivos son unos acosadores de mujeres, diariamente acosan a las mujeres en sus taxis o Uber, lamentablemente gobierno no lleva un buen control por no querer crear un padrón y llevar entonces una buena regulación del servicio de los taxis y Uber, muchas mujeres han sido violadas en los taxis y los Uber, de hecho, los Uber deberían desaparecer, pero, esto lo tocaré en otro tema, a pesare de que PROFECO ha enviado mensajes por los medios de comunicación para los comerciantes de que no abusen de sus clientes, poco les importa a los comerciantes, ellos aprovechan el momento, no se trata de enviarles mensajes cariñosos a los comerciantes, se trata de sancionarlos por el incremento a los precios, lo que también ha subido de precio considerablemente es el gel antibacterial, alcohol, la PROFECO debería realizar recorridos de supervisión en las diversas farmacias, tiendas de conveniencia y autoservicio, así como visitar las tiendas de abarrotes, pero, desde antes de los operativos o supervisiones deberían haber puesto cartulinas y mensajes afuera de cada tienda con o sin permiso de los tenderos para que no abusen en el ejercicio de sus funciones, es importante denunciar cualquier anomalía, PROFECO está para defender los intereses de los consumidores, se pueden comunicar telefónicamente a la PROFECO y exponer su demanda, no hay que permitir que los comerciantes abusivos incrementen los precios solo porque es temporada decembrina.