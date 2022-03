Asesoría Legal

Abuso sexual de las religiones en general

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Los padres y familias de las monjas creen que sus hijas están seguras en donde se encuentran, incluso, erróneamente hay mamás tan metidas en la religión católica al cual se le llama fanatismo que les piden a sus hijas que sean monjas y que le sirvan a Dios de esa manera, sin pensar siquiera que detrás de un hábito de un cura disfrazado de cordero podría estar un perro acechando a las mujeres jóvenes que se convierten en monjas, lo peor que una madre o un padre puede pedirle a sus hijas es que sean monjas, de hecho, aun en este siglo que estamos viviendo existen miles de padres y madres manipuladores, quieren que sus hijas hagan lo que ellos dicen, que estudien lo que les indican, les recortan las alas, desde que una joven mujer entra como monja a un templo inicia su calvario, o mas bien, nadie sabe las negras intenciones que hay detrás de los curas que en todo momento están acechando a sus víctimas, servir a nuestro Dios Padre no es precisamente consagrarse a la iglesia católica ni a ninguna otra religión y vivir de la fe de la gente, es servir a los demás de la mejor manera, llevar una vida normal, pero se puede servir a Dios de distintas maneras, no precisamente tiene uno que confesarse con otra persona para oír sus “pecados”, cualquier lugar se puede usar para entablar comunicación directa con Dios, decirle nuestros pecados y nada más, pero contarle nuestras cosas a otro mas pecador que uno está difícil la cosa entonces, a mi no me importa que me ex comulguen los de aquí abajo, a quien le temo es al de arriba no a los de abajo, por ello hablaré abiertamente como siempre lo he hecho, como hay curas y pastores que acosan sexualmente a las mujeres y niños también hay gente hipócrita que va a las iglesias católicas y templos a orar a Dios y se expresan muy mal de sus semejantes, esa situación se da mas en las zonas indígenas, ellos están mas dados a ir a los templos y son seres burlones y lo digo porque he convivido con ellos, hay curas que por décadas han abusado sexualmente de niños y niñas, con las monjas pasa exactamente lo mismo, los curas abusan de su puesto jerárquico para abusar sexualmente de las monjas, incluso hay quienes han salido embarazadas, las mujeres callan porque son sometidas, en todo el mundo las monjas son violadas por los curas, lo mismo pasa con los pastores de todo el mundo, los pastores (algunos) abusan de quienes acuden a sus templos o al menos las acosan, los papas católicos anteriores no han hecho absolutamente nada, el actual papa Francisco solo reconoce que ha habido abusos de violaciones tanto de monjas como de mujeres, niños y niñas, mas sin embargo solo a los curas los cambian de iglesia o parroquia porque no quieren que se les acabe su negocio, lo mismo pasa con los templos evangélicos y de otras religiones, exactamente lo mismo, abusan de la fe de la gente, cobran por pedir en oración por la gente, todo es un cobro, los católicos parecen tener guerra contra otras religiones porque a sus seguidores les hablan mal de ellas, y otras religiones se creen únicas y salvadoras del mundo, cuando alguien toca las puertas para dar a conocer la palabra de Dios la gente no les hace caso e incluso ponen estúpidos anuncios en sus entradas que dicen “este hogar es católico”, hasta donde ha llegado la envidia y el divisionismo, la pelea de poder por tener mas personas en sus templos para extorsionarlos más, Jesús de Nazareth jamás dijo que la única religión en el mundo sería la católica, ahora resulta que también hay monopolios en las religiones, miles de imágenes son vendidas en las librerías de las iglesias católicas, incluso de los papas aun en funciones son vendidas tratándolos como santos y no lo son, (se que mi madre se va a enojar, pero me da igual), el propio Jesús nuestro Señor corrió a latigazos a aquellos que una vez encontró afuera de un templo llamado Herodes ya que unos mercaderes cambiaban monedas griegas y romanas por judías (las únicas que podían ser usadas en las ceremonias del templo), desde esos tiempos fueron los comienzos de que las iglesias y templos fueran una cueva de ladrones y es lo que son en la actualidad, todo está completamente distorsionado y confunden más a la gente, como hay religiones también hay sectas dirigidas por personas que se encuentran mal emocionalmente y lo que han ocasionado son muertes mal utilizando la palabra de Dios, actualmente hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de “sectas destructivas”, ahora, relacionado a la iglesia católica se conoce como “iglesia católica apostólica romana”, católica es término originario del idioma griego que significa universal, bien, en nuestro continente es normal tener una sola esposa y ser felices, en otras partes del mundo (según lo que mas les convenga) como el Sahara los musulmanes pueden tener varias esposas mientras puedan los esposos mantenerlas basado en el libro del Corán el cual es para ellos el libro sagrado del Islam que para los musulmanes contiene la palabra de Dios (Alá), en fin, relacionado a los mormones, los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días son conocidos popularmente como mormones, por causa de la más conocida de sus escrituras sagradas (el libro mormón), si bien, el nombre con el que ellos mismos se identifican es el de “los santos de los últimos días”, esta es una agrupación religiosa cristiana de tipo restauracionista, sus miembros aseguran que aceptan las enseñanzas de Jesucristo, tal como fueron restauradas por Joseph Smith (hijo), la base de su doctrina la constituyen la biblia, el libro mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, estos dos últimos textos basados en las revelaciones de su profeta (que yo recuerde haber leído en la Biblia, Jesucristo dijo que habrían profetas falsos en la tierra), según su fundador, Joseph Smith cuando tenía 14 años de edad, confundido por la cantidad de grupos religiosos que había en su época, dice este sujeto que decidió preguntarle a Dios a que grupo debía unirse, “según él”, como consecuencia de su oración Dios Padre y su hijo Jesucristo se le “aparecieron” en una gloriosa aparición (valga la redundancia), según así lo relata, en un lugar al que los santos de los últimos días llaman “la arboleda sagrada” lo cual puso en marcha los acontecimientos que llevarían a lo que han dado a llamar “la restauración” de la antigua iglesia de Jesucristo en la tierra, que Dios Padre y su hijo Jesucristo les vio como seres separados y que le dijeron que la iglesia sería restaurada por medio de él, según así lo relata el fundador de la iglesia de los mormones, en lo particular, para este servidor de ustedes, este señor se pasó de intoxicación por algún enervante cuando tenía 14 años en 1820 y la incoherencia se las hizo saber a los que serían sus seguidores, es más que obvio, el tal Joseph Smith era estadounidense y la mayoría de los gringos son adictos a la mariguana y una alucinación como esa la convierten en verdad, en fin, hay de todo en esta vida, las religiones en general se la viven hablando uno del otro, tan solo un ejemplo, en Betania hay varios templos religiosos y uno en especial que está en un cerrito hay un pastor que se lleva a las mujeres al monte a las 11 de la noche para hacerle preguntas a Dios, son los llamados profetas, versión relatada por una chica de unos 18 años que quería preguntarle a Dios si el hombre con el que se iba a casar era el varón que le tenía reservado, le preguntó a su profeta si por medio de él podía sacarle la duda, el pastor le dijo que solo a las 11 de la noche en un cerro oscuro y sin casas se podía entablar plática con Dios, que solo ellos dos tenían que estar presentes sin la presencia de nadie más, en fin, que raro proceder de ese pastor que abusa de las mujeres indígenas de Betania, y el padre de la chica feliz porque el profeta es quien le “saca las dudas a las chicas en un cerrito”, cuando yo lo supe, le dije a sus dos hermanas que también son unas soberanas ignorantes que no podían acompañarla porque se debe respetar la voluntad del “profeta”, no voy a generalizar porque hay quienes son auténticos soldados de Dios en la tierra, pero, la mayoría de los pastores de diversas religiones y curas católicos han abusado por décadas de niños, niñas, mujeres, monjas, en fin, de hecho, el propio papa Juan Pablo Segundo al que todos los católicos catalogan como un Santo fue informado de casos de pederastia en 1985 y optó por encubrirlo, ya que en lugar de enjuiciar legalmente a obispos y curas, prefirió cambiarlos de lugar, son miles de personas las que han sido abusadas sexualmente por obispos, arzobispos, curas y pastores de diversas religiones, en la actualidad, el propio papa católico ha dicho que en la iglesia católica en las muchas religiones que existen en el mundo entero hay mucha gente hipócrita, y es cierto, en todas las iglesias y templos hay gente burlona, ha habido mujeres que han abortado a sus bebes por tener una mala relación con sus parejas o novios y dicen que Dios será misericordioso con ellas porque Dios es amor, en fin, todo mundo quiere creer en la palabra de Dios como mejor le convenga a sus propios intereses y sentirse “libres”, en relación a los pastores que han abusado de niños, niñas y mujeres siguen en todo y largo del mundo, Estados Unidos también es uno de los países donde mayor abusos ha habido, no son castigados y son cambiados de templos o iglesias, para los padres de niños y niñas no confíen a sus hijos e hijas a ningún cura ni tampoco pastor, debe existir confianza y comunicación muy amplia entre padres, hijas e hijos, pero sobre todo, valores.