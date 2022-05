Asesoría Legal

Acciones y partido político del transporte

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Uno de los personajes para ocupar la Titularidad de Movilidad en el Estado de Chiapas es la Lic. Madaí Nájera, Directora de la Zona Sur de Mercadotecnia de México, respetando precisamente la equidad de género, hay que rotar frecuentemente a los titulares de Movilidad, y uno de los requisitos para ser titular de dicha dependencia no debe ser personas (hombre o mujer) que se encuentren actualmente desempeñando algún cargo en Movilidad, para evitar tapaderas o ese tipo de cosas, debe ser persona ajena a Movilidad, no debe estar en la política para no beneficiar a ciertos personajes, el Gobernador no puede ni debe meter mano ni opinar sobre asuntos de Movilidad para respetar la autonomía de dicha dependencia, el cargo como tal no debe decidirse en el Congreso Local con eso de que se habla de los Gobernadores manipulan a su antojo al Poder Legislativo, no tengo nada en contra del actual Gobernador de Chiapas, al contrario, mis mas altos respetos al Gobernador Rutilio Escandón, pero es urgente ya un cambio en Movilidad para iniciar a realizar Estudios Técnicos que valoren el transporte en todo el Estado Chiapaneco, la Lic. Madaí Nájera cubre todo el perfil para poder ocupar la titularidad de Movilidad en Chiapas, de hecho, ya se le hizo de su conocimiento al Congreso de la Unión y al Senado para que den el visto bueno y empezar hacer cambios en Movilidad de Chiapas, al salir el titular de Movilidad es forzoso que salgan también personas de su confianza y todo el personal administrativo para evitar situaciones de corrupción, no estoy diciendo que las hay, simplemente se debe evitar, es importante que Movilidad intervenga en los siguientes casos, debe tener un padrón general de todos los conductores que manejan todo tipo de transporte público, incluyendo grúas y todo lo que tenga que ver con esta dependencia, ¿motivo?, para que los pasajeros se sientan seguros al viajar en las unidades denominadas taxis, urbanos, autobuses y combis tipo Van, saber quien es el conductor que maneja, lo anterior, para evitar violaciones y acosos a las mujeres, aunque, la mayoría de los choferes respetan a las mujeres como ya se ha visto y no por unos cuantos se va a generalizar y denigrar el trabajo de los choferes puesto que la mayoría tienen familias y se dedican en cuerpo y alma para ellos, pero si es importante el padrón para certificar a los choferes y que tengan un documento donde indique que son aptos para circular y poner en sus manos muchas vidas que usan diariamente el transporte público, otra de las ideas de la Lic. Madaí Nájera es crear una escuela de profesionalización de conductores, esto quiere decir que los conductores acudan en sábados y domingos, o únicamente los sábados a la escuela para que concluyan la secundaria y la preparatoria, lo anterior, no solo para que haya un respeto hacia el público usuario, sino para que tengan un documento que avale que tienen un grado mas de estudios y pueden no solo ser choferes que a mucha honra se desempeña, sino para ocupar puestos claves de estadísticas y analistas en el transporte público y que su servicio sea para gobierno y mejorar la calidad del transporte, o bien, ellos pueden decidir trabajar en un lugar donde ganen muchísimo mas con el nivel de estudios académicos que adquirirán, es muy importante pensar que los usuarios saldrán beneficiados, pero también los choferes, y la profesionalización de los conductores no tendría ningún costo, es simplemente hacer lazos con la SEP para decidir que maestros y escuela serían quienes presten el servicio para profesionalizar a los conductores, otra de las cosas es hacer Estudios Técnicos para detectar las colonias populares que no tienen el servicio del transporte urbano, ya que no puede ser posible que haya mucho transporte y solo se trabaje las rutas que mas les conviene, cuando se da una concesión o permiso para explotar determinada ruta se debe respetar, y si en dado caso se salen de dicha ruta para trabajar lo que mas les conviene entonces se debe paralizar el transporte y reorganizar las rutas, lo importante es que todos los ciudadanos tengan acceso al transporte, no solo circular las rutas que mas les convenga, otra de las ideas de Mercadotecnia de México es impulsar la tecnología de punta en el transporte público, hay un personaje en Sonora que es quien le ingresa tecnología de punta al transporte, se debe tomar serias decisiones para que todo transporte público que circule en el Estado de Chiapas tenga el cobro electrónico, que los usuarios bajen la aplicación en sus celulares que conforme vayan avanzando en el transporte urbano vean las tiendas que tienen descuentos de ciertos artículos de interés de los usuarios, así mismo, se buscaría la forma de dialogar con las marcas electrónicas reconocidas para que donen pantallas y sean colocadas en todas las unidades del transporte público para que se transmita los valores a los usuarios como por ejemplo el respeto a las mujeres, hacer conciencia de ello, otro de los valores es que el hombre comparta los quehaceres de la casa, ya que, si los hombres dicen amar a sus parejas o esposas entonces se tiene que demostrar mas no decirlo, inculcar valores a las niñas y niños para cambiar el destino de México y acabar con la delincuencia con estas estrategias mercadológicas, ya que la fuerza policial no basta ni tampoco es importante como tampoco tienen iniciativa la Secretaría de Seguridad de impartir cursos o destinar una hora cuando menos a cada escuela por parte de Seguridad Pública para dar a conocer la importancia de los valores, de no delinquir, en su momento, este servidor de ustedes llevó a cabo conferencias y campañas contra el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, contra las enfermedades venéreas y batalla contra el machismo, lo anterior cuando estuve en la escuela, hice lo que pude, el gobierno solo me prestaba su auditorio para incluso invitar a mas exponentes, como por ejemplo a doctores, a personal de la Fiscalía y exponer ellos sus ponencias, hacíamos un gran equipo, pero lo mas importante es que los mensajes llegaran a los jóvenes y a las personas en general, no faltar el respeto a los demás, tenerle paciencia a las personas de la tercera edad y discapacitados es un valor importante que debemos poner en marcha inmediatamente, todo esto y más se pondría en marcha si la Lic. Madaí Nájera incursionara como titular de Movilidad en el Estado de Chiapas, es importante regularizar a todos los transportistas denominados piratas, mas la palabra pirata es un apelativo negativo y que no dignifica a la persona, son personas que quieren prestar un buen servicio, por lo tanto se les debe apoyar inmediatamente a regularizar su situación para prestar un servicio, a nadie que quiera prestar un servicio de transporte se le debe desplazar, tampoco la policía puede llevar a cabo actos que atenten contra los conductores pues se viola los derechos humanos de estas personas que quieren prestar un servicio de calidad, ya que para prestar un servicio de transporte se debe tener iniciativa, debe respetarse la competitividad y acabarse el monopolio, proceder con demandas legales en contra de quien o quienes monopolicen el servicio del transporte público, sea quien sea, así sea un funcionario o lideres del transporte monopolizadores, la idea de la Lic. Madaí Nájera es llegar a Movilidad y beneficiar al usuario no a unos cuantos líderes del transporte, no importa si ya existen líneas del transporte prestando servicio en una ruta determinada, las líneas que quieran participar se les debe apoyar para que el usuario goce del transporte digno y viajen en la unidad que mas le convenga, el apoyo es a los usuarios no a unos cuantos lideres transportistas, es erróneo y falso decir por parte de una autoridad de Movilidad decir que no se puede prestar servicio donde ya hay, decir eso es beneficiar a unos cuantos y se interpreta que están recibiendo dinero de unos lideres para salir beneficiados económicamente, no se debe atacar a los denominados piratas, se les debe ayudar, orientar y facilitar los trámites para la adquisición de concesiones y permisos para poder operar como transporte digno, y si la autoridad del transporte y Movilidad no lo hace así entonces va en contra de los intereses de los usuarios y busca solo beneficiarse personalmente económicamente, porque esa es la verdad, mis mas altos respetos para el Director de la SCT, no para el subdirector de transporte de la SCT el cual se ve a todas luces que solo beneficia a unos cuantos, mas sin embargo, al parecer el titular de la SCT no sabe lo que hacen sus empleados a su cargo, el titular de la SCT Delegación Chiapas merece todos los respetos pues de inmediato da respuesta a los escritos, pero, Mercadotecnia de México busca también que se cambie al Subdirector de Autotransporte para que otra mujer ocupe ese lugar, y de igual manera, tiene que ser persona ajena y externa a lo que sucede en la SCT, no debe ser de la misma Delegación ni mucho menos de otra, el objetivo principal para Mercadotecnia de México es buscar la creación de un partido político compuesto por lideres y socios transportistas del país, que ocupen lugares en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como buscar lugares en las Secretarías de Movilidad y de la misma SCT, buscar posicionarse en Gobierno Federal y en los Estados, el objetivo, es buscar la creación de leyes que beneficien a los usuarios con un transporte de primera, de calidad, donde se sientan a gusto, donde se profesionalice a todos los conductores del país, que se vuelva un requisito el estudiar y terminar la secundaria y preparatoria mientras se trabaja como chofer, que usuarios y transportistas se vean como una sola familia, que se lleve también a cabo la Salud en el transporte, que haya capacitadores y oradores de la salud en el transporte, los usuarios van aprender mucho de estas situaciones, se busca no ahorcar ni perjudicar a los transportistas del país, se busca mejorar la calidad del servicio del transporte público, que se mantengan por años una sola tarifa y que el gobierno federal subsidie a los transportistas y con esto se benefician los usuarios como son los estudiantes, las personas de la tercera edad, los discapacitados y el público en general, con la creación y puesta en marcha de un partido político se benefician no solo los transportistas sino los usuarios, unidades totalmente seguras y super equipadas con subsidio de gobierno, no contaminaríamos el medio ambiente porque dejaríamos nuestros vehículos en casa y se utilizaría el transporte que entonces sería digno de usarse con unos choferes totalmente capacitados, se busca posicionar a las mujeres para ocupar lugares en Movilidad y no solo se le de la preferencia a los hombres, el respeto a ellas es el respeto a la Equidad de Género.