Acerca de la democracia

José Alberto Gordillo Flecha

La democracia es uno de los más grandes valores que caracterizan al Estado y Sociedad modernos; aun cuando la democracia es un instrumento inacabado e imperfecto, es el mejor mecanismo con que se cuenta hasta el momento para dirimir diferencias y alcanzar acuerdos comunes que coadyuven a construir instituciones. Es decir, es una herramienta básica para construir, diseñar y emprender no solo formas de gobierno sino también formas de vida.

Pero mientras no comprendamos que la “democracia” es un instrumento que coadyuva a lograr los más preciados fines del Estado, jamás podremos ver en dicho mecanismo una posibilidad de cambio real y el establecimiento de un régimen de estabilidad política y social. Los ciudadanos en nuestro país hemos querido ver en ella la solución plena de nuestros problemas cotidianos: seguridad, bienestar, etcétera. La asimilamos como un puerto de llegada y nos olvidamos de que es un “barco” que nos ayuda arribar a ese puerto. Por tanto, la democracia se ha entrampado en el debate demagógico desvirtuando su verdadera identidad, acercándola a una idea “medieval”: pensar que es el poder del pueblo, cuando en verdad es tan solo un instrumento del mismo para consolidar sus instituciones.

Por lo que debemos –o deberíamos- de entender a la democracia no sólo como un sistema socio- político y económico de hombres libres e iguales ante la Ley, sino también como una forma de vida; la democracia y su quehacer dentro de la política, lo constituye un universo de instituciones que permiten al ciudadano acceder y decidir sobre al poder. Lo anterior explica en parte por qué el ciudadano común encuentra un “desencanto” al arribo de los regímenes democráticos en América Latina y en México. Y es que la deficiencia no se encuentra en esta institución, sino en que nos hicieron creer que por sí misma iba a resolver los problemas de las sociedades.

Tremendo error el de nosotros los mexicanos haber creído que en eso consistía la democracia: en la varita mágica que lo soluciona todo. Olvidamos que también de nosotros depende el apalancamiento de los sistemas democráticos. De nada o poco sirve utilizar las banderas liberales si no estamos dispuestos a acatar sus reglas y consecuencias: ¿quién dijo que la democracia era barata, que era austera? ¿quién dijo que en la democracia no hay inconformidades y disensos y mejor aún, acuerdos? ¿quién dijo que en la democracia siempre se gana? ¿quién dijo que la democracia es un sistema que no acepta la movilidad política? ¿quién dijo que no se pueden celebrar pactos, convenios, acuerdos?

Al haberla mitificado y embriagado de sus bondades, nos trajo como consecuencia una “resaca” social. La respuesta se encuentra en que los mexicanos hemos renunciado a ser democráticos porque acatamos las reglas mientras las circunstancias son favorables a nuestros intereses y despotricamos cuando las situaciones son adversas. Esta dualidad ha dañado gravemente a nuestras instituciones, llegando a tener un alto desprecio por la ley y por esas mismas instituciones: peleamos y exigimos que se aplique la ley, pero no a nosotros sino al vecino.

Por ello, estamos desilusionados de la democracia y vemos en los partidos políticos a los culpables del mal. Si bien es cierto que existe una crisis de partidos, lo es cierto también que existe una crisis dentro de la misma ciudadanía y esto se refleja invariablemente en la calidad de sus instituciones, entre ellos los partidos. Una “crisis ciudadana” presentada con rasgos de incivilidad y falta de valores comunes: vivimos en una sociedad cínica, cobarde y notablemente corrompida.

No podemos negar que los partidos políticos poco han hecho para responder a los intereses de los ciudadanos, pero de ninguna manera la solución se encuentra en iniciar una guerra para exterminarlos; hacerlo, será un boomerang que nos devolverá –tarde o temprano como consecuencia lógica-, la erosión de nuestro diseño institucional.

Entonces, hay que tener cautela con las voces denominadas “ciudadanas”, porque transitaríamos en un camino entrapado con definiciones demagógicas, pues también debemos recordar que, si los partidos políticos tienen deficiencias, es porque también están integrados de ciudadanos y siendo los ciudadanos hombres y mujeres estamos proclives a incurrir en los mismos errores y actuar con las mismas pasiones que los provenientes de una burocracia partidista. Primero debemos poner atención en corregir los valores ciudadanos y a la par, fortalecer nuestras instituciones.

Apostar a la eliminación o al desconocimiento de los partidos políticos como una vía democrática para acceder al poder, sería tanto como dar paso a una aniquilación de las vías democráticas y al reconocimiento de su interlocución para crear regímenes más justos y democráticos. Lo sería también, si los partidos no ven con cuidado, posibles candidatos a hombres y mujeres que emanan de la llamada “sociedad civil”. Estamos ante la disyuntiva; las circunstancias nos han llevado a ello, pero optar por uno solo de esos caminos, sería extinguir en parte los sistemas democráticos, que con gran esfuerzo la nación mexicana ha construido a lo largo de su historia. Utilizar una regla de exclusión nos convierte también en antidemocráticos.

*Académico y Representante del PRI ante el Consejo General del IEPC.

