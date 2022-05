Roy Gómez

Actitudes ante La Palabra…

Hay mucha gente que anda extraviada por los caminos de la vida, como aturdidos ante los innumerables cantos de sirena que ofrecen felicidad y calidad de vida a bajo precio, sin límite ni acabamiento; no son pocos los que se sienten desorientados a la vista de la incesante quiebra de los valores morales, sin saber qué hacer ni a qué atenerse; tampoco faltan los que no saben –y algunos ni quieren saber- cuál es el sentido de la existencia, como si tal cuestión fuera una complicación fastidiosa. Así, en muchos casos, el destino humano se asemeja al de los animales: se nace sin querer, se vive sin pensar, se muere sin saber. Ante semejante desorientación, ¿cómo iluminar la existencia, ¿cómo dar razón del sentido de nuestra vida, ¿cómo fundamentar los valores que animan y orientan nuestra conducta? La palabra de Dios de este domingo es como un faro de luz en medio de la tiniebla: “Salió el sembrador a sembrar”. ¿Cómo acoger esta siembra para que la palabra dé fruto abundante y se llene nuestra vida de luz? No es tarea fácil, por eso el Señor nos pone delante, en la parábola, algunos impedimentos que anulan o esterilizan la siembra, para que estemos atentos y los sorteemos.

1.- En el borde del camino…La semilla no da fruto porque no penetra dentro, porque rebota en los oídos sin que pase al corazón. Así lo expresa crudamente el dicho popular: ‘Predíqueme, padre, que por un oído me entra y por otro me sale’. Ante la palabra que se nos anuncia la primera apertura o disposición para acogerla es el esfuerzo de comprensión: conocer el mensaje, saber lo que Dios quiere de nosotros. La palabra entra dentro del alma por la mente. Entender lo que Dios nos dice es el primer paso para que podamos responder. Pero ¿estamos realmente interesados en comprender la palabra que Dios nos dirige? ¿Cuál es nuestra actitud ante ella? ¿Cuál nuestro aprecio de las Sagradas Escrituras? “Si uno escucha la palabra del Reino sin entenderla, o mejor, sin esforzarse por entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su corazón”. Lo roba con facilidad, sin ninguna resistencia de nuestra parte, cuando no valoramos o desconocemos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas.

2.- En terreno pedregoso…La semilla no da fruto porque penetra poco en el interior del corazón humano. Aquí se da un paso más: la semilla ha penetrado algo, el oyente ha mostrado algún interés, la ha acogido incluso “con alegría”. Pero si no echa raíces, difícilmente dará fruto. Es lo que sucede con la escucha superficial que se queda en lo sentimental, en lo emocionante del mensaje, pero sin transformar realmente el corazón, es decir, la vida. Por eso, a la primera de cambio se vuelve atrás: como la semilla no ha echado raíces, “en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe”. Son las promesas de amor y fidelidad para siempre que en el crisol de la prueba se desdicen sin el menor problema de conciencia, sin desgarradura alguna del alma.

3.- Entre zarzas… La semilla no da fruto porque es incompatible con otras siembras. El corazón humano es el que es: no puede servir a dos señores que entre sí no tienen nada que ver. No es posible atender a la palabra como de luz de la vida, como criterio de conducta, como fuente de sentido, y a la vez dar entrada a las seducciones del mundo y de la carne. Estas sofocarán pronto los ecos de aquella. La siembra masiva e incesante de palabras y de intereses mundanos como el dinero, el poder, la fama, el sexo, ahogan hasta la esterilidad la predicación semanal de la palabra. “Los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril”. ¿Cómo va a competir el mensaje evangélico anunciado una vez a la semana, durante unos minutos, con los cientos de mensajes, con las decenas de horas de palabras que escuchamos que nada tienen que ver o son contrarias a los valores del Evangelio? “Salió el sembrador a sembrar”, pero hoy lo tiene muy difícil.

4.- En tierra buena…Para dar fruto es necesaria la ‘tierra buena’, símbolo de la escucha atenta y obediente, que se esfuerza por entender la palabra y ponerla en práctica. Esta palabra da fruto, no queda estéril, porque cumple la voluntad de Dios de donde procede “Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será mi palabra: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad”. El fruto de esta siembra en el corazón creyente, la tierra buena, es la progresiva liberación de la esclavitud de la corrupción “para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios”.

Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros: hacer que cumplamos con lo que significa ser cristiano y rechacemos lo que es indigno de este nombre, según la oración que hemos rezado al comienzo de la Misa o en la oración del día…Que así sea…Luz.

