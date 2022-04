Actualización se le llama al aumento de impuestos

#HASHTAG DE LA SEMANA

#ACTUALIZACION SE LE LLAMA AL AUMENTO DE IMPUESTOS. No cabe duda que enviaron a la Síndico Municipal, Karla Burguete Torrestiana a defender lo indefendible. Sobre todo, cuando los ciudadanos de ahora son muy diferentes a los de hace treinta o cuarenta años que entendían poco de economía. Ahora los tuxtlecos que han sido golpeados por la vida, por la crisis económica conocen perfectamente cuando se trata de un aumento a los impuestos, por más que se quiera esconder detrás de lo que intentan “hacer pasar como una actualización del tabulador del predial”, de los valores catastrales. La verdad es que todos habrán de sufrir el impacto en enero, por los nuevos costos del predial. Olvida el presidente municipal Carlos Morales Vázquez, que antes de hacer una propuesta de esta naturaleza, tiene que reconocer lo que está pasando a estas alturas con la economía, y lo que seguramente se viene para enero con los recortes al presupuesto 2021. Desde ahora comienza a ser devastador el escenario comercial y los indicadores del empleo, como para hacer frente un aumento en el predial por mínimo que sea. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador está cuidando esta parte que impacta directamente los bolsillos de las familias. Tal vez para Karla Burguete Torrestiana y para Carlos Morales 200, 300 o mil pesos no signifiquen nada, pero hay familias que no han podido inscribir en las escuelas a sus hijos, porqué no tienen para pagar “las cuotas voluntarias”, a ese extremo están llegando las cosas, otros de plano están cerrando sus negocios. La economía está complicada, como para salir a anunciar una iniciativa de esta naturaleza. Pero, debe quedar claro, no es actualización de un tabulador, es el aumento del impuesto del predial en la capital del estado.

#CARLOS MORALES PEDIRA LICENCIA PARA SER DIPUTADO. Por lo pronto quien ya prepara todo para que una vez terminando su informe de gobierno, solicite licencia porque está “seguro” de ser diputado federal, es Carlos Morales. Dice que le alcanza su popularidad y el número de seguidores. Por lo pronto se sabe que ya dispuso que su sucesor inmediato sea su “aplaudidor número uno”, Francisco Rojas, a quien conocen por esto como la “foca del circo”. Desde luego que para dejar a quien le cuide el changarro durante su licencia ya decidió que su sucesora sea Karla Burguete Torrestiana. Carlos ya lo dijo. No cabe duda. Aunque sigue jurando amor eterno a Morena y obteniendo un bajo puntaje en las encuestas. Por lo pronto deja aseguradas las obras con su hermano Jorge (la ponchis – ponchis). Buenazos los Morales. Por eso no alcanza el presupuesto.

#VIGENTE LA ORDEN DE APREHENSION EN CONTRA DE SET YASSIR. Por más que se niegue la realidad, existen evidencias en el sentido de que apenas hace algunos días, el ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez solicitó amparo ante el juez Felipe Soto del Juzgado Tercero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en Chiapas que lo radicó dentro del expediente 323/2020. En el cual se observó que desde el inicio se le negó la suspensión definitiva del acto reclamado, es decir, la orden de aprehensión en su contra. Sigue vigente la Orden en contra de Set Yassir. Diversas fuentes consultadas señalaron que un juez habría negado un amparo al ex alcalde de Tuxtla, Seth Yassir Vázquez Hernández, por diversos delitos en agravio de la Hacienda Pública durante el tiempo que ocupó la alcaldía capitalina. La resolución del juez federal al negarle el amparo se debió a que es un delito grave y la suma económica es alta, por la que se le está judicializando al ex munícipe. Por lo pronto, la sentencia fue acordada el pasado miércoles y publicada para que el actor se dé por enterado. Vázquez Hernández fue secretario de Desarrollo Social en la administración de Juan Sabines Guerrero. Fue coordinador de campañas en Morelia y de Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla. El pago por el trabajo en campaña en Puebla, fue darle el cargo de subsecretario de Movilidad y Transporte Puebla, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le fincó daño patrimonial junto con su regidor de Obras y la tesorera cuando fue presidente de la capital chiapaneca por un monto de más de 56 millones de pesos, según la causa penal 153/2015, de la que derivó una orden de aprehensión, pero siendo subsecretario de Transporte en Puebla ha promovido diversos amparos que ha perdido. Importante sería saber cuáles son las fuentes del gobernador poblano Miguel Barbosa, para afirmar lo contrario. Sería interesante saber lo que está pensando Barbosa.

#REVOLUCION TECNOLOGICA IMPULSA RUTILIO ESCANDON. Los comentarios en el sector educativo son altamente favorables al trabajo que viene haciendo el gobernador de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, al impulsar una verdadera revolución tecnológica en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas. Padres de familia, maestros y estudiantes reconocen al gobernador de Chiapas por dotar a los 46 planteles distribuidos principalmente en las zonas rurales, de 30 equipos en cada uno, para consolidar los laboratorios de cómputo y el correspondiente servicio de Internet satelital. Además, apoyó a la Dirección General de CECYTECH, de la que es titular el Maestro Sandro Hernández Piñón, en las gestiones para obtener la autorización para la creación de la especialidad técnica de Mecatrónica en por lo menos 4 planteles, que fueron equipados con los talleres correspondientes. Estas son las bases de lo que en los próximos meses habrá de ser la más importante revolución tecnológica en Chiapas.

#FALLECE MAGISTRADO EMERITO ARTURO SOLIS YAÑEZ. En el medio judicial causó consternación la noticia sobre el fallecimiento del Magistrado Emérito, Don Arturo Solís Yáñez. Un hombre de leyes con más de 57 años de carrera judicial. Un hombre comprometido con la impartición de justicia. Un hombre de virtudes. Que descanse en paz.

#UN ZOOLOGICO POSEE TANIA ROBLES. Los vecinos de Tania Robles, la secretaria del Deporte, en opinión de los vecinos debe crear una Unidad de Mantenimiento Animal ya que cuenta con una gran colección de aves, que podría fácilmente causar la envidia del zoológico Miguel Álvarez del Toro. ¿Tendrá los permisos correspondientes?

#CONSEJO POLITICO EN EL PRI ESTATAL. Aunque hasta el momento el Prof. Julián Nazar Morales está presidiendo el consejo político estatal del PRI, que tomara protesta vía la novedosa tecnología del Zoom ya se ha comenzado a comentar entre algunos grupos que se avecina su relevo, y que puede estar entre Rubén Zuarth o Roberto Serrano Altamirano. Se espera que Alito, el dirigente nacional pueda tomar la decisión de un cambio de rumbo, muy distinto al que Nazar Morales y en su momento Albores Gleason trazaron para su beneficio personal. Hay expectativas entre la militancia.

#EL HISTORICO CAMARON NUEVO DIRIGENTE DEL PRD. Sin hacer muchas olas, sesionaron en el PRD estatal, para elegir a José Antonio Vázquez Hernández, el histórico camarón como el nuevo dirigente estatal. Se esperan mejoras en el trabajo partidista para intentar revivir al PRD en la entidad.

#LOS AMIGAZOS DEL ALMA DE EDUARDO RAMIREZ. Ahora Al senador Eduardo Ramírez le han aparecido, desde un coaching como Pablo Salazar que asegura que nace en el movimiento de la esperanza, hasta el chaquiste que asegura ser el amigazo del alma del senador. No cabe duda que la política está llena de puro oportunista como este par de lambiscones.