Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Acusan que fue omisa y tardía el trabajo del Ayuntamiento Tuxtleco, sobre el coronavirus

*Preocupación por el aumento diariamente de enfermos y fallecidos.

Tuxtla Gutiérrez, sigue en aumento de enfermos del coronavirus, y cada vez más fallecen personas más conocidas, pero lo grave es que la gente sigue cada día haciendo su papel de como era antes, sin el menor recato de las medidas preventivas, y toda la capital de Chiapas, no solamente volvió a la nueva normalidad, si no que muchos creen que ya se esfumo o se fue el virus del covid 19. Alguien lo definiría así: Es un contagiadero loco”.

Más allá de que el Ayuntamiento Municipal que preside Carlos Morales Vázquez, actuó de manera tardía y omisa, para hacerle frente a la epidemia del coronavirus, desde que este inicio, centrando más su interés por asuntos electorales que servir a la sociedad Tuxtleca dentro del rubro de la salud pública, el problema es que las noticias y datos en las últimas horas que nos da el sector salud de Chiapas, este que la capital sigue siendo un fenómeno peligroso de contagio del covid 19.

Sin embargo la irresponsabilidad pública y las acusaciones en contra de esa tardía y omisa participación del gobierno municipal de la capital, no solamente provienen de analistas y observadores de la vida pública Tuxtleca, sino que las denuncias de que el Ayuntamiento Municipal fue insensible, inhumano, pasivo, desinteresado con el fenómeno del covid 19, son de los mismos empleados municipales donde un gran numero lamentablemente han fallecido, y otros han vivido postales y escenarios críticos porque en algunos momentos piden aguardarse en sus casas porque consideran que están contagiados, pero el gobierno local les niega el permiso.

Es inaudito la forma de que viene trabajando el gobierno de Morales Vázquez, donde la salud pública del ciudadano Tuxtleco, es letra muerta; está plenamente demostrado por las actuaciones frívolas y triviales de Morales Vázquez, que le pueda interesar otra cosas, menos que haya un problema grave de contagios en plena epidemia en la ciudad que el gobierna, al grado que en la últimas encuestas nacionales lo han venido poniendo en el último lugar del Rankin de alcaldes en todo el país, lo que confirma y eso lo debe de asimilar la Mesa de Seguridad de Chiapas, que en Tuxtla Gutiérrez, hay un gobierno arrogante, inhumano y sanguinario, porque está más interesado en instalar “Radios digitales de su Ayuntamiento”, con la finalidad de proyectar su imagen electorera cuando la emergencia nacional y estatal del covid 19 reclama y exige otra cosa.

Más allá de que su policía municipal de Carlos Morales Vázquez, este inmerso en graves acusaciones del hampa organizada y no organizada, y donde se ha visto hasta ejecuciones de jefes locales de la Policía municipal, el responsable de la política municipal que es el gobierno que está más cerca de la gente, ande buscando estrategias electorales, no importándole que su policía se vea sumida en la peor sospecha pública de que viene operando con los delincuentes locales, y lo sanguinario, que no le dé importancia al rubro de la salud pública del covid 19.

Pero lo degradante es que el tiempo transcurre, la gente se contagia y se muere, y la omisión y tardanza para enderezar el rumbo, siguen como hace más de cuatro meses, cuando empezó la emergencia nacional del covid 19. Por eso tienen razón los que opinan que por parte de las autoridades municipales se vienen cometiendo muchos delitos del orden penal en plena pandemia del coronavirus en la capital de Chiapas. Ver para creer. En fin.

Positivo el encuentro binacional México-Estados Unidos; ojalá sigamos siempre en ese camino.

Si hay gente en Chiapas que hasta estos momentos no creen en el coronavirus, probablemente por su ignorancia y atraso, pero hay otros que son instruidos y no creen en el gobierno de la 4T del Presidente Lò0pez Obrador, y hay otros más que no creen que en Chiapas por ejemplo el cero impunidad sea una realidad, y así los tiempos actuales advierten que ante estas trasformaciones que se viven en el mundo y en México con su nuevo gobierno, hay escenarios difíciles de creer y también de entender.

Y la razón es muy simple, después de haber vivido el paso de gobiernos priìstas por más de 70 años o gobiernos panistas por doce años de gobernar, y de pronto se aparece una fuerza motora que se llama la cuarta trasformación, y que busca el cambio más difícil como esa aplicación de “no robar, no mentir y no traicionar” evidentemente que muchos por su ignorancia no creen, otros aunque estén preparados pero se resisten a creer y otros más aunque sean experimentados, educados y preparados simplemente no aceptan los cambios y estrategias del nuevo régimen.

Hasta resulta obvio que en México y con nuestra idiosincrasia muy de los mexicanos, los opositores no estén e acuerdo con los cambios del régimen de López obrador, esos opositores que ayer fueron gobierno, lo que no nos debe de asustar, que haya esa negatividad de creer en los cambios que vienen haciendo el actual gobierno federal, y retocamos este tema porque ayer en nuestro artículo que publicamos en Diario de Chiapas, hubo gente que fustigó justamente el nuevo cambio de régimen y critico fuertemente que esa nueva aplicación en la vida del pueblo de México, como “el no robar, no mentir y no traicionar” ,, evidentemente que resulta imposible de creer que esto vaya suceder en la vida nueva de los mexicanos.

Es un tema tal vez el más debatido en estos momentos en México, porque si algo floreció en los últimos 80 años en nuestro país, fue el fantasma de la corrupción, y si de pronto viene un nuevo gobierno y nos señala que México ya cambio y ya es otro porque sus servidores públicos ya no “robaran, ni echaran mentiras y no serán desleales al gobierno para el que trabaja”, resulta imposible de creer, pero razón hay también de los analistas de MORENA por ejemplo que advierten que todo cambio tiene forzosamente que entrar con muchas razones de incredulidad, duda y suspicacia, y que será un proceso de tiempo para educarnos, crear opinión y cultivarnos que la vida nacional ya es otro chip de convivencia por todas esas leyes y normas constitucionales que se vienen reformando en la tierra de Benito Juárez.

Muy difícil el tema y muy controversial, pero será el tema siempre recurrente que habrá de estar en la mesa del análisis y la reflexión, sin embargo lo que más tememos es que nuestro país no se polarice, que este viaje de éxito hasta ahora del Presidente AMLO, a los Estados Unidos, sea visto con positividad, porque obviamente mañana muchas cosas pueden pasar ante un imprevisto y “camorrero” Donald Trump, que vaya a ofender a México como lo venía haciendo, aunque hoy su comportamiento fue otro, pero porque tenía el interés de quedar bien con los sufragios de los mexicanos que viven en los Estados Unidos ante las elecciones del próximo mes de Noviembre.

Así que en política los mexicanos también volvimos a una normalidad con este trato preferencial de Estados unidos hacia México, y que ojalá no cambie, porque un estornudo de enojo de Donald Trump, volvería a poner a México en la mesa de la polémica y del viacrucis.