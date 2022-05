Puntos Fiscales

Adiós fideicomisos

José Luis León Robles

Muy buenos días apreciables lectores, el día de hoy hay muchos temas relevantes, pero lo que más trasciende es la extinción de los fideicomiso por lo que la cámara de diputados de los partidos morena, verde ecologista y encuentro social votaron a favor de su extinción, pero vayamos por partes, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que el objetivo de la intención de extinguir los fideicomisos es poner completo orden y transparentar los recursos públicos que se entreguen a los beneficiarios, este fue el motivo de la controversial iniciativa que ya fue aprobada en lo general, a ello le hago un paréntesis, únicamente y a titulo personal puedo decir que se me hace muy raro que precisamente a menos de un año de llevarse las elecciones federales ahora resulta que el actual mandatario pueda manejar los recursos de forma discrecional, pero bueno siguiendo con la premisa de la motivación de esta iniciativa, los beneficiarios de dichos fideicomisos no deben preocuparse a palabras del mandatario federal, ya que únicamente se realizará una revisión del padrón y con ello se evitarán los aviadores que muchos años han estado lastimando el erario público. Para aquellas personas que desconocen que es un fideicomiso déjeme comentarles que es un contrato a través del cual una persona transmite la propiedad de uno o más bienes que pueden ser muebles o inmuebles o derechos, destinados a fines lícitos y determinados, ello genera algún beneficio de carácter económico y estos beneficios deben ser dados a una persona a la que se conoce como fideicomisario, la persona que da los bienes es el fideicomitente y la que los recibe es la institución fiduciaria, ello regulado por la ley general de títulos y operaciones de crédito, en la cuestión de nuestro tema es representado ese bien mueble con dinero, es por ello que esa extrañeza que le comentaba al principio se da antes de las elecciones intermedias a la próxima renovación de cargo público presidencial, a ello debemos mencionar el abundamiento del tema del actual Secretario de Hacienda, Arturo Herrera que repite lo mismo que dijo su jefe, tal vez le agregó la palabra ágil en la entrega de los recursos y se evitarán los llamados subejercicios, sin embargo los rubros a los que se deja sin recursos son los de salud, ciencia, cultura, medioambiente y tecnología, algo muy preocupante por cierto, es que también van por el fondo de enfermedades graves. Observo que los señores legisladores jamás han pensado en el pueblo, sino de quien ostente la representación del poder ejecutivo, y nosotros como gobernado debemos estar muy atentos a las iniciativas que promueven nuestros representantes, de algún modo a todos nos afecta las decisiones erráticas que pudiera ser. Por citar alguno de ellos el conacyt quien manejaba alguno de ellos y en lo particular como podríamos dejar de ser un país subdesarrollado sino existe el apoyo necesario a los avances tecnológicos por lo que no dudo que exista una fuga masiva de gente intelectual y que nuestro país vecino de primer mundo estoy seguro que los recibirá con los brazos abiertos, por otro lado también se encuentra el fondo para el deporte de alto rendimiento, y que podemos esperar en la competencias mundiales, estamos muy lejos de ser un país competitivo en el deporte, encontramos además el fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, muy lejos de que nuestros representantes sociales del país realmente se preocupe por los derechos humanos, en ello podemos observar cómo fue designada la actual titular de la comisión nacional de los derechos humanos y a la fecha le preguntó que ha hecho?, podemos seguir mencionando uno por y en que consiste cada uno de los fondos, pero no es el caso, ya que la mayoría de ellos existe la palabra antepuesta denominada extinción. Si a esto le llamamos la cuarta transformación pues le diré que el tiempo será el encargado de juzgar a través de la historia lo bueno o malo de estas decisiones, lo cierto es que este movimiento de no es de 6 años será de por lo menos dos sexenios más para la continua transformación y visión que tiene este movimiento hoy convertido en partido político y que uno de los triunfos más emblemáticos fue acaparar el clamor social del hartazgo político por el que los partidos políticos como el PRI y el PAN tuvieron la oportunidad de mejorar su historia en la trascendencia política de nuestro país, que lamentablemente no fue así, pero…veremos que seguirá aconteciendo en estos días.