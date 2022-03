Asesoría Legal

AFORES

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De Mexico

Antes que nada, es importante saber que, las Afores, están dedicadas a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores, ese dinero se “invierte” para supuestamente darle mas rendimientos al ahorrador, todo el sistema del AFORE en nuestro país es todo un robo y negociazo del gobierno, antes que nada, en estas fechas de que no hay empleo para miles de personas muchísimos de ellos y ellas curiosamente sus huellas no pasan que porque el sistema no las acepta o hay fallas en el sistema, los mexicanos deben saber que quienes administran sus AFORES SON UNOS SOBERANOS RATEROS, gobierno siempre se las ha ingeniado para robarle de una u otra manera a los mexicanos utilizando dependencias como el INFONAVIT para endeudarlos por unas casuchas mal hechas de hasta por 30 años, otros son los bancos comerciales que están al acecho de trabajadores despistados para abordarlos en las entradas y preguntarles donde tienen sus ahorros de Afore, les mencionan a los ahorradores que ellos les dan más intereses, etcétera, etcétera, todo suena muy bonito al principio, pero, en estos días con la contingencia se hacen ojo de hormiga, Mercadotecnia De México ha investigado acerca de esta situación, y resulta que miles de trabajadores que se encuentran actualmente desempleados requieren de sus ahorros les son negados sacando pretextos de que las huellas no pasan, que el sistema no les permite, etcétera, en fin, se debe discutir ya en la Cámara de Diputados la desaparición de las AFORES, la mayoría de las personas que tienen Afores no saben si dejar beneficiarios o no, debido a que al inicio se les pregunta que quien será su beneficiario o beneficiaria, sin embargo, las Afores deben forzosamente indicarle al ahorrador que es muy importante destinar un beneficiario o beneficiaria para que no haya problema alguno en cobrar ese dinero ahorrado, la mayoría de los y las mexicanas pasan por desapercibido de que es muy importante tener un beneficiario, sin embargo, a las administradoras de los Afores no les conviene que sus ahorradores pongan beneficiario para jinetear o quedarse con el dinero de los ahorradores, debe existir un programa a la voz de ya de que al momento que la persona fallece se debe destinar un documento a la administradora de Afores donde tengan sus ahorros para indicar que la persona ha fallecido y entonces cambiar a un beneficiario para que reciba lo ahorrado, ya se hijo, hija, padre, etcétera, sin embargo, para el gobierno entre mas trabas haya mejor para ellos, los ahorradores de AFORES deben saber lo siguiente: el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo indica que tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial, la viuda, viudo, hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 50 % o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional, en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica.

Sin embargo, gobierno siempre se ha quedado con la mayoría de l dinero de las Afores, si nadie reclama entonces nadie paga, es un hecho, a los bancos y a gobierno no le interesa en lo más mínimo hacer publicidad acerca de lo que pasará con el dinero de las Afores de las personas desaparecidas o fallecidos, es importante también revisar que tipo de institución responde al trabajador, si el IMSS o el ISSSTE, sin embargo, la mayoría pertenece al IMSS, la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) regula el sistema de ahorro para el retiro (SAR) que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las AFORE y está compuesto por diversas instituciones entre las que se conocen comúnmente como son: los bancos, las aseguradoras, afianzadoras y las casas de bolsa, de hecho, cualquier persona puede hablar a la CONSAR y despejar sus dudas al teléfono: 5513285000, jamás una persona debe quedar con ninguna duda, ninguna institución puede retener un dinero de los ahorradores ni tampoco retenerlos en contra de su propia voluntad en su institución, las Afores han registrado plusvalías históricas muy buenas, pero, es muy mínimo lo que los ahorradores reciben, y en ocasiones de contingencias no reciben nada como se ha visto con muchas personas que por desempleo acuden a sus ahorros y reciben absolutamente nada, el sistema de las Afores aparentemente es interesante, pero, no resuelve el problema de las pensiones, de siempre y hasta la presente fecha solo hay burocracia a su nivel máximo, robots detrás de los escritorios que mas que respuestas, generan mas dudas, trabas en trámites físicos, miradas indiferentes y negativas de empleados a los ahorradores, a este viacrucis es a lo que se enfrentan los familiares de titulares de cuentas de Afore, ellos buscan recuperar ese dinero y las trabas no se los permite, al final, los familiares solo tienen dos opciones, o se toman un gran respiro de aire para armarse de paciencia o deciden que el dinero se pierda, porque su tiempo vale mas y su tranquilidad también, simplemente, tener su dinero en Afores es una muy mala decisión.