Puntos Fiscales

Agresividad social en México

José Luis León Robles

Twitter: pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, como cada semana estamos en este prestigiado periódico con temas relevantes de gran interés para usted, y es que estos días se han viralizados algunos videos donde se puede observar gente haciéndose justicia por su propia mano, en uno de ellos para ser exacto se logra visualizar a dos individuos que pretenden ingresar a un colectivo, dónde uno de ellos logra su cometido e ingresa, el otro individuo que se supone que es quien llevaba pistola al percatarse el operador del transporte público arranca, el ladrón entra diciendo una serie de palabras y alcanza a robar un celular, sin embargo antes de salir del colectivo en movimiento unos de los pasajeros lo alcanza a detener de la mano y es apoyado por otros usuarios siendo golpeado, desnudado, tirado a la calle, podríamos decir que el pueblo se hizo justicia a una forma muy arcaica donde no impera ese equilibrio social en la fuerza de la ley. No cuestiono la forma de cómo se llevó la golpiza justificada o no, esa fuerza desmedida de un grupo de pasajeros contra una persona que, siendo golpeada, pude observar que detrás de esas personas protagonistas o llamadas héroes populares o justicieros descargaron una furia agresiva que desde hace tiempo había estado pasivo derivado de los grandes índices de violencia y seguridad social. Psicólogos y Psicoterapeutas de México expertos en problemas de violencia e ira, llenan sus consultorios psicológicos con numerosos casos cada año, lo que significa que la agresividad que tenemos en esta época actual viene acompañada de la ira, siendo que la naturaleza del ser humano, sin duda alguna, sigue siendo uno de los temas de estudio más retadores e indispensables. Cada vez se hace más común escuchar sobre problemas de ira, violencia de género o agresión entre pares, violencia en el hogar, violencia intrafamiliar, violencia psicológica atentados terroristas e irracionales guerras. Durante décadas, etólogos, juristas, psiquiatras y psicólogos han conjugado sus esfuerzos en aras de alcanzar una comprensión profunda de aquellos comportamientos que intimidan, amenazan y dañan a la humanidad, y si distinguido lector, hoy más que nunca nuestra sociedad está sufriendo por estos grandes problemas que derivan de cuestiones psicológicas, pero se han de preguntar ante todo ello ¿Qué es la Agresividad? Se entiende por ello una disposición o tendencia inicial, relativamente persistente, que tiene como propósito defenderse, afirmarse o posicionarse ante alguna persona, situación u objeto. Los términos agresividad y violencia no tienen el mismo significado, pero si van relacionados como un nexo causal, las conductas agresivas pueden aparecer en situaciones de supervivencia como el caso que les hice mención en el inicio de mi columna. Conviene entonces decir que la cultura y la formación adecuada del hombre contribuyen a controlar tal agresividad una de esas formaciones se origina en la familia como núcleo central de toda sociedad, pero si observamos en estos últimos años esta institución también ha sido vulnerado por la violencia intrafamiliar y los daños colaterales que originan en los hijos, por lo que la orientación de los padres, profesores e incluso el tratamiento de los contenidos exhibidos en los medios de comunicación social resultan de vital importancia. Se puede afirmar que ésta es una tendencia meramente ofensiva, en contra de la integridad y el bienestar del ser humano, pero además a ello que cree estimado lector, también los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, radio, televisión, redes sociales que tienen los propósitos de: informar, educar, o entretener, al final ejercen una gran incidencia en la configuración de las ideas que tienen las personas de sí mismas y del mundo, estos medios crean villanos o héroes, ante una falsa perspectiva de la realidad, por lo que quienes estamos sumergidos en éste apasionante mundo de la comunicación debemos tener prudencia en los temas a comentar, ser imparciales y objetivos, sabiendo que existe muchas personas que nos leen, o están inmersos en las redes sociales en busca de información, sin embargo no debemos fomentar el odio que puede en su momento ser transmutado por una agresión, debemos razonar y ser prudentes en nuestro actuar como sociedad asumiendo por otro lado su obligación del estado de salvaguardar el equilibrio social que debe prevalecer asumiendo dentro de sus facultades la estricta aplicación de las leyes sin distinción alguna y no como una herramienta de control político.