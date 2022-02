Puntos Fiscales

Aislamiento familiar por el COVID-19

José Luis León Robles

Buenos días distinguida y distinguido lector, en relación a la pandemia que nos está causando muchos estragos no únicamente en una cuestión de salud pública sino económica, es necesario tener un distanciamiento social, esto implica cuestiones básicas como no saludar de beso, manos, permanecer a metro y medio de distancia en la mejor forma posible, que si bien es una nueva forma de saludar y que considero que cuando pase esta epidemia así debe prevalecer, sin embargo esta nueva forma de vida está suscitando en el ser humano un grado de estrés y de ansiedad, el temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños, lidiar con el estrés permitirá que usted, las personas importantes de su vida y su comunidad se vean fortalecidos, siempre y cuando usted desee salir avante y estar fortalecido mentalmente, por lo tanto debemos saber que el estrés durante el brote de una enfermedad infecciosa puede incluir reacciones como temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos, cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse y agravamiento de problemas de salud crónicos.

Algunos psiquiatras han coincidido en algunas de tantas recomendaciones de cómo superar la ansiedad de la cuarentena y sentirse tranquilo al estar en la casa, los expertos aseguran que es sumamente relevante que las personas que estén en cuarentena preventiva u obligatoria, mantengan la rutina de trabajo de todos los días toda vez que es fundamental organizar una rutina de lunes a viernes y que tenga horarios de levantarse igual que cuando uno trabaja afuera. Mantener horarios de alimentación desayuno almuerzo, cena y café por la tarde, y es que muchos cometemos el error y en esta parte me incluyo de no tener y crear un horario establecido, lo que viene a provocar entonces un descontrol diario y como decimos vulgarmente desacostumbrar de nuestra rutina al cerebro. En los adultos para manejar la ansiedad en este período de cuarentena debemos organizar una rutina de trabajo, no perder los horarios de alimentación ya que esta parte es muy importante para tratar de no subir kilos demás, como mucha gente se viene quejando en esta parte de la cuarentena, sin embargo es por demás importante establecer actividades físicas diarias ya sea en la mañana o en la tarde , y si bien la cuarentena implica un asilamiento físico no así tecnológico que permita establecer un vínculo dentro del proceso de comunicación por lo que debemos hacer uso de la tecnología ya sea a través de una video llamada o una simple llamada telefónica, es por demás importarte definir un tiempo para hablar sobre COVID-19 y el resto de cosas que los animen y los diviertan.

Lo anterior debe complementarse con la información necesarios del grupo familiar y vecinos personas conocidas con las que tiene contacto deberían instruirse en el tema, lo anterior servirá para evitar las falsas noticias y crear un estado de psicosis colectiva, además de acentuar los cuidados con las personas de mayor riesgo) en las cuales cualquier proceso infeccioso puede agravar su estado de salud, por otra parte es una obligación conocer el número de contacto en su ciudad o localidad al cual informar en el caso de que sospeche una infección o la transgresión de las reglas de aislamiento que instruyen las autoridades.

Aunque parezca imposible sin embargo debemos tratar de evitar en la mayor parte posibles el contacto con personas que no conocemos, ya que de esa manera podemos incidir de manera favorable el riesgo por contacto de este virus, esto sucede a menudo que independientemente que llevemos a cabo el periodo de permanencia de nuestro hogar , en algún momento podemos solicitar algún servicio a domicilio de algún producto o servicio, por lo tanto la cuarentena significa Permanecer el mayor tiempo posible en su hogar. Salga de su hogar sólo para cosas imprescindibles, recordando de antemano que cuando pasemos a la fase 3 que se avecina en un par de semanas, las autoridades federales fueron muy enfáticas al señalar que no habrá toque de queda, así que recuerde que debemos respetar el decreto de aislamiento social.

Espero que este tema les haya sido de gran utilidad, y es que si bien es cierto se habla mucho de algunas recomendaciones y existen muchas más sin embargo lo que busco con ustedes es crear conciencia de la situación real que nos está aquejando en estos momentos, pero sobre todas las cosas mi objetivo es crear un grado de responsabilidad personal que en su conjunto será social, de antemano les agradezco el interés mostrado en esta columna.