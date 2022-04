Linotipe@ndo…

Al edil capitalino le vale madre el progreso de los tuxtlecos: Willy Ochoa

No es parte o producto de una precampaña política que el connotado político tuxtleco, ex gobernante de Chiapas, Willy Ochoa, este realizando cuando manifiesta que el alza al predial y el cobro por el servicio de agua potable a las escuelas públicas en la capital chiapaneca, es inconcebible, es una aberración, es inhumana. Señala que en estos momentos que es el peor que estamos viviendo a nivel mundial más en la capital chiapaneca, no es posible que el edil capitalino no vea una realidad o preguntamos, -dijo- “¿Cuál es la realidad que observa el presidente municipal Carlos Morales?, toda vez que lo que hace el edil Morenista es darle una mordida a la economía a familiar, como un voraz can, porque es sumamente excesivo el haber aumentado el pago del predial y las tarifas por consumo del vital líquido. Creo, -comento el joven político, que el edil ya perdió la brújula y ha caído en los excesos después de al menos medio año de pandemia, y dos de cero crecimientos económicos, el alcalde de la capital chiapaneca esté poniendo en marcha medidas como esas. Como dijera nuestro amigo el Güero Velasco, que se escuche lejos y que se oiga fuerte, hay que decirlo, al edil se ve claramente no le importa en absolutamente nada la vida de los tuxtlecos, ya que no es posible que su cabildo haya aprobado el proyecto de actualización de la Tabla de Valores unitarios de suelo y construcción, que sirve de base para el cobro de Impuesto predial, para nuestra capital en su ejercicio Fiscal 2021. Para Willy Ochoa el edil capitalino no contemplo en el artículo 64 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del municipio, donde a la letra dice que se exenta de pago por el servicio de agua potable a escuelas públicas que se asienten dentro de Tuxtla Gutiérrez, con esto se ve claramente que el edil. Le vale un comino la educación de los niños y jóvenes tuxtlecos, al manifestar esa irresponsabilidad social esperando que otros le hagan la chamba. Solo falta esperar a ver que dicen los congresistas locales y ver si detienen esa jaladota del edil y sus regidores, los diputados deben tener en mente que tiene la obligación de defender los intereses de todos los tuxtlecos, no se puede seguir permitiendo más daños a la sociedad, acoto el ex gobernante chiapaneco…son comentarios

RECHAZO Y REPUDIO CONTRA “REAPERTURA” DE UN CASINO EN TAPACHULA…

Empresarios de la costa y específicamente los de Tapachula manifestaron su rechazo y repudio ante la posible reapertura de un centro de apuestas y juegos de azar denominado CASINO, que fue clausurado en el sexenio pasado y hoy, al parecer, sin conceder, por el poderoso “Caballero Don dinero”, lo piensan reabrir. Al decir de los empresarios huacaleros ese Casino que fue clausurado en tiempos de Manuel Velasco Coello, hoy en día lo pretenden reabrir con la ayuda de perversos y facineroso influyentes “políticos” los cuales se llevaran jugosas ganancias. Los empresarios señalaron que el casino que fue clausurado por el gobierno del entonces Gobernador Manuel Velasco Coello, al verse sin poder de reabrir se instalaron, según se supo, en forma clandestina al sector sur oriente de la ciudad de Tapachula, donde no existe autoridad que los norme, sin embargo, -dijeron los empresarios-, hoy con la ayuda de influyentes personajes en política, al parecer, pretenden reabrir ese centro de juegos de apuestas y de azar que tanto ha dañado a las familias de la costa y Tapachula. Aseveraron que ese centro de apuestas y de vicios para lo único que ha servido es para engrosar más las cuentas y bolsillos de sus propietarios que, dicho sea de paso, no son de esta región, dijeron los molestos empresarios, al mismo tiempo de indicar que de abrir nuevamente ese centro de vicio o CASINO, las familias en la costa se volverán a endeudar, como anteriormente sucedió cuando operaba ese centro de apuestas en una plaza ubicada al sur de la ciudad de Tapachula. Esperemos que los senadores y diputados federales chiapanecos hagan suya esta denuncia y protejan a las familias Tapachultecas y de la costa interviniendo para que ese centro de vicios y de apuestas no sea reabierto al público. Lo raro de todo esto es que los altos funcionarios del gobierno y la SEGOB no hayan dicho esta boca es mía y lejos al contrario han permanecido ciegas, sordas, mudas y paraliticas, subrayan los empresarios costeños, tras advertir que si logran otorgar el permiso para la reapertura de ese centro de vicios y apuestas la inseguridad crecerá. Al finalizar los comerciantes de la costa advierten de igual forma que al reabrir ese CASINO también vendrá a perjudicar el proceso de enseñanza aprendizaje (la educación) de los jóvenes que se verán distraídos por ese lugar, que no ofrecen ningún beneficio para la sociedad más que solo un beneficio personal a favor de los propietarios fuereños. Sabemos -comentaron los comerciantes- que unas personas cercanas al gobernador son quienes se ha hecho cargo de tender un andamiaje de “influyentismo” para lograr la reapertura de ese CASINO, lo cual es una acción aberrante y por demás absurda que vendrá a lacerar más la economía familiar e incrementar la delincuencia. Lo más absurdo es que pese a que se ha declarado a Chiapas en semáforo amarillo los contagios del COVID-19 están a la orden del día y con la reapertura del centro de apuestas, no duden que los contagios se dispararan. Acotaron…sin comentarios

FGJE INICIA LA CAMPAÑA “JUNTOS CONTRA EL SUICIDIO”: OLGER VILLANUEVA

El fiscal en la costa-fronteriza Olger Villanueva Ovando, en entrevista con este columnista señaló que, la Fiscalía General del estado bajo la atinada dirección del maestro Jorge Luis Llaven a Abarca, está llevando a cabo la campaña “Juntos contra el suicidio” a fin de informar y sensibilizar a la sociedad acerca de este problema de salud, En este marco, el responsable de la procuración de justicia, ha expresado reiteradamente -dijo- que la Fiscalía del Estado durante el mes de septiembre realizará diferentes actividades con testimonios vida y personal especializado para brindar herramientas de prevención y atención a las y los chiapanecos. También el maestro Llaven Abarca ha sido muy claro cuando señala que, “El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, vamos a realizar diferentes acciones para prevenir esta conducta que daña tantas vidas y que, sin duda, lacera el tejido social”, al mismo tiempo Villanueva Ovando asevero que en el inicio del programa de actividades de la campaña “Juntos contra el suicidio”, el atleta de lucha olímpica, Eduardo Maximiliano García Betanzos, quien ha representado a Chiapas y México en eventos nacionales e internacionales, compartió su testimonio de vida, donde a sus 23 años ha enfrentado retos y a través del deporte ha salido adelante. Al final el fiscal costa-fronteriza, acoto, El reforzamiento del Operativo Antipandillas, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, logró la detención de tres personas del sexo masculino en el municipio de Tapachula por delito contra la salud…ver para comentar

La alcaldesa de Tapachula Rosa Urbina, dio a conocer que, en un terreno de cuatro hectáreas, que se encuentra ubicado en el camino rumbo a La Pita, se dio inicio a la construcción de las instalaciones que albergarán la Coordinación Regional Tapachula de la Guardia Nacional, que albergará a una compañía, que vendrá a fortalecer todas las acciones en materia de seguridad en la región del Soconusco y Frontera Sur. En su momento el comandante de la 36ª. Zona Militar, Vicente Antonio Hernández Sánchez, invito a la edil Rosa Irene Urbina Castañeda y al empresario, Octavio Marín de la Torre, para cortar el listón del inicio de la obra que estará concluida a finales de diciembre de este mismo año. Esta contempla la construcción del edificio principal, parque de vehículos, cancha de usos múltiples, asta de bandera, caseta de vigilancia, depósito de lubricantes, cisterna, caseta para tablero de distribución, caseta para planta de emergencia, sala académica y torre de vigilancia… el senador del partido verde de México Manuel Velasco Coello señaló que en reunión de la Junta de Coordinación Política del senado mexicano acordamos el formato y calendario de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador…