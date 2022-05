Comentario zeta

Carlos Z. cadena

Alarmante la inseguridad en Tuxtla Gutiérrez ante la nula actuación del Ayuntamiento Municipal

*Lo peor que se maquillan y retocan cifras que no están llegando a la Mesa de Seguridad de Chiapas

La situación se agrava y preocupa en materia de inseguridad en la vida cotidiana de los capitalinos en los asaltos a transeúntes y robos a comercios y casas habitación que se han multiplicado alarmantemente, y ya cualquier ciudadano está expuesto a que se convierta en victima hasta en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, donde se le acercan un delincuente y en segundos aparecen dos más para agarrarlo por atrás, prensarlo, y amagarlo para que entreguen su poco dinero y celular, porque usted ya tiene un cuchillo o pistola aguijoneado a su estómago, y el asalto se consuma en un tiempo record.

Pero eso es nomas una figura delictiva en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, porque los asaltos y agresiones en contra de los ciudadanos se viene dando por los cuatro puntos cardinales de la geografía citadina de la capital de Chiapas, y ya la gente está con pánico, lo grave es que el gobierno municipal de Carlos Morales Vázquez, no solamente por irresponsabilidad no se reconoce la inseguridad Tuxtleca, sino lo peor que se maquillan y retocan cifras que no están llegando a la Mesa de Seguridad de Chiapas que se origina todos los días dentro de las estructuras de los tres niveles de gobierno, y esto ya está fuera de toda conducta integra y moral pública, porque este “retoque” y arreglos perversos de estadísticas ya adquieren otro tipo de adversidades y reveses oficiales.

Carlos Morales Vázquez y su policía municipal informa de lo que a ellos le conviene, pero falta que salgan a preguntar al pueblo, y se podrán dar cuenta que la inseguridad es gravísima, y que ya se habla de complicidad con entre delincuentes y jefes policiacos municipales, y ojala esto lo sepan en esa Mesa de Seguridad de Chiapas, porque ocultar datos y cifras de un gobierno local por cuidar imágenes e intereses electorales, es para pedir el apoyo de la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de la Defensa Nacional en la capital del país.

Se supone que ya no estamos en la tercera trasformación, sino en un nuevo sistema político mexicano, donde todos los días el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace llamados a los servidores públicos para que no cometan corrupción y mucho menos se utilice la función pública para intereses y ambiciones electorales, lo mismo que viene también argumentando el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas que desde su toma de posesión fue categórico al decir que no se permitirá la corrupción, y aquí ya se sindican entre la opinión pública complicidades entre la policía municipal y una mayoría de asaltantes.

La figura del asalto y el robo comercial, es pan de todos los días en Tuxtla Gutiérrez, , por eso es importante que se investigue, porque los ciudadanos capitalinos no pueden circunscribirse a un fenómeno de inseguridad cuando hay de por medio una autoridad municipal mentirosa y perversa para sus informes en materia de seguridad pública, solamente porque es protegida por otros intereses, cuando ni siquiera el denunciado por el pueblo es de MORENA, sino que Carlos Morales Vázquez pertenece al partido PES, y que fue el que lo empujó en la “Alianza Partidista” del proceso electoral pasado en la que iban amarados MORENA-PT y PES.

Las víctimas son muchas, y muchas tampoco denuncian porque quedan atemorizadas por el asalto o robo y lo primero que le dicen es que tienen miedo porque los delincuentes están coludidos con la policía municipal, por eso la impunidad nunca ante visto en la plaza central y lugares públicos para cometer delitos, y cuidado con aquel que se meta a ayudar a las victimas porque también le dan su merecido.

La primera autoridad que lo alcanza esta responsabilidad pública son los gobiernos municipales que son los que están más cerca de la población, y los que más saben de ella. Conocen a la perfección como se manejan los delincuentes, nombres de muchos de ellos, que lugares y determinadas horas para cometer las fechorías, conocen en resumen la operatividad de lo que sucede alrededor del municipio. Así las cosas.

Con apoyo de Guatemala y Honduras se detiene caravana de migrantes provenientes de Honduras hacia México.

Hay que reconocer el trabajo de los gobiernos de Guatemala y Honduras, los Presidentes Alejandro Giammattei y Juan Orlando Hernández, respectivamente, porque fueron ellos los que colaboraron para que la última caravana de migrantes de Honduras, no llegaran a la frontera con México, mucho menos que ingresaran ante el problema de salud pública que se vive en el mundo por el covid 19.

Curiosamente ambos mandatarios –Giammattei y Orlando Hernández- salieron satisfactoriamente de esta contagiosa enfermedad y saben ellos el `peligro de muerte que representa este tipo de movilización de personas, tanto para lo interno como para otros países. Ambos también en su momento explicaron la angustia de estar entre la vida y la muerte, cuando estuvieron infectados. Hoy la caravana de migrantes quedo reducida a la nada y se esfumo completamente. En fin.

Rapiditas.- El Fiscal General Jorge Llaven Abarca encabezó la novena reunión de trabajo de 2020 con fiscales de Distrito y de Materia, la cual se llevó a cabo de manera física y virtual con los lineamientos del programa Sana Distancia del Plan Estatal Emergente COVID-19 que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el responsable de la procuración de justicia en Chiapas, informó la creación de la Fiscalía Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias: “La responsabilidad es estar a la vanguardia, esta transformación de la Fiscalía obedece a la actualización de los servicios que se prestan a la ciudadanía con el compromiso de garantizar los derechos de las víctimas del delito”, señaló. Bien…. Ayer en amena conversación telefónica con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, hubo una plática interesante con el senador Eduardo Ramírez, sobre la agenda parlamentaria para este año legislativo. En la conversación se dijo también de un amplio consenso que se mantienen los trabajos a través del parlamento abierto, además que el legislador federal y Presidente de la Mesa Directiva del Senado, aprovechó para extender una cordial invitación para conocer las bellezas naturales que ofrece Chiapas, así como el horizonte de oportunidades para la inversión que representa la entidad. Así el ambiente…El titular de PROVICH, Fredy Escobar, sigue dando tumbos en la administración pública y salió pésimo “nadador” para el manejó de este rubro en materia de viviendas. Aparte que se enganchó con dos o tres rufianes y traficantes de influencias, lo van a meter en un problema que hasta “El Amate” podría ir a dar. Lo llevan de la mano y la corrupción ya aflora en algunas oficinas regionales de PROVICH. Ya se dijo que todo es gratis en materia de “escrituras públicas” y fuera manoseo de influencias. Ver para creer. DIXE.

La frase de hoy: “Hacemos votos para que en medio de la efervescencia política los diputados sepamos comportarnos a la altura de la posición que ostentamos y que no se pierdan las formas ni se pierda el respeto”, desde la Tribuna Legislativa el diputado Marcelo Toledo Cruz.