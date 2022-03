Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Alerta a los automovilistas de la carretera de la Costa; aparecen hoyancos para convertirla en trampa mortal

A todos los automovilistas que recorren diariamente la carretera de la Costa de Chiapas, dentro de la travesía de Arriaga hasta Tapachula, no estaría mal un llamado de alerta en esta temporada de lluvias pues se encontraran dentro de su recorrido infinidad de hoyancos y cráteres que ponen en riesgo la vida de usted y su familia, sobre todo en el tramo de Mapastepec hasta Tonalá, donde un día usted puede pasar sin el menor recato, pero al otro día o a los dos, o tres días, intempestivamente puede aparecer el hoyo en el pavimento por las intensas lluvias que taladran lamentablemente la carretera pero que mucho tiene que ver con el material que se instalara en esta rehabilitación que ya tardó que se lleva a cabo.

El viacrucis y el peligro en el 2020, se encuentra en su máximo clímax, en esta temporada de lluvias de la carretera de la Costa de Chiapas, que une a México con Guatemala. El tramo de Arriaga a Tonalá que fue el primer tramo de rehabilitación por una controvertida empresa de la ciudad de México y Veracruz, y que fue plataforma de la discordia por los pésimos trabajos que realizaba y que fue denunciado por la prensa chiapaneca, hoy se muestra que los trabajos de rehabilitación no sirvieron para nada y que está fallando en el contexto de su rehabilitación, pero nadie dice nada.

Hay muchos tramos carreteros a lo largo de los 225 kilómetros de pavimento que cruza la Costa de Chiapas, donde se observan los desfiguros y yerros de ingeniería, aunque cualquier pudiera decir, que fue un pésimo material el que se le puso al pavimento de la carretera. Es prácticamente una rehabilitación nueva, y ya se puede ver que hay mala leche con la rehabilitación y eso no se vale, por eso el llamado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que supervise en su construcción esta carretera de suma importancia porque es la que nos lleva a Centroamérica o viceversa a la ciudad de México.

De verdad que solamente a nuestra sociedad chiapaneca le ocurre este tipo de situaciones y lo peor que no sale a defender los que cometen actos de sospecha pública con cualquiera obra que se construya o se rehabilite, además se supone que ya estamos en la 4T, y que no debería de haber escenarios de corrupción, por eso es importante la supervisoría y vigilancia de la SCT, porque lo que se observa es que será un año fatal con los automovilistas que utilicen esta carretera.

Sin embargo, el llamado es importante para que asuma sus responsabilidades al manejar sobre esta vía de comunicación, porque en tiempo de aguas, se “tapan”, los hoyancos y con velocidades vertiginosas, los resultados pudieran ser fatales y trágicos. Lo importante es que usted sepa que esta rehabilitada carretera ya presenta daños, deterioros y desmejoras que expone su vida y la de su familia. Es importante que lo asimile y grave en su chip mental y no se aventure nada más porque tiene en la cabeza que la carretera está recién rehabilitada, y que curiosamente también la siguen hasta hoy en día, rehabilitándola, pero lo que, si es cierto, es que hay tramos carreteros de la Costa que ya están resultando muy peligroso y letal ante una caída de un vehículo en movimiento en estos hoyancos. Así las cosas.

Sigue conflicto interno de MORENA, y aseguran que Ramírez Cuéllar no presidirá el 2021

Fue en Chiapas donde el dirigente interino nacional de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar, no solamente vino a inaugurar nuevas instalaciones partidistas de MOREMA-Chiapas, sino que vino a regodearse y complacerse al anunciar para todo el país, que su mandato partidista sería hasta el 2021, y que será el encargado de llevar a cabo con su liderazgo el próximo proceso electoral considerado el más competitivo de la historia del país, y de paso advirtió que MORENA va sólo y que no llevara de aliado al PVEM y hasta el PT. “Que MORENA podría competir solo y que ganaría de calle”, dejó entrever.

Un Ramírez Cuellar echado para adelante, completamente seguro de lo que dijo con su liderazgo nacional de que sería “Juan Camaney”, y con una visión amplia de que MORENA no necesita vejigas para nadar en el 2021, lo que evidentemente desde al otro día las críticas no se hicieron esperar, críticas que vinieron dela propia militancia nacional de MORENA, acusándolo que se encontraba deschavetado, que había enloquecido y en Chiapas que andaba “chafireteando”.

Ayer Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia de Morena, advirtió que el presidente interino del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, no se quedará como presidente hasta el 2021, por lo anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que obligue a esta fuerza a renovar a su dirigencia, pues explicó que la pandemia de coronavirus o COVID-19 no es pretexto para no cumplir la sentencia este año.

Rojas detalló que le solicitaremos al Tribunal Electoral que considere como causas excepcionales y de fuerza mayor a la pandemia, para obligar a Morena a convocar a elecciones este año y que no sea utilizada como pretexto por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, provisional, ni de ningún órgano interno para no convocar a la elección de dirigentes de Morena y que sea través de la realización de encuestas abiertas a los “30 millones de lopezobradoristas” en México.

Roja Díaz Durán destacó que de no renovar a los dirigentes este año, Morena estaría en desventaja jurídica, política y electoral frente a los demás partidos políticos en las elecciones del 2021, porque “una dirigencia provisional es débil y no tiene la fuerza moral, política y social”.

Rojas acusó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es cómplice del CEN provisional de Morena por “tratar de engañar a la militancia” y al Tribunal Electoral, diseñando la estrategia dilatoria para no cumplir con la sentencia, “con chicanas jurídicas y burdos artificios leguleyos”. (Con datos de agencias).

PD: Sin embargo, hasta este momento el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), continúa en las preferencias electorales dentro de los mexicanos según encuestas de Campaigns y Elecctions México, advirtiendo que ganara todas las gubernaturas en disputa (15), la mayoría de los diputados federales que estarán presentes en la cámara de diputados, y también la mayoría de alcaldes de todo el país. Se cazan apuestas.

Juez del Poder Judicial otorga resguardo domiciliario para medico acusado de abuso de poder

La buena noticia es que un juez de control del Poder Judicial del Estado de Chiapas determinó el cambio de medida cautelar de Gerardo Vicente “N”, luego de acreditarse una complicación médica que condiciona su salud, por lo que el imputado fue puesto en resguardo domiciliario.

La determinación del juez se realizó en completo apego a la Ley y con pleno respeto a los derechos humanos, en un ejercicio que permite continuar el proceso jurisdiccional contra el imputado sin que su estado de salud se vea vulnerado. El parte médico reportó complicaciones en la salud del médico Gerardo Vicente “N”, desde el 2017, mismas que se complicaron en fechas recientes. Con estas acciones el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con la impartición de justicia con pleno respeto a los derechos humanos en beneficio de todas y todos los chiapanecos. (Sic).