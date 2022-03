Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Alerta: El pico de contagios hoy 6 de mayo. Quédese en casa y guarde su sana distancia.

Con insistencia el sector salud federal ha venido señalando miles de veces que el pico peligroso de contagios sería este miércoles 6 de mayo, como un punto clave de alta incidencia de la enfermedad del coronavirus. Desde que arrancó el sufrimiento de la información del covid 19 en nuestro país, desde finales de marzo, siempre se puso en la plataforma que el mes del de Mayo, estaba considerando como el mes trágico donde se dispararían los contagios del virus asesino.

A partir de hoy serán semanas negras en todo el país y muchos lugares como Chiapas, donde aún es benevolente el ataque del covid 19, podrían suceder cambios en el aumento de contagios, sin embargo, lo preocupante es que la gente sigue afuera en las calles y en los mercados públicos. Hay mucha ignorancia todavía de que el coronavirus para muchos no existe, o simplemente lo hacen de menos, y ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, sus poblaciones no digieren la conciencia social de quedarse en casa para no exponerse al contagio peligroso.

El pasado 30 de abril, (Día del Niño) fue muy devastador observar a nuestra gente amontonándose las pizzerías para poder comprar el producto y llevarlo a la casa, inclusive muchos padres de familia cargando a sus hijos en brazos, y sin medir consecuencias se olvidaron de que, en Chiapas y México, existe una epidemia mortal llamada covid 19. Preocupó esa postal de omisión y negligencia por más llamados que hacen las autoridades de los tres niveles de gobierno. Se extravió completamente que había una alerta nacional alrededor de una pandemia mundial.

Repetimos estamos en el día pico de al menos un par de semanas negras de mayo, con relación a la problemática de la fiebre de contagios que se pudieran dar. El próximo 10 de mayo, es el Día de las Madres, y se está haciendo imperativo, que los panteones y camposantos locales de las principales ciudades de Chiapas permanezcan cerrados ante las aglomeraciones de la gente.

Un llamado de conciencia social para visitar los panteones el 10 de mayo

Urge que la conciencia social de la población se observe en este “Día sagrado de las madres”, donde lamentablemente los panteones y lugares anexas que están en su alrededor de venta de alimentos, podrían salirse del cauce, y crear un desorden y caos completo de que nuestra gente atiborre y llene los panteones, y es aquí donde las autoridades tendrán que ser sagaces y lucidos para evitar las multitudes en los panteones de Chiapas lo que podría provocar focos de contagios de enorme peligro de transmisión entre los que concurran a estos lugares santos.

Es un día (el de las madres) tan especial que la gente se podría salir de control para ir a visitar a sus seres queridos fallecidos, y sobre todo si tiene enterrada a su adorable madrecita. No es tarea fácil, para una autoridad, es una acción que podría romper una regla de alerta por epidemia, y la gente sin que vea el peligro se podría desbordar y salirse del huacal y dirigirse al camposanto. No hay que olvidar que es domingo familiar, e insistimos la gente rompiendo medidas sanitarias podría irse a meter a los principales panteones. Por eso las autoridades tienen que visualizar el asunto y evitar los atiborramientos

Para el domingo 10 de mayo, también los expertos marcan una fecha peligrosa, pero lo que más ven es justamente este problema grave que narramos. Es un día de los más importantes para las familias mexicanas, pero también es un día de los más importantes para contagiarse del virus covid 19. Un panteón es el mejor lugar en estos momentos para provocar transmisiones y contagios entre las multitudes. Prácticamente estamos hablando de horas de reuniones aglomeradas de personas y más allá el movimiento que se hace afuera de los panteones donde también se concentra cientos de gentes. Un caso que hay que darle una salida y evitar que en Chiapas sean los panteones los focos de contagios. Así las cosas.

Protección Civil presenta el Programa Especial para la Temporada de Lluvias y Ciclones

Otro problema que se nos viene encima y que también hay que estar muy duchos y abriendo bien los ojos, es que el proximo15 de mayo, empieza la temporada de lluvias y ciclones, por lo que Chiapas una vez más se enciende el foco rojo, por ser una entidad que cada año sufre contingencias climáticas de grandes repercusiones. Muchas de ellas fatales y otras benevolentes. No lo quisiéramos decir, pero vamos a tener problema doble los Chiapanecos: Pandemia y temporada de lluvias.

Lo extraordinario y hay que reconocerle la experiencia y conocimiento en estos menesteres al que hoy es el titular de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, quien sabe mucho de esas tareas, y hoy se supo que hay un diseño especial conjuntamente con los problemas que encierran a Chiapas con la epidemia y el movimiento climático de lluvias y ciclones.

Por lo pronto el flamante y experimentado secretario de Protección Civil, García Moreno, ya presentó el Programa Especial de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2020, el cual incluye las acciones y estrategias que permitirán reducir el impacto de estos fenómenos en el territorio chipaneco, y que fue diseñado en apego a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Dentro del contexto integracionista para su ejecución, se cuenta con la participación de dependencias federales y estatales, ayuntamientos, unidades internas de protección civil de la administración pública estatal, más de 7 mil 500 Comités de Prevención y Participación Ciudadana, siete cuerpos de bomberos, las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana, grupos voluntarios y empresariales. Las acciones de preparación serán impulsadas desde el Consejo Estatal de Protección Civil, los consejos regionales y municipales, así como el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y el Comité Estatal de Emergencias.

Dentro de esta interesante presentación García Moreno expuso que dentro de los objetivos específicos está difundir medidas de preparación y mitigación, ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos y la emergencia generada por el COVID-19. “Para enfrentar los riesgos que amenazan la vida y la salud de las personas, se promueve la participación de la población en la ejecución del programa municipal y estatal”.

Asimismo, se planteó la instalación de un Centro de Operaciones Alterno, filtros sanitarios estratégicos estatales, municipales y comunitarios, ejecutar acciones de asistencia humanitaria, de acuerdo con las normas internacionales durante la fase del manejo de eventos adversos. Cabe mencionar que se contemplan protocolos de atención a emergencias y de ingreso para albergues y refugios temporales. También se promoverá el Programa Familias Solidarias.

informó al final García Moreno que también se generarán alertas tempranas, circulares y planes de acción dirigidos a la población, por lo que en 30 municipios ya se cuenta con sistema multialertas. A los Comités de Prevención y Participación Ciudadana se les solicitará reforzar las medidas contempladas en el decálogo preventivo para comunidades, atendiendo la prioridad del gobierno que encabeza Rutilio Escandón de salvaguardar la vida de las personas, su patrimonio y el medio ambiente. Así las cosas. Dixe.