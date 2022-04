Poder y Dinero

Alerta en EU, por outsourcing

· Biden, analiza decisión de AMLO

· Su desaparición es una amenaza

· Millones de empleos se perderán

· Ven control e intereses políticos

La vanidad hace siempre traición a nuestra prudencia y aún a nuestro interés.

Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español.

Víctor Sánchez Baños

Larry Rubin y Gricha Raeter. Ambos son representantes de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos ven en esa determinación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un movimiento “muy peligroso”

Advierten que violar los intereses de las empresas estadounidenses podría generar una intervención del gobierno norteamericano. Esto, independientemente de quien gane las elecciones de Estados Unidos, sea Joe Biden o Donald Trump. Ambos tienen la obligación de responder en favor de los intereses de los estadounidenses.

¿Por qué están en la Unión Americana muy interesados en el tema?

Son varias empresas internacionales las que usan esa actividad de subcontratación para sus empresas, generalmente de aquel país. Esto afecta severamente los procesos y costos administrativos de esas compañías.

Las subcontratadoras cumplen con los impuestos y las prestaciones laborales, incluso superiores a las de la ley.

Por ello, el demócrata Gricha Raether afirmó que no es bueno para ningún país “demonizar” la figura de la subcontratación y pidió que se respeten los lineamientos establecidos en el T-MEC con las empresas de otros países.

También, el republicano Larry Rubin indicó que es peligroso modificar el esquema del outsourcing porque va contra las tendencias de otros países.

Lo que no han entendido en el gobierno es que la subcontratación es una herramienta vital para las empresas, le da certeza no nada más a la inversión, sino también a la creación de empleo.

Atentar contra la creación de empleo es muy peligroso no sólo para México sino para cualquier parte del mundo. En especial en momentos de grave impacto de la pandemia. Es un crimen que va directo al corazón del bienestar de los mexicanos que, los más pobres, reciben el impacto más severo en su economía destrozada.

Atrás, sólo se ven intereses políticos, de control a los trabajadores y, al final de cuentas, el uso ilegítimo de la fuerza laboral para fines electorales.

PODEROSOS CABALLEROS

ALFONSO ROMO, PRESIONES

La salida de Alfonso Romo de la coordinación de la Oficina de la Presidencia, no tiene otra justificación que las presiones que ejerce la ola radical de la izquierda que quiere romper todo tipo de relaciones con el sector privado. La socialización de los bienes de producción, es u objetivo. Sin embargo, López Obrador no quiere eso. Es más pragmático en materia económica, aunque no quiere abandonar a sus brazos político. Romo estaba hasta la maceta por las presiones de la izquierda ramplona y politizada.

ALCOCER COMPRA VACUNAS

La adquisición de vacunas contra el Covid19, de parte del gobierno mexicanos, se hace por bloques; por paquetes. Se necesitan, en el caso de Pfizer, unas 260 millones de dosis, ya que se deben aplicar dos dosis. A penas se compraron 34 millones que implica el cubrir a 17 millones de mexicanos; somos 130 millones. El camino está complicado y va para largo, en tiempo e infraestructura ya que se necesitan contenedores de refrigeración ya que se necesita mantener la vacuna por debajo de los 70 grados centígrados. Esto no nos lo han explicado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AGUA DE PUEBLA

Agua de Puebla firmó un contrato con Minsait, que lidera Oscar Díez, apra modernizar la gestión comercial y así lograr una mejor atención a los ciudadanos. Minsait es una compañía de Indra y líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica. Con esta tecnología, Agua de Puebla busca mejorar la atención a sus más de 450 mil clientes, reducir costos operativos e incrementar la eficiencia de los procedimientos de trabajo a través de la transformación digital.

