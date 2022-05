Comentario zeta

Carlos Z. cadena

Alerta máxima: Viene una caravana más de Centroamérica, en medio del rebrote del coronavirus

*Peligro de muerte en Chiapas por próxima caravana de migrantes.

El pasado viernes 31 de Enero de este año , -antes de la pandemia- fue la última caravana migratoria procedente de Centroamérica que se anunció, y que fue conocida como “La Caravana del Diablo” que partió de San Pedro Sula, Honduras, conformada por unas 300 personas para llegar a Estados Unidos, la Caravana del Diablo fue convocada en redes sociales para emprender su camino hacia Estados Unidos, pero se disolvió en el camino cuando ingresaron a Guatemala, donde a México, ya no llegaron rastros humanos. Se esfumó.

Hoy nuevamente se “cacarea” una caravana más que no deja de ser trascendental porque sería la primera dentro de una emergencia mundial sanitaria y en nuestro país y todos los países de emergencia nacional también en salud pública. Sin embargo, pese la alerta roja en salud pública en Chiapas y en esta frontera sur del país, la caravana de migrantes también provenientes de San Pedro Sula, Honduras, pues ayer ya había ingresado a territorio guatemalteco con acciones violentas y prácticamente se habían dispersado en la geografía del país del Quetzal que no pudo contener a pesar de las restricciones de salud en ese mismo país.

No se pudo detener estos éxodos de extranjeros donde se hablan arriba de dos mil personas que vienen, inmediatamente invadieron Guatemala, y en grupos dispersos siguen su camino a México, por lo que el foco rojo se encendió en tierras aztecas, porque existe en definitiva el peligro de contagios por el coronavirus, y que se establezca un rebrote sobre este virus asesino que podría ser la fatalidad para esta puerta del Sur de la República mexicana. La frontera de Guatemala hace días fue abierta de par en par, y en México su frontera sur nunca la cerró el Presidente López Obrador, por lo que en grupos pequeños podría cruzar el rio Suchiate e introducirse a nuestro país.

Ahora SI, la frontera sur y México en general se encuentra en alerta máxima ante estas migraciones de hermanos Centroamericanos, y así como vienen “embistiendo”, es muy probable que se internen a México, y ahora si el problema grave es para la Secretaria de Salud Federal, (la secretaria de Gobernación y la de Relaciones Exteriores), que nunca, han cumplido en esta frontera mexicana del sur con las promesas de instalar “cordones de salud pública” ante el problema del coronavirus. Una promesa que se hizo en “La Mañanera”, que nunca se cumplió.

Habría que ver que decisiones se toman en nuestro país ante estas invasiones humanas que ya preocupan a la sociedad de Chiapas y de México. Aquí la humanización ya vale un soberano cacahuate, ahora es la salud de los mexicanos. Ver para creer.

PRI-PAN-PRD con “todos contra MORENA”, (TUCOM) y MORENA, PT y PES, todos contra el conservadurismo (TUCOC).

En lo federal ya quedaron algunas de estas alianzas, y al menos en Chiapas ya está más que echada la suerte que habrá TUCOM y que el PRI-PAN y PRD, buscaran derrotar electoralmente lo que también ya es una carta abierta de la conformación del “Todos contra el conservadurismo”, (TUCOC) con la diferencia de que los partidos satélites de MORENA en Chiapas como “Mover a Chiapas” y “Chiapas Unido”, sean del TUCOC, faltaría el nuevo partido local y el nacional de “Movimiento Ciudadano”, que juega un papel importante en muchas entidades federativas.

El cuadrilátero boxístico que arrancó en lo federal el pasado 7 de Septiembre y que en Chiapas arranca el próximo 10 de Enero, ya podríamos hablar de TUCOM contra TUCOC, pero hay también platicas todavía para que a MORENA lo apoye el PVEM o el propio PRI, con el llamado PRIMOR, y esto dependerá mucho del próximo Presidente del CEN de MORENA cuya lucha esta fuerte entre Mario delgado y Porfirio Muñoz Ledo, aunque todo apunta a Delgado que no dudaría en hacer una alianza con el PVEM y hasta el propio PRI en al menos 60 Presidencias Municipales y hasta alguna s diputaciones locales.

Mucho tendrá que ver quien quede en la dirigencia nacional de MORENA, pero lo que no se puede negar, es que ya las pláticas entre dirigentes estatales del PRI, PAN, PRD están muy avanzadas, y por el lado de MORENA, PT y PES, simplemente se repite la alianza federal del 2018. Se va a requerir de mucha negociación y dialogo, porque lo que se buscara evitar es que nuestro país se polarice con el próximo proceso electoral que viene muy caliente, y que muchos trataran de echarle más gasolina al campo fértil del 2021. El Presidente López Obrador, hará todo para evitar confrontaciones y cotejos antidemocráticos que nos lleven a luchas campales y hasta fatales. Estamos hablando del proceso electoral más reñido en toda la historia mexicana. En fin.

Juan Pueblo: Pobre Chiapas, lo invaden éxodos de extranjeros ilegales, y sin la más mínima medidas de salud, lo están llenando de los delincuentes más peligrosos del país con el advenimiento al CEFERESO federal de Villa Comaltitlán, no le dan proyectos federales, y nadie lo puede desmentir es que seguimos siendo “El Estado entenado de México” y sentimos que camínanos de regreso, y no hacia adelante. Diría Don Juan Sabines Gutiérrez “El viejo” no el fake que despacha en el consulado de Orlando: “Somos el patito feo de la federación”. Salimos de Guatemala a nivel federal y entramos a “Guatepeor”.

Rapiditas. – El Presidente Municipal de Mazatan, Gilberto Barrientos Coyotzi, “El de las manos mágicas”, tiene al municipio en uno de los problemas más graves de inseguridad pública de que se tenga memoria. En pleno centro se encuentran los asaltos, y si usted es contrario al gobierno local, lo siguen y amenazan por teléfono, algo nunca antes visto. “El de las manos mágicas”, porque es de oficio “Huesero” y soba a los que sufren dolores o quebraduras y dicen las tías Mazatecas que es muy bueno, pero esas “manos mágicas” también lo han señalado que hacen desaparecer presupuestos. Así las cosas. Ayer dejó el cargo de Director Regional de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en la región del Soconusco, Armando Roblero Vázquez, y su lealtad a MORENA y al gobierno de la 4T lo catapulta a ser candidato de una diputación local, y el otro nombre que se maneja es el del actual Presidenta municipal Rosy Urbina. El primero para la zona alta y la segunda para la zona baja. Ver para creer…. Por cierto, en un acto inédito, el Fiscal de Chiapas, Jorge Llaven Abarca hizo un llamado respetuoso a los alcaldes para sumarse a la estrategia de combate frontal a la corrupción, destacando que hoy en Chiapas la rendición de cuentas a la ciudadanía es una prioridad. Tal revelación la hizo en Chiapa de Corzo a donde fue en representación del gobierno del Estado. Dijo también que como servidores públicos se tiene el compromiso de rendir cuentas todos los días al pueblo de Chiapas para generar bienestar y gobernabilidad”. Advirtió que en Chiapas se tiene que trabajar siempre con transparencia y honestidad dentro del marco de la ley como lo ha dicho el Presidente, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”. Así el ambiente y ojo para que lo entiendan los alcaldes de Chiapas…Dixe.

El Tic Tac de Carlos Morales Vázquez. – En Tuxtla Gutiérrez, el Tic Tac del reloj corre a partir de este martes, en contra de Carlos Morales, Vázquez. Menos días señor Presidente.