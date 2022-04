Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Alerta sanitaria en Tapachula por omisión de extranjeros en el uso de cubrebocas

*Ya ha habido extranjeros fallecidos por covid en esta parte de Chiapas.

En Tapachula, podría desatarse un rebrote del coronavirus de peligrosas consecuencias, en los últimos días ha muerto al menos tres Haitianos, y un par de Africanos, pero lamentablemente se ha escondido o no lo saben las autoridades de salud estatal, porque los llevan a enterrar a no de donde, sin embargo después que se regresó a la nueva normalidad, la situación se puso de un alto riesgo fatal, porque la gente extranjera de color sigue entrando por el Rio Suchiate, y llega hasta Tapachula, ya no trayendo colocado un cubrebocas en su cara, entran como si la pandemia no existiera, y lo peor es que ya muchos de los que habitan en la ciudad, que son miles de extranjeros de color, tampoco están usando el cubrebocas.

Afortunadamente los meses de marzo, abril, mayo y junio, se preservó las recomendaciones del sector salud y sobre todo el trabajo preventivo que estratégicamente echo andar el ayuntamiento municipal de la alcaldesa Rosy Urbina, sobre todo en lugares céntricos y mercados públicos, donde la gente extranjera se había instalado, pero cuando vinieron los cordones de seguridad municipal, la gente extranjera regreso a sus viviendas, y hasta los locales tuvieron que acceder a lo que se manejó como un mecanismo de estrategia de salud pública ante el fenómeno del coronavirus, y se hizo conciencia.

Hay casos que exponen en Tapachula que hasta en las calles han quedado uno que otro extranjero muerto, y que lo han tenido que abandonar sus connacionales de origen, sabiendo que muchos de los pudieron haberse huido para no tener responsabilidades con el fallecido, con síntomas del covid 19. La situación de Tapachula, ya se encuentra en toda su magnitud de movimiento social completamente relajado, disipado, dentro de la movilidad social donde afortunadamente siguen cerrados los espacios del centro de la ciudad, pero en la calles es una movilidad de la gente que atemoriza, porque hay muchedumbre que cumple con la herramienta sanitaria del “cubrebocas”, pero hay gente inclusive familias enteras que no asumen esta responsabilidad de taparse la boca y la nariz, que es el lugar más peligroso para el contagio de la letal enfermedad del virus asesino.

El Instituto nacional de Migración (INM) debe de pedir ayuda a la ciudad de México, en los finales de este mes de septiembre. Octubre, noviembre y diciembre que es cuando las migraciones y éxodos aumentan, ¡ya lo dijimos no necesariamente en “caravanas! Sino que los extranjeros ingresan en “operación hormiga”, de dos, tres o cuatro cruzan el rio Suchiate, y reúnen en determinado lugar del municipio de Suchiate, para después dirigirse a Tapachula, donde se hacían, rentan viviendas para después buscar conseguir sus documentos oficiales que amparen su estancia en México, para proseguir su camino a los Estados Unidos.

Hay muchas voces que han advertido últimamente de que ahora sí representa un peligro los extranjeros, donde nunca en esta frontera sur, se observó al sector salud federal, instalar “cordones de salud pública” que prometió un par de veces el mismo Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Es un desinterés nacional por la puerta del sur de México, que agobia y crea angustia, porque nunca vinieron servidores públicos federales ni de salud, ni de relaciones exteriores menos del Instituto Nacional de Migración, a esta puerta mexicana en tiempos de pandemia. Todo se centró para la frontera norte y en “Las Mañaneras” siempre el tema fue la frontera norte de México con Estados Unidos, en lo referente a la frontera sur con Guatemala, un total olvido y marginación.

Pero el problema de los extranjeros que lo debía de ver la secretaria de Gobernación con Doña Olga Sánchez, si no se asumen las medidas adecuadas y sobre todo que los servicios migratorios del país hagan su papel, para invitar a la colectividad extrajera a usar su cubrebocas, la situación podría salirse de su cauce, es importante que el INM y la controvertida Delegada federal, le pongan interés al asunto ante que se nos salga de las manos un rebrote que será de pronósticos reservados.

Por lo pronto ayer también un diario local, denunció que los comerciantes ambulantes regresaron a sus actividades y se apoderaron den centro de la ciudad, que aparte de crear competencias desleales con los comerciantes establecidos, también se convierten en entes peligrosos para los contagios de covid. En Tapachula, no hay que cantar victoria, por el contrario, el fenómeno migrante que es el de mayor peligro en estos momentos, podrían servir de contagios a grupos sociales del mismo centro de la ciudad, o en las colonias populares donde viven los extranjeros: Formula peligrosa: Extranjeros y comerciantes locales.

Rapiditas.- El coordinador parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el Paquete Económico 2021 que se entregará esta semana será responsable. Indicó que tendrá como prioridad la atención a los programas sociales, los proyectos de infraestructura, además no va a contemplar el aumento de impuestos, ni planteará más deuda para el país, ni incremento en el precio de los energéticos. Habrá que ver cómo viene para Chiapas este presupuesto federal del 2021, donde seguimos siendo los últimos del país en esta cuarta transformación…Chiapas va por buen camino en materia de seguridad, ya que además de inyectar más recursos a herramientas tecnológicas para la prevención y el combate al delito, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se han dado a la tarea de mejorar sus procesos de atención a la ciudadanía, particularmente a los servicios de emergencias. De ahí que se esté llevando a cabo distintas acciones para dar cumplimiento a la palabra del gobernador: fortalecer y modernizar la infraestructura, profesionalización y sensibilización de los cuerpos de seguridad, y calidad en el servicio a la ciudadanía. En este último renglón, Gaby Zepeda ha dado a conocer que Chiapas logró la recertificación mediante la Norma ISO 9001:2015, para los procesos de atención de emergencias del 9-1-1 y 089 que hoy están vinculados al Escudo Urbano C5 en todo el estado. Magnífica noticia a pocos días de la implementación del programa insignia del gobernador Rutilio Escandón, quien no ha escatimado esfuerzos para garantizar la seguridad de los chiapanecos…Dixe