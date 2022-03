Puntos Fiscales

Alianzas Políticas

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Buenos días distinguidos lectores, es un placer para mi poder estar como cada semana en este prestigiado periódico y poder compartirles temas selectos de interés general, el día de hoy en relación a todo el panorama político que se vive a nivel nacional, el concepto de alianza política nunca es bien vista por algunos partidarios de agrupaciones políticas, dicen por ahí que no se puede mezclar el agua y el aceite, y en cierta manera algo hay de cierto, sin embargo cuando la decadencia de muchas partidos políticos obligan a realizar alianzas para ser una oposición completa que sirva de contrapeso para el partido oficial y aliados, en cambio si analizamos el partido oficial llamado Morena, también tiene una alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, este tipo de alianza es para afianzar la unidad y generar en la gente un concepto de unidad, pero si recordamos en esos dos partidos políticos (Trabajo Y PVEM) tiene algunos personajes no gratos para la ciudadanía, lo que estoy completamente seguro no incidirá en las boletas, y ello por algunas iniciativas que han tenido que ver en el ámbito de la flora y fauna, las personas somos más sensibles en esta cuestión, sin embargo estos partidos comodines poco a poco han ido tomando presencia a nivel nacional, algo que ayuda a esta coalición es que el partido Morena ha implementado un sistema de encuestas internas y el aspirante con mayor número de votos es él postulado. Esto genera en las personas una confianza que se respeta la democracia, pero déjeme decirle también que existe algunos abanderados que se han vuelo inmersos en acusaciones de irregularidades en ese proceso de encuesta, y, sino que le pregunten a Félix Salgado Macedonio quien aspira a ser candidato a la gubernatura de Guerrero, que por cierto cuando en la pausa que tuvo como político trato de ganar empatía con la gente al aparecer bailando en un video de cumbia. Por otro lado, tenemos la alianza del PAN-PRI-PRD con la coalición “Va por México”, una alianza un poco atípica, ya que estos partidos políticos en algún momento se dieron con todo, acérrimos rivales, y para algunas personas que ya tienen una edad adulta madura estoy completamente seguro que no olvidaran sucesos lamentables cuando el PRI y el PAN estuvieron en el poder. Las coaliciones Políticas o las candidaturas comunes o de facto, no son nuevas, sino que forman parte del funcionamiento de nuestro sistema político mexicano, es la historia y trascendencia que en algún momento se les denomina partido de izquierda, de derecha y de centro, o en términos conservadores pero queda en eso, en sobrenombres que aún prevalece hasta la fecha del día de hoy, la visón global será en tener la unión y capacidad para construir una propuesta, el problema a superar es la filosofía de cada uno de ellos, por lo que también tendrán la gran oportunidad de ser un contrapeso políticos, en el que estoy completamente seguro que el partido oficial no estará dispuesto a perder ningún espacio político. Estas elecciones tendrán una gran aceptación para el electorado, toda vez que las redes sociales están inundados de temas políticos de x o z partidos que se enfrascan es discusiones candentes, algo que me ha llamado la atención es que hasta ahora los jóvenes han manifestado alguna opinión, entonces estoy seguro que se bajará los altos índices de abstencionismo. En el plano estatal, podemos encontrar que en algunos municipios la base de la militancia del partido morena no acepto irse en coalición con el PVEM, algo que al parecer no tendrá mayor repercusión sin embargo es de llamar la atención ese cambio de ideología y la visión que suele cambiar de los partidos de nivel nacional a municipal, es algo que nunca voy a entender esos cambios abruptos, o a lo mejor es una simple estrategia del manejo de los partidos políticos. Ya sabe amigo lector, estas elecciones serán la antesala de las siguientes elecciones presidenciales, ejerza su derecho al voto, sea parte de la población que vive la democracia. Por ahí también he recibido algunos mensajes de personas que hacen el honor de leer mi columna y que escriba en relación a quienes serán los candidatos de ciertos partidos políticos para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, de antemano déjeme comentarles que aún no hay nada definido a excepción del partido movimiento ciudadano, así que no puedo abundar en el tema lleno de varias especulaciones, sin embargo, estaremos al pendiente.