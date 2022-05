Cafetómano

Bernardo Figueroa

“Alimentación en tiempos de covid-19”

Expertos en el ramo de la nutrición que participaron en el Webinar de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) “Alimentación en tiempos de COVID-19” coincidieron en la importancia de los alimentos para gozar de una buena salud y alertaron a la población a tener cuidado en cuanto a la ingesta de suplementos alimenticios en estos tiempos de pandemia.

El rector de la UNICACH, José Rodolfo Calvo Fonseca agradeció a los ponentes Carlos Reyes Torres, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), Mónica Minutti Sánchez Alcocer, vicepresidenta de la asociación de miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición y Gilber Vela Gutiérrez, director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad, su valiosa aportación sobre un tema de gran interés y pertinencia. En este contexto, el rector Calvo Fonseca consideró que una alimentación saludable, ayuda al buen funcionamiento del sistema inmunológico, y ello en estos tiempos es de gran beneficio para afrontar el panorama epidemiológico.

El investigador del INCMNSZ dijo que las condiciones de salud pública que prevalecen en México, complican el panorama epidemiológico ante la presencia del COVID-19, pues estudios recientes han revelado que las personas con obesidad tienen un riesgo de 86 por ciento, de desarrollar neumonía severa como consecuencia del virus.

Agregó que teniendo en cuenta que más del 70 por ciento de la población mexicana presenta sobrepeso u obesidad, la alimentación juega un papel importante en medio de la pandemia, sobre todo por su relación con el sistema inmunológico, defensa natural del cuerpo contra las infecciones. El director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la UNICACH habló de la importancia de los antioxidantes para la disminución de los radicales libres, que son moléculas altamente reactivas que se producen en el organismo y son la causa de la mayor parte de las enfermedades y el envejecimiento.

La vicepresidenta de la asociación de miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición brindó recomendaciones prácticas para cuidar la alimentación durante el confinamiento, entre estas mencionó la organización del entorno familiar, fijar horarios de comida, preparar los alimentos de manera anticipada e involucrar en ello a los niños, adquirir alimentos frescos, no solo perecederos o ultra procesados, y regular la disponibilidad de los mismos.

Los ponentes coincidieron en que la población está expuesta a gran cantidad de información y ello conlleva riesgos, por eso recomendaron tener cuidado en la ingesta de suplementos alimenticios y en no exceder el consumo de ciertos alimentos en esta temporada de confinamiento. Webinar UNICACH es una iniciativa de la dirección general de Investigación Universitaria, que cuenta con el apoyo de las direcciones de Comunicación Social, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de diversas Unidades Académicas.

AMLO Y SU VIAJE

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista sus maletas para el que será su primer viaje internacional desde que tomó el poder el pasado 1 de diciembre de 2018.

A su estilo, el mandatario viajará en vuelo comercial a Estados Unidos para una visita oficial de trabajo que incluirá el encuentro bilateral entre Donald Trump la tarde de 8 de julio y una reunión trilateral el 9 de julio con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

A pesar de que el presidente dijo que sería una visita de Estado, el canciller Marcelo Ebrard confirmo que se trata de una Visita Oficial e Trabajo los días 8 y 9 de julio, es decir, que el presidente López Obrador no deberá ir al Congreso a dar un mensaje, ni habrá tantos protocolos como se plantea en las Visitas de Estado. Se espera que en los próximos días se den a conocer más a detalle la agenda.

Pero la visita a su homólogo estadounidense se da en el contexto del proceso electoral que vive el vecino país del norte y donde Trump —de acuerdo a las encuestas— va perdiendo la carrera electoral. Además, se realiza en medio de la pandemia de COVID-19 que está dejando una severa crisis económica en ambos países, por lo que internacionalistas consideran que no es el mejor momento para la visita.

“En política siempre hemos sabido que la forma es fondo y en este momento se juntan fechas importantes donde parece ser que no es el mejor momento para esta visita”, dice Iliana Rodríguez Santibáñez, investigadora especialista en temas internacionales del Tec. de Monterrey.

La especialista advierte que es la primera visita al extranjero de nuestro mandatario, y es positivo que se opte por ir a Estados Unidos, dado la agenda multilateral que se tiene que el país, pero insiste en que no en este momento.

“En política hay riesgos, no estamos hablando de una visita a un país cuya economía no sea relevante para México ni la relación bilateral tampoco, no estamos hablando de la asistencia a un foro económico donde puedas dejar de participar o enviar a tu canciller, estamos hablando del presidente más importante del mundo a partir de la economía más importante del mundo en este momento”, expresa

Así también lo señaló el Ejecutivo federal, quien dijo en su conferencia de prensa matutina que no va a “cuestiones políticas electorales”, sino que es una visita de Estado que ver con el inicio del tratado.

“Creo que esto es de ayuda para México y por eso voy. Y riesgo, la política es como caminar siempre en la cuerda floja, hay que correr riesgos de tomar decisiones”, aseguró.

En una carta del embajador emérito, Bernardo Sepúlveda para el canciller, Marcelo Ebrard publicada en La Jornada, alerta de que con la visita y sin ningún acercamiento a Joe Biden, quien encabeza las encuestas, producirá «una reacción de profunda antipatía en el Partido Demócrata. Si Biden gana la Presidencia, su antagonismo hacia México será evidente en las políticas bilaterales que adopte».

Recuerda que el apoyo de Carlos Salinas de Gortari a las dos candidaturas de Jorge Bush, fue muy mal visto por los demócratas y que fue cobrado cuando Bill Clinton, ganó la contienda.

«Sucede que Clinton triunfa en las elecciones, y de inmediato anuncia que el NAFTA habrá de ser sujeto a una revisión en los temas laborales y de protección al medio ambiente. La entrada en vigor del tratado se difirió por casi un año de arduas negociaciones promovidas por el Partido Demócrata, acusando así su malestar por el comportamiento de las autoridades mexicanas», señaló el embajador emérito en su carta a Marcelo Ebrard.

Para Javier Urbano Reyes, de la Universidad Iberoamericana, la visita es muy inoportuna, dado que Estados Unidos está más ensimismado en sus problemas internos que en el T-MEC, por lo que esto está generando más polémica que votos.

“Desde que llegó Trump, México está visto como riesgo, como amenaza, con (Barack) Obama con los problemas que hubiera habido, por lo menos en el discurso nos veíamos como socios, ahora nos ven como factor de amenazas”, plantea.

El especialista comenta que el presidente de Estados Unidos ha tenido una enorme cantidad de chantajes y groserías hacia México, por lo que de pronto establecer el diálogo con alguien a quien que permanentemente está faltando el respeto, no le ve utilidad.

“No le encuentro utilidad, la única forma fuera que hubiera un cambio de narrativa de los dos presidentes (…) no creo que le convenga a Trump ponerse de buen vecino con México cuando precisamente la mala vecindad le ha acarreado muchos votos de sus bases conservadores”, dice.

En las elecciones de 2016, algunas de sus promesas de campaña de Estados Unidos estuvieron relacionadas con el factor México, como la construcción del muro y desaparecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para terminar: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” lo dijo el escritor británico Samuel Johnson.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

cafetomano@hotmail.com