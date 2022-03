#HASHTAG DE LA SEMANA

#ALIMENTOS SIN CONDICION NI FINES POLITICOS. Ojalá y les quede muy claro a algunos presidentes municipales, lo que ha precisado el gobernador de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, con relación a las despensas que se están distribuyendo para apoyar a las familias más pobres, afectadas por la epidemia. Ha señalado su compromiso social con Chiapas, al asegurar que los paquetes alimentarios que se distribuyen casa por casa se entregan sin condición y sin fines políticos, con el único propósito de beneficiar a la población más vulnerable. Categórico ha manifestado que “La entrega es de manera desinteresada, pues ayudar al prójimo es una práctica que siempre se hace en Chiapas, por ello, no deben permitir que los condicionen ni dar credenciales de elector; es un apoyo que, con el esfuerzo de las y los trabajadores, se da a quien menos tiene. Si hay algún político o autoridad que haga propaganda de algún partido político denúncienlo, porque es un delito”. En este sentido, el mandatario estatal reconoció el buen corazón y trabajo solidario de las y los servidores públicos de Chiapas por colaborar con la entrega de estos apoyos, además de donar parte de su salario para alimentos, insumos, medicamentos y equipo médico- Esto debe quedar claro a los “gallos” que están aprovechando para hacer clientela para el 2021, más de alguno quiere repetir o ser candidato al Congreso del Estado. Mezquinos.

#21 MILLONES APOYO DE PARTIDOS A SERVICIOS DE SALUD. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el 28 de abril del año en curso, la procedencia de las renuncias a un porcentaje del financiamiento de los partidos: Morena, Chiapas Unido y Partido Verde Ecologista de México, por una suma aproximada de más de 21 millones de pesos. Dinero que habrá de reintegrarse a la Secretaría de Hacienda, destinado a apoyar los servicios de salud. La mayor aportación es de Morena, que ha otorgado el 50 de sus prerrogativas de mayo a diciembre, con un aproximado de 17 millones de pesos. Fueron los únicos partidos que le tomaron la palabra al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Mientras el Profesor Julián Nazar, ni pío dijo por aquello de contar con recursos para irse después como el jibarito “loco de contento” del PRI. Ya tiene su guardadito.

#SEGURO LABORAL PROPONE SENADOR EDUARDO RAMIREZ. Importante reconocimiento ha recibido la iniciativa del Senador Eduardo Ramírez Aguilar, en favor del seguro laboral, para aquellos trabajadores que no tiene empleo seguro y que han sido afectados económicamente. Que requieren de protección a los empleos, a la economía y a sus derechos sociales. Un seguro que apoye a los operadores del transporte, a los de la construcción, meseros, músicos, boleros, jardineros, etcétera. Trabajadores que han quedado desempleados ante el cierre de las pequeñas y medianas empresas. Urge se atienda esta iniciativa, para apoyar a los que más han sido golpeados económicamente por la crisis sanitaria. Importante iniciativa presentada por el Senador chiapaneco.

#GOBERNADORES ANALIZAN FIRMA DEL PACTO FISCAL FEDERAL. Gobernadores de al menos 21 entidades del país, pertenecientes a distintos partidos políticos de oposición, analizan la posibilidad de formar un bloque y presentar un amparo colectivo contra el Pacto fiscal federal. La molestia es evidente y, aunque hasta la fecha no hay un oficio o la firma de un acuerdo, sí es un hecho que los gobernadores lo están pensando, lo han venido analizando desde hace tiempo y no son pocos, algunos lo han hecho público y han hablado de la necesidad de un nuevo ordenamiento fiscal, dijeron sobre un documento que circula en redes. Las fuentes indicaron que es clara la molestia de los estados ante la falta de una distribución justa de recursos. El Gobierno no da a estados lo que les corresponde y aportan más a la Federación que lo que reciben. Por otra parte, fuentes panistas confirmaron que los nueve mandatarios blanquiazules han discutido y analizado también esta posibilidad ante la necesidad de un nuevo entendimiento fiscal. “El problema es que el Gobierno no escucha, no se deja ayudar”, Esta postura golpea definitivamente a la unidad nacional, y más si los gobernadores y la federación no llegan a un acuerdo antes de que se judicialice el tema. Podría llevar a la división del país, por las diferencias en la distribución de los recursos.

#SIN PRESUPUESTO A SEGURIDAD DENUNCIA REGIDORA– De manera valiente y clara, la Regidora Adriana Guillén del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, denuncia públicamente que el presidente municipal, Carlos Morales ahora quiere dejar sin presupuesto a la seguridad municipal. Pretende usar los dineros destinados a la policía, para aplicarlos al programa de la pandemia. Sin embargo, le han propuesto que mejor deje de gastar en la remodelación del parque central y del catastro, que por el momento no son prioritarios, pero deje intacto el dinero para combatir a la delincuencia. Pero, como siempre no acepta razones y por eso la denuncia pública.

#COVID CATAPULTA O ENTIERRO DEL MAESTRO ZOE. Muchas miradas políticas están atentas a lo que habrá de suceder con el Maestro Zoé Robledo Aburto, que después de haber conseguido que el IMSS fuera una plataforma importante en su vida política, ahora con el tema de la epidemia amenaza con ser una especie de tumba. La única opción que le quedaría, pero esta muy lejana es volver a contender para su regreso al Senado o dedicarle más tiempo a la campaña a la gubernatura de Chiapas. Todo habrá de depender de como salga de su desempeño en estas horas críticas que han exhibido al IMSS como un sistema de salud con más carencias y deficiencias de las que se esperaban.

#SIN CONSENSO INICIATIVA PRESIDENCIAL DE PRESUPUESTO. Las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano expresaron su total respaldo a sus legisladores en la Comisión Permanente, quienes anunciaron su decisión de no apoyar la celebración de sesiones extraordinarias para hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La iniciativa presidencial y el dictamen que promueve Morena no debe aprobarse porque atenta contra el equilibrio de poderes establecido en la Constitución, ya que el Ejecutivo invadiría responsabilidades de la Cámara de Diputados y además tendría un manejo discrecional de los recursos públicos. Lo interesante es que en esta postura coinciden también legisladores de Morena, lo que ha llevado a reconocer que es posible que ni siquiera se pueda contar con el Quorum indispensable para su discusión y aprobación.

#OSORIO CHONG SALIO POSITIVO AL COVID19. Por aquellos de que le achacan su origen chino, por ahí puede estar la explicación, de que haya resultado positivo en la prueba del COVID 19, el Coordinador de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong. Alerta y cuidado, porque hasta les está llegando a los políticos.