Asesoría legal

Amas de casa con salario es un derecho

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

El machismo en México está tan arraigado que muchos hombres casi siempre le echan en cara a sus parejas o esposas que tienen cosas gracias a ellos, o que tienen un techo gracias a ellos, son muchas más palabras que la mujer recibe como ofensa por parte de sus parejas o esposos, hay mujeres que llevan triple carga desconocen sus derechos y lamentablemente casi no se ha legislado esta importante situación, la triple carga que madres solteras llevan es, trabajar, hacer el quehacer de la casa y cuidar de sus hijos, muchos hombres son tan tacaños que piden únicamente el pago de pensión más mínimo que hay, cuando en verdad se ama a los hijos e hijas se hace hasta lo imposible por verlos, los niños y niñas no se cuidan solos, necesitan un cuidado especial cuando son bebés y más cuando van creciendo, por ello, es importante legislar más en la materia, es el padre de los hijos el responsable de pagar esa parte que le corresponde, hay ciertos gobiernos estatales que asignan un salario a las amas de casa que son madres solteras, pero, ¿Qué pasa cuando hay cambio de gobierno? Eso puede ser quitado como cuando entró el señor López Obrador como presidente dando órdenes de que se cerraran las guarderías de madres trabajadoras solteras, se perjudicó demasiado ese apoyo que por años tuvieron muchas madres solteras trabajadoras, la pregunta era, ¿A dónde irán a dejar ahora a sus hijos para que ellas puedan trabajar? Cabe recordar que no todas las personas tienen paciencia para cuidar un bebé porque puede ser maltratado por personas extrañas, o bien pedirle una madre trabajadora a su vecina que le cuide a su hija o hijo mientras ella trabaja y que le paga a la semana siendo fatal esta situación porque pone en riesgo psicológico y físico a su hija o hijo más aparte se queda casi sin dinero por pagar a quien se los cuide, fue una clara violación a los derechos humanos de las madres solteras trabajadoras, una hija o un hijo nunca serán una carga para las madres porque por lo regular son las que se quedan con la responsabilidad del hombre machista y borracho, aunque, no generalizo porque hay hombres que se quedan con la carga de los hijos y de igual forma están más en desventaja porque para ellos casi no hay apoyos de gobierno y menos ahora que se vive la época de austeridad republicana, algunos Senadores de la Republica se inconformaron por la decisión de retirar las guarderías y estancias infantiles e incluso hubo un diputado de Movimiento Ciudadano que ganó en su momento dos amparos para que se restituyera el servicio a las madres solteras trabajadoras, muchos niños y niñas que actualmente son funcionarios estuvieron en una guardería, no tenían por qué haberles quitado ese derecho, es toda una travesía que hace la mamá soltera porque le amamanta, guía sus pasos, lo lleva a la escuela, está al pendiente de sus tareas, ella trabaja, aun así es incansable, en ocasiones pasa cierto determinado tiempo y el padre del menor o la menor se aparece de la nada y reclama un derecho que no le corresponde como es el ver a sus hijos aun y sin haber dado pensión alimenticia e incluso han llegado a amenazar a las mamás de los menores que si no les permiten ver a sus hijos les van a meter una demanda o se los van a quitar en cuanto se los vean, incluso, hay ocasiones también que se acercan para pedir prestado al menor y se los llevan para no volverlo a regresar con la madre, o bien, no toda la culpa es del hombre, también hay mujeres desobligadas que prefieren seguir al hombre que les haya hablado bonito al oído y se van abandonando a sus propios hijos dejándolos con el padre para que se haga cargo de ellos y con el tiempo cuando surgen los problemas con su actual pareja es cuando se acuerdan que tienen hijos e incluso se presentan primero ante una autoridad haciéndose la víctima para que les regresen a sus hijos, es importante comentar que hay autoridades que se venden al mejor postor y se ponen del lado de quien les da dinero, incluso, los llamados DIF también se prestan a reclamar derechos que no les corresponde a cualquiera de los dos cónyuges, sin embargo, no la mayoría de las mujeres son así pero de que las hay si las hay, para las madres que trabajan y atienden a sus hijos ellas solas deben tener un salario asignado por parte del progenitor de los menores, calculando más o menos cuanto cobraría una guardería particular más aparte pensión alimenticia, porque una cosa es un salario por cuidar a los menores y otra muy distinta es la pensión, hay papás que trabajan en empresas donde ganan muy bien y se desobligan de sus hijos, prefieren ir a tirar el dinero a las cantinas que darle de comer a sus hijos, el cuidado que una madre hace por un hijo o una hija es totalmente incansable, el padre o la madre que logre sus objetivos en la vida de sus hijos es toda una mujer de admirar, de respeto y sobre todo una heroína ya que en todo momento cuidó y guió a sus hijos, hay personas que han preguntado sobre si estamos de acuerdo con el aborto, mi respuesta es NO, definitivamente las personas deben ser totalmente responsables en los actos hacia los hijos, sin embargo, podría decir que la mayoría de los jóvenes que están en el rango de edad de 15 a 22 años (varones) los cuidan sus “mamis” más que a un bebé, les dan todo y los hacen unos completos desobligados e inútiles porque en todo momento dependen de la mamá o de la hermana si es más chico aunque estén estudiando secundaria, prepa o universidad, creen que tener relaciones sexuales y traer hijos al mundo es un chiste o simplemente por presumir ante sus amigos o su familia que ya es todo un “hombre”, lamentablemente las mamás los convierten es unos parásitos de la sociedad y gracias a este tipo de personas hay muchas madres solteras trabajadoras porque casi siempre les dejan la carga y es uno entre mil el que se hace responsable de sus actos, es difícil encontrar a un varón responsable, o los clásicos que tienen a su esposa y sus dos amantes por separado más aparte la fulana con la que toman en las cantinas y el gay que se llevan al hotel, porque ese tipo de parásitos tienen una vida muy rara, lo cierto es que las madres solteras deben tener un salario asignado por parte del progenitor muy independientemente de la pensión alimenticia, se debe legislar inmediatamente esos puntos, no quedarse en proyecto ni en propuesta ante el Congreso, sino que se concrete, es un derecho real y legal de las mujeres en todo el país.