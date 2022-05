Letras Desnudas

Mario Caballero

Ambición y desvergüenza

En el México real, la ética y la vergüenza no forman parte del diccionario de la clase política. No generalizo, por supuesto, pues yo mismo conozco servidores públicos de intachable conducta y buena calidad moral. Sin embargo, una inmensa mayoría no lo es.

Por eso vemos funcionarios acusados por tráfico de influencias, senadores burlando la ley, alcaldes robando el dinero del pueblo, gobernadores ligados al narcotráfico, etcétera. Lo peor de todo es que a pesar de sus malos resultados muchos de ellos están buscando competir por un cargo en las próximas elecciones. Eso es no tener vergüenza.

Uno de esos es Alfonso Durazo, quien se está preparando para asumir la candidatura al gobierno de Sonora a sabiendas del estrepitoso fracaso en su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

De acuerdo con las cifras oficiales, esto es, las aportadas por el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el domingo pasado, es decir, en todo lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 62 mil 656 personas han sido asesinadas de forma violenta en el país.

Lejos de que la violencia disminuyera, como lo prometió López Obrador, aumentó de forma considerable. Y el responsable directo de ese monumental fracaso se llama Alfonso Durazo, quien como dijimos se encarrila a ser candidato al gobierno sonorense.

Pero nada tiene de culpa MORENA de los pésimos resultados de éste y otros funcionarios públicos, como muchos pretenden hacernos creer.

Un partido no es la totalidad de la cadena sino un eslabón. En la tradición democrática, los partidos se reconocen como un fragmento organizado de la población que está unido por ideas y proyectos comunes. Desde luego, busca crecer, agrandar su influencia y dominio. Como órganos del pluralismo, necesitan de razones que los distingan de sus competidores, de ideología y sentido de pertenencia que los haga identificables y oriente a los electores.

Los responsables del descrédito de las instituciones, de las muertes que se pudieron evitar, del mal manejo de los recursos públicos, de la precariedad de los servicios no es el partido, sino los actores políticos que han sido tanto incompetentes como oportunistas.

MORENA supuso un cataclismo político sin precedentes. Quien quiera catalogarlo a rajatabla como un partido mayoritario se equivoca. En realidad, es un avasallador bloque político, y un bloque amplio, popular y, sobre todo, legítimo. Para muchos representa una esperanza de oxigenación partidista. Para otros, el instrumento que les devolvió las ganas de creer en la política.

Con el relato de la Cuarta Transformación, Morena logró la épica de ganar la presidencia de la República, construir una mayoría en el Poder Legislativo y arrebatarle el control de varios estados a los que hoy son oposición. Igual que las olas del mar, arrasó con todo a su paso en las votaciones del 1 de julio de 2018. Consiguió, por un lado, reducir al PRI a un nivel irrelevante y el PAN se sumió a sí mismo en una profunda crisis interior que hasta el día de hoy le ha impedido plantarle cara a la nueva hegemonía.

Pero, por el otro, impulsó a lo peor del sistema. Carreras políticas putrefactas hoy ostentan cargos importantes. Napoleón Gómez Urrutia, quien huyó al extranjero para evadir a la justicia al cometer un fraude de 55 millones de dólares contra los trabajadores mineros, hoy es senador de la República. El ex priista Manuel Bartlett, autor de la caída del sistema, es titular de una de las empresas más importantes del Estado: CFE. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, quien aparte de plantear extender de manera antidemocrática su mandato a cinco años en vez de dos, ahora es investigado por temas de bienes inmuebles en el estado donde reside y en el extranjero.

En ese mismo saco se encuentra Juan Sabines Guerrero que, tras cometer un desfalco por más de 40 mil millones de pesos al erario de los chiapanecos, hoy ocupa la titularidad del Consulado mexicano en Orlando, Florida.

LOS HERMANOS MORALES VÁZQUEZ

Por tanto, ¿es extraño que se sigan cometiendo los mismos delitos que en los gobiernos priistas y panistas? De ninguna manera. Aunque, insisto, no es cuestión del partido, sino de los participantes: políticos sin ética y desvergonzados.

Hablo de esto porque creo que es indispensable entender que las dificultades por las que actualmente atraviesa Morena son por causa de la ineptitud y ambición de sus propios militantes. Políticos que no se tomaron en serio la propuesta de la Cuarta Transformación, que no respetaron los ideales partidistas del combate a la corrupción y la impunidad, que fueron desleales al partido que les dio la confianza de participar en el cambio y una segunda oportunidad de reivindicarse ante la sociedad.

Entre ellos están los hermanos Plácido y Carlos Morales Vázquez, quienes aprovechándose de los beneficios que ya recibieron del partido, y de no cumplir con sus encomiendas, buscan en las futuras elecciones obtener nuevos cargos públicos a pesar de que el presidente López Obrador ya dijo que no habrá cabida para los que quieran comerse el pastel en familia. Fueron arrastrados por la ola y ahora se sienten protagonistas.

Plácido Morales fue nombrado magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero está más ocupado en asistir a eventos que le den notoriedad, que alimenten su ego, por mostrarse como un prospecto político vigente, que en realizar las funciones de su competencia. Apenas el pasado fin de semana, en San Cristóbal de las Casas, participó en el acto de constitución de la asociación civil “Pueblo y Democracia”, en el que hizo gesto de gran orador, autodefiniéndose como estadista.

En una publicación en su cuenta de Facebook, dijo: “Les pedí compromiso con México y lealtad al pueblo”. Pero ¿cuándo él se ha comprometido con la nación? ¿Fue un compromiso de su parte robarse hasta las bancas del parque de Coita cuando él fue presidente de ese municipio? ¿Sustraer una valiosa colección de libros de la biblioteca, dilapidar recursos públicos y llevarse mobiliario del Ayuntamiento? ¿A eso se refiere cuando también habla de ser leal al pueblo?

Carlos Morales es un caso mucho peor. No sólo no ha comprendido la complejidad de su cargo, sino, además, niega lo que es evidente: el gobierno se le fue de las manos, su incapacidad hizo de Tuxtla Gutiérrez la ciudad con los más altos índices de inseguridad en el estado y el desaseo en el manejo de los recursos es visible.

Para el colmo, no habían pasado ni seis meses de que había asumido el cargo y ya se presentaba como el sucesor del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Su ambición bárbara lo ha llevado a violar leyes, a realizar campaña política anticipada y a estrangular a los ciudadanos con aumentos en los impuestos.

El gobierno de la 4T y Morena han sido respetuosos con todos los actores políticos, especialmente con los suyos. Lo mínimo que merecen es una muestra de respeto. Lo único que reciben de los hermanos Morales Vázquez es deslealtad, y no sólo porque no se apegan a los principios partidistas y a los tiempos, por su ingratitud, sino también porque no asumen su responsabilidad política. Una deslealtad tan grande como el tamaño de su ambición y desvergüenza. ¡Chao!

