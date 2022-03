Miscelánea

Guillermo Soto

Amistad, cercanía y relación de MVC con AMLO, forma puente con Monreal y en dialogo toman acuerdos que benefician y fortalecen a México

Se dice bien en el argot periodístico y se traduce a la vida cotidiana que, una foto vale más que mil palabras. Pues sí, en la gráfica se aprecian en los patios centrales del palacio nacional, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador junto a Manuel Velasco Coello, a Ricardo Monreal Ávila y a Julio Scherer Ibarra. El mandatario de la nación junto al ex gobernador chiapaneco y, flanqueado por el presidente de la Junta de Concertación Política del senado de la república y ex gobernador de Zacatecas y, al otro costado el concejero jurídico de la presidencia de la república, amigo personal del tabasqueño, hombre de la totalidad de las confianzas y quien está presente en todas las reuniones que se celebran en las oficinas de AMLO.

La sonrisa brota en los rostros del póker de las ilustres personas que, se desenvuelven en lo que podía llamarse las grandes ligas de la política mexicana, o sí prefiere usted la NBS del mejor basquetbol del mundo; la champions league del fútbol europeo, el americano que ayer jugó el súper bowl en Miami o el béisbol de los yanquis de Nueva York. Ellos habían estado minutos antes en la oficina principal de López Obrador, en dónde mediante los acuerdos logrados a través del dialogo, concretizaron futuras reformas que habrán de fortalecer y acelerar transformaciones que traigan bienestar y desarrollo para toda la nación. Simplemente es trabajo en equipo que se pondera para el bienestar de los mexicanos y, trabajando de común acuerdo para beneficio del país, pues las soluciones adoptadas son a favor del pueblo, bien se dice que la unidad siempre trae buenos resultados.

MVC ave de tempestades cada que aparece con AMLO, es una figura política nacional

Tomada tal gráfica la tarde del viernes 31 de enero y subida a las redes sociales del internet, en un abrir y cerrar de ojos se volvió viral no solo en todo el país, sino allende nuestras fronteras y más que nada en círculos políticos, sociales y culturales, vamos, prácticamente le dio la vuelta al mundo por la importancia y trascendencia que implica, sobre todo ahora que estamos viviendo un fuerte impacto económico y financiero por las mutaciones políticas que se están dando en todo el planeta. La amistad y política fina que sabe tejer nuestro paisano Manuel Velasco, ha sabido amalgamar algunas desavenencias surgidas por las ideologías que imperan entre los actores, no obstante, anteponiendo los intereses superiores de los ciudadanos, han sabido dejar atrás esas directrices y pensamientos para avanzar en el camino de la democracia y libertad.

La mejor prueba es lograr la consolidación de la Cuarta Transformación, que el presidente de la república enarbola en su administración y gobierno para el beneficio de los que más necesitan y menos oportunidades tienen, en muchos aspectos y condiciones de trabajo y vida, a favor de México y todos los mexicanos. He ahí las pruebas que saltan a la vista, aunque algunos mal querientes del chiapaneco que hay aquí en nuestras tierras, continúan pretendiendo desdeñarlo, pero él no solamente continua tan campante sin voltear a mirar atrás, sino escalando la cima del poder y más arriba, ya no se puede. Tener no solo la amistad, relación, cercanía y oportunidad de poder estar, ser escuchado, opinar y sugerir sobre temas de relevancia nacional, tal y como lo hace nuestro senador Manuel Velasco Coello, no es cualquier cosa y por eso siguen las envidias, egoísmos, dimes y diretes, sin embargo, el sol nunca se ha podido ocultar con un dedo y, las pruebas, vuelvo a repetir, dicen más que mil palabras con esa nueva foto del viernes pasado. ¿O no es así lector, lectora?

Muñoz Ledo, Fernández Noroña, Sergio Rivas, migrantes, zona libre y la caravana del diablo

En lo particular reconozco la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo, es a mi juicio uno de los más brillantes e inteligentes políticos que ha tenido la historia contemporánea de México. Ideólogo del PRI, fundador de la corriente democrática que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial, después vino el PRD y MORENA, titular de la SEP, embajador de México en la ONU, en donde dejó huella imborrable a su paso, y hoy congresista federal a punto de convertirse en diputado federal independiente. Fernández Noroña ya muchos conocemos su forma audaz, atrabancada e impulsiva de actuar en política, pero, ambos desconocen muchas cosas de fondo que vivimos aquí en la frontera sur.

Porfirio defiende los postulados diplomáticos de la doctrina Estrada, así como los DDHH, el asilo y refugio político de los migrantes, pero él no vive aquí no sufre ni padece lo que nos corresponde aguantar y soportar con esas gentes, pues no todas son buenas ni honestas. De Noroña dicen que vino de turista político y como diputado federal causó revuelo su presencia, debatiendo, regañando y enfrentándose a personajes de Tapachula. Dicen que, la caravana del diablo está o ya debe haber llegado a nuestra frontera, según los migrantes que proceden nuevamente de Honduras, sobre todo, van a entrar a como dé lugar a México.

GN debe contener y detener a migrantes. AMLO y Congreso Federal atender reclamo justo de los chiapanecos

Para eso está la Guardia Nacional y demás corporaciones policiacas federales, estatales, locales, así como el INM para contener y detener su agresivo, ilegal y violenta actitud y comportamiento. No hay de otra de esa caravana y esos miles de centroamericanos. Y del diputado federal por Tapachula Sergio Rivas, creo que la gran mayoría estamos acordes con sus planteamientos que avalamos, porque las demandas y exigencias planteadas con iniciativas de ley al Senado, Congreso de la Unión y presidente de la república, dígase Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, léase Cámara de Senadores, Diputados y AMLO son peticiones justas e históricas de los costeños y demás chiapanecos y que son 5 puntos.

1º declarar la zona libre o franca 25 km de la frontera al centro del estado. 2º reducción del IVA al 8% y el ISR al 15%. 3º condonación de adeudos, tarifas preferenciales y rebajas a las tarifas de luz por parte de la CFE. 4º bajar el precio a los combustibles de gasolina y diésel, igual a como están en la frontera norte y, 5º homologación de los salarios mínimos a los que tienen en la frontera norte. No solamente son peticiones y planteamientos de los que vivimos en la costa, sierra o frontera sino de todos los chiapanecos, vamos, aducen que es por parte de comerciantes, empresarios y no es así, es del pueblo de Chiapas a través de nuestros diputados locales, federales y senadores de la república e incluso las conoce a la perfección el mismo AMLO, y esperamos pronto su aval y respuesta a favor de todos los que aquí vivimos. Es cuanto y es todo de mi parte, como dicen nuestros representantes populares.

Finalmente. El viernes 7 de febrero inicia la feria de Huixtla 2020 y, concluye el domingo 16. Un día antes, el jueves 6 por la noche habrá un gallo motorizado por las principales calles, como acto de presentación a la sociedad de la reina Fernanda I y, su corte de honor que lo integran seis princesas. SGM Fernanda I habrá de ser coronada como soberana del pueblo un día después, y ahí da inicio la fiesta que se espera transcurra con alegría, diversión, pero sobre todo seguridad y protección para todos los turistas, visitantes, expositores y por supuesto, los lugareños nativos y avecindados de la tierra del colibrí y la legendaria piedra. La invitación es para todos a que asistan a divertirse a plenitud y sin sobresaltos.

¡Buen Día!