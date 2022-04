Cafetómano

Bernardo Figueroa

AMLO reconoce a gobernador de San Luis Potosí

Desde San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo del gobernador Juan Manuel Carreras en materia de seguridad, ya que aseguró, participa diariamente en la mesa de seguridad a la que asisten el fiscal estatal y el presidente del tribunal de justicia. «Aquí quiero destacar, en el caso de San Luis Potosí, como se va a dar a conocer, que afortunadamente es baja la incidencia delictiva con relación a otros estados del país. Y San Luis Potosí está rodeado de estados en donde tenemos problemas de mayor incidencia delictiva, sobre todo de homicidios, es una isla que ha podido mantener la paz, la tranquilidad. Esto no significa que sea un paraíso en materia de seguridad pública, hay problemas, pero no hay un desbordamiento, un crecimiento desmesurado en delitos que afecten a la población».

Descarta proyecto de reforma fiscal El Presidente descartó que su gobierno trabaje en un proyecto de reforma fiscal, por lo cual descartó nuevos impuestos, solo se reforzará el marco jurídico en la materia. «No hay en puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensado en modificar el marco jurídico en materia fiscal; estamos reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos, no lo hemos hecho ni vamos a crear impuestos nuevos, y desde luego no van a haber gasolinazos y no van a aumentar el precio de otros energéticos, por lo que no hay un proyecto de reforma fiscal».

El magisterio en paz con el gobierno

Buena relación con el magisterio López Obrador afirmó que llevan buena relación con el magisterio, pese a los nuevos bloqueos a vías férreas que se registraron en los últimos días; afirmó que las protestas son por diferencias al interior del sindicato y no por problemas laborales. «El primer caso ya se está resolviendo, se están atendiendo las demandas; eran 5 bloqueos a las vías férreas, hoy al parecer se resuelve uno y ahí vamos».

«Básicamente con lo que tiene que ver con diferencias al interior del magisterio (motivo de los bloqueos), no hay nada especifico que tenga que ver con lo laboral, no existe, llevamos buena relación con los maestros, no quiero invocar a los que no nos quieren, pero les voy a decir, desde que estamos en el gobierno no ha habido paros en las escuelas, no me vayan a salir ahora nuestros adversarios a decir, a promovernos paros».

Humanista, más que feminista Sobre su postura previo a las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer y del paro nacional del 9 de marzo, dijo que su gobierno trabaja en reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y todos los días trabajan para evitar y prevenir la violencia de género. Destacó que desde que fue jefe de Gobierno, y ahora, sus gabinetes siempre han sido paritarios. Ante la pregunta de si se consideraba feminista, aseguró que lo fundamental es el humanismo.

«De dónde surgió el que llego a ser jefe de Gobierno, y que de 14 miembros del gabinete 8 eran mujeres, ¿quién había hecho eso? Ahora mismo, la mayoría de los cargos de dirección en el gobierno federal están en manos de mujeres, ¿había más mujeres en el gabinete de Fox, de Calderón, de Peña?» «Me considero humanista, porque también debemos pensar, yo creo que eso produjo la confusión y estos temas se tiene que debatir con libertad, la Cuarta Transformación es un despertar de las consciencias, yo considero que lo fundamental es el humanismo, ese es mi punto de vista». Por sarampión, de que alarmarse Tras los casos registrados en Ciudad de México, López Obrador afirmó que sí hay casos de este padecimiento, sin embargo, aún no hay alarma o alerta sanitaria. «Si hay casos, pero no hay nada que alarme».

UNACH

Ante la presencia de la comunidad universitaria, la directora de la Escuela de Humanidades, Campus IV de la UNACH, Angélica Leticia Carrasco Santos, rindió su Tercer Informe de Actividades, correspondiente al periodo marzo 2019-marzo 2020, de la Gestión 2017-2021.

Durante este acto celebrado en las instalaciones del Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica (CIM) y ante los integrantes de la Junta de Gobierno de la UNACH, Carrasco Santos destacó los logros obtenidos durante este periodo en los rubros Académico, Docencia, Investigación, Extensión y Gestión.

Logros, dijo, que se alcanzaron gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo del personal tanto docente como administrativo para lograr las metas como la acreditación nacional del Programa Académico de la Licenciatura en Pedagogía.

Por otro lado, destacó con respecto a los servicios de apoyo estudiantil que los alumnos contaron con los programas de Tutorías, Cultura, Deportes, Becas, Seguro Facultativo y Movilidad que promueven una formación integral del estudiante. Asimismo, dijo que el Centro de Apoyo Psicopedagógico de la Facultad realizó actividades como fueron charlas en temas como Inteligencia Emocional, Comunicación Asertiva, Autoestima, Plan de vida, Diplomado en salud física, mental emocional y su inclusión en ella.

En Extensión destacó que se organizó la 3ra. Jornada de Investigación Pedagógica y la 1ra. Jornada Universitaria de Tutoría; la participación en el Taller Estrategias Didácticas y el Taller Estrategias para la motivación hacia el aprendizaje, además de asistir al Taller DEMAC “para perder el miedo a la escritura”, entre otras actividades.

En la capacitación a docentes, alumnos y administrativos, se realizó el curso Primeros Auxilios 5 pasos para salvar una vida; el Taller Lengua de señas

mexicana; el Diplomado en Salud Física, mental y emocional aplicado al aula y el Diplomado en neurociencias aplicadas a la psicología.

Por su parte, en representación del rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa, el secretario de Relaciones Interinstitucionales Iván Camacho Morales, felicitó a los directivos de la Escuela de Humanidades por haber obtenido la acreditación, el cual ya forma parte de los programas de calidad.

En este sentido, reconoció la labor y el trabajo de los docentes y los administrativos, porque el tener un buen posicionamiento dentro del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) nos da mayor visibilidad dentro del entorno de las instituciones de educación superior a nivel nacional.

Desde el café: Efectivos de la Policía Municipal resguardan el área del centro y apoyan en labores de vialidad en las principales calles de esta ciudad. Así lo ha instruido el amigo del pueblo con el propósito de darle mayor fluidez al tránsito peatonal y vehicular de Jiquipilas, y a su vez para dar mejor imagen urbana. Regularmente en horas pico la vialidad incrementa en el centro, por lo que se determinó que policías apoyaran para evitar los congestionamientos. El Ayuntamiento se mantiene muy al pendiente de la movilidad urbana, por lo que estas acciones son fundamentales para mejorar al tráfico de automovilistas y en apoyo al peatón. Trabajando en coordinación y de manera responsable, el Gobierno Municipal pretende transformar a Jiquipilas en una ciudad progresista para beneficio del pueblo.

Para terminar: “En este mundo traidor, no hay verdad ni mentira; todo es según el cristal con que se mira” lo dijo el poeta español Ramón de Campoamor.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

cafetomano@hotmail.com