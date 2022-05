Letras Desnudas

Mario Caballero

¿AMLO también perdonará a Sabines?

La corrupción es el origen de todos los males de México. Es causa de la pobreza, de la falta de crecimiento, del desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, del desempleo, de la delincuencia, de la baja calidad educativa, de lo que sea. Así que resolviendo la corrupción se soluciona todo. Ese ha sido el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador desde muchos años antes de ser presidente.

No se duda la astucia que tiene López Obrador. Entendió a la perfección que si aprovechaba el enojo de la gente contra la corrupción, podría obtener los votos para ganar la presidencia. No se equivocó. Por eso cada vez que le preguntaban cómo pensaba resolver algún problema, siempre contestaba que combatiendo la corrupción. Nunca se salió del guión. Ni siquiera en los debates presidenciales. En el último no tuvo necesidad de escuchar las preguntas que le hicieron porque su respuesta para hablar de cualquier reto del país era siempre la misma: arrancar la corrupción del gobierno.

Lo curioso es que la medicina que ofrecía para curar la corrupción era él. “Si el presidente es honesto, todos serán honestos”, decía. De tal forma, los secretarios, subsecretarios, delegados y directores; los gobernadores, los presidentes municipales, los legisladores, los policías y hasta los fiscales, serían honestos.

Con esa línea llegó a la noche del primero de julio de 2018. En su primer discurso como presidente electo, dijo: “La transformación que llevaremos a cabo consistirá, básicamente, en desterrar la corrupción de nuestro país […] La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y económica y de la violencia que padecemos. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno”.

Luego prometió: “Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño: sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza”.

¿Quién podría estar en desacuerdo con ese tipo de declaraciones? Nadie. Considero que ningún mexicano que esté consciente de la realidad de nuestro país, dude que la corrupción es tanto una de las causas principales del desastre social, como un asunto que no podía posponerse por mucho más tiempo. Debía ser atacado de frente y con urgencia. Sin titubeos, con mano firme y con la ley por delante.

Sin embargo, en algún momento había que pasar de los dichos a los hechos. Y, hasta ahora, las señales no son positivas.

CASOS FALLIDOS

Todo empezó casi un mes antes del día de la elección. Un reportaje de Denisse Maerker hizo público el uso que la entonces senadora Layda Sansores daba a la partida destinada para apoyar su labor legislativa. Exhibió que la candidata de MORENA a la alcaldía de Álvaro Obregón había empleado esos recursos, entre otras cosas, para comprar maquillaje, tintes para el cabello, bacalao noruego, jamón serrano, joyas y una muñeca con valor de 4 mil 940 pesos. Nada tenía, ni remotamente, relación con sus actividades como legisladora.

El reportaje no dejó lugar a dudas. Nadie puede negar que se trataba de un abuso atroz. Y, aunque ese tipo de prácticas sea común y permitido en el Senado, no dejaba de ser corrupción. Utilizar recursos con destinos públicos para beneficio privado es precisamente eso.

Ni tarda ni perezosa, la hoy alcaldesa de Álvaro Obregón se defendió ridículamente diciendo que los productos eran parte de un acto de beneficencia. Y se dijo víctima de la mala crítica. Hasta el día de hoy, nadie ha podido alegar inocencia cuando lo pillan con las manos en la masa.

Las reacciones del hoy presidente y su equipo fue lo peor. Promoviéndose como paladines de la honestidad y el decoro, la defendieron sin argumentos sino con denostaciones. Claudia Sheinbaum alegó que los documentos probatorios del abuso eran calumnias. Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria de la Función Pública, exigió cerrar filas contra los enemigos: “Mi solidaridad y apoyo con (sic) nuestra senadora y próxima alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores”. El presidente López Obrador respondió como siempre: descalificando la crítica.

En fin, uno de los suyos había sido descubierto en plena rapiña, pero todos se unieron para defender al corrupto, corrupta en este caso.

El segundo caso fue ya iniciado el gobierno de la Cuarta Transformación. La reportera Areli Quintero publicó en el portal de noticias de Carlos Loret una investigación que revelaba la inmensa fortuna de Manuel Bartlett, titular de CFE, quien declaró propiedades por 51 millones de pesos cuando realmente es 16 veces más.

Así lo denunció: “A través de familiares, empresas y presuntos prestanombres se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos […] A partir de 2001, cuando Bartlett había dejado de ser gobernador postulado por el PRI, y se vuelve senador lopezobradorista por el PT, deja de registrar los bienes a su nombre. Y justo a partir de esa fecha, se multiplicaron de forma acelerada los inmuebles a nombre de su pareja, Julia Elena Abdala Lemus, y de los hijos que ambos tienen de matrimonios anteriores”.

El día que salió a la luz la investigación, AMLO lo exoneró inmediata y públicamente. Irma Eréndira entendió el mensaje de su jefe y realizó una investigación a modo. Y el 19 de diciembre pasado, lo declaró inocente con la siguiente sentencia: Bartlett “no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad. En torno al patrimonio de su pareja, no tenía obligación legal de declarar sus bienes…”.

Eso cuando el propio López Obrador, en su libro Entre la historia y la esperanza, de 1995, calificó a Manuel Bartlett de corrupto, por haberse enriquecido “con obras de infraestructura que se hicieron con cargo al erario”.

¿TAMBIÉN PERDONARÁ A JUAN SABINES?

Pensábamos que AMLO sería implacable en el combate a la corrupción de los funcionarios de su gobierno. Que no toleraría la menor sospecha. Que barrería las escaleras de arriba para abajo, como prometió en su campaña.

Por tanto, también sería un error que perdonara a Juan Sabines Guerrero, a quien su gobierno ratificó como cónsul en Orlando, Florida. Sobre todo, después de que el semanario Eje Central hiciera públicos los informes de una auditoría realizada por una empresa privada que documentó cómo el exgobernador de Chiapas desvió recursos públicos a través de empresas fantasma, que entregó contratos por adjudicación directa, que simuló compras, que tuvo aviadores que ganaron más de un millón de pesos en un solo año y que, entre otras cosas, endeudó al estado por más de 33 mil millones de pesos.

El presidente debería pensar que antes de perdonar a Sabines están el millón 96 mil 249 chipanecos que votaron por él creyendo en su palabra y en que haría justicia. Pero en caso de indultarlo, estaría cometiendo una ofensa imperdonable y machacándonos en la cara que sí, Sabines es un pillo, pero un pillo de los nuestros. ¡Chao!

