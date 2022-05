Cafetómano

AMLO vs COVID-19

Los anuncios por Twitter de al menos cinco personas (integrantes del gabinete, funcionarios y gobernadores) que anunciaron que dieron positivo a la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2, se han dado entre dos y 10 días después de que estuvieron cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esos espacios temporales están en el periodo señalado por el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, como de transmisión activa de la epidemia. Es decir, eran casos activos.

En medio de esa cercanía, destaca que ni los secretarios Irma Eréndira Sandoval (SFP) o Arturo Herrera (SHCP), ni el titular de la Profeco, Ricardo Shieffield, o del IMSS, Zoé Robledo, tampoco el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, usaban cubrebocas la última vez que estuvieron con el Ejecutivo, previo a confirmar que tenían COVID-19.

El más reciente caso es el del encargado de las finanzas del país, quien –como plantea el proceso de vigilancia epidemiológica– tuvo que avisar a sus contactos de que estaba contagiado.

Herrera confirmó su resultado el 25 de junio y tres días antes había estado con el mandatario federal en una reunión donde se hicieron enroques en la SHCP y el Banco de Bienestar. En esos días también estuvo en contacto con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien decidió confinarse de manera voluntaria.

Al respecto, López-Gatell dijo que –como en cualquier otro caso– donde es identificable una posible cadena de contactos, se emprende un estudio de casos de contactos para reconocer las características de la persona enferma.

EL ESTUDIO DE CASOS DE CONTACTO

En el caso del secretario Herrera, se inició el estudio de contactos donde se encuentra la secretaria Márquez. Por ello, el subsecretario de Salud agradeció que la secretaria de Economía se haya recluido de forma voluntaria.

“La doctora Márquez, efectivamente, secretaria de Economía, ha decidido mantenerse en reclusión, en resguardo de manera voluntaria, lo cual le agradecemos, si no lo hubiera hecho se lo hubiéramos recomendado, pero ella está muy, muy compenetrada con cómo funciona esto y tomó esa decisión”, comentó.

El funcionario explicó que conforme se van identificando los distintos contactos se evalúa si tienen o no síntomas, pero si hay sospecha la prueba se tiene que hacer alrededor de seis días después si no es probable que el test salga negativo. Por lo que es importante hacer la entrevista médico-epidemiológica para saber la probabilidad de que haya ocurrido el contagio.

“Si la persona es positiva, se hace la prueba; si la persona es negativa, se le deja en observación para al menos seis días, que es el periodo estimado de incubación; si no presenta síntomas y no es una persona que esté en riesgo de complicarse, podría ser incluso innecesaria la prueba; si presenta síntomas y es una persona en riesgo de complicarse, se le debe hacer la prueba; si existe un riesgo significativo de que pudiera propagar, también por eso se debe hacer la prueba, es conjunción”, comentó.

LOS CONTACTOS DE AMLO CON COVID

En ese sentido, el presidente López Obrador estaría inmerso en el estudio de caso de contactos no solo de Herrera, también del gobernador Fayad, quien anunció el 28 de marzo que tenía COVID-19 y el 18 de marzo (10 días antes) estuvo en una conferencia matutina con el Ejecutivo.

También son los casos de Sheffield, cuya confirmación se dio el 2 de mayo y el 27de abril (cinco días antes) participó en la conferencia matutina del Ejecutivo. En ese entonces, el procurador federal del Consumidor rechazó que hubiera contagiado al presidente y argumentó que tenía más de un mes que no estaba a menos de un metro de distancia –como dicen las recomendaciones– del mandatario.

En el caso de la titular de la Función Pública, su confirmación se dio el 20 de abril, pero se anunció hasta una semana después. Ella había participado en una reunión con el mandatario federal el 11 de abril (nueve días antes). Al respecto, López-Gatell dijo que se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas del estudio de caso y contactos y que su familia estaba en “perfectas condiciones”, que ninguno fue infectado por el virus SARS-CoV-2.

El otro funcionario que tuvo contacto con el presidente antes de dar positivo fue Zoé Robledo, titular del IMSS, quien confirmó su resultado el 7 de junio, mientras que el 5 (dos días antes) estuvo en la conferencia matutina del Ejecutivo en Villahermosa, Tabasco. En ese momento, el presidente rechazó hacerse una prueba para detectar COVID-19.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente, estoy bien y me cuido. Se guarda la distancia”, dijo en su conferencia de prensa del 8 de junio.

MANDATARIOS QUE SE HAN HECHO PRUEBAS

Otros mandatarios en el mundo se han hecho la prueba diagnóstica y se han recluido voluntariamente ante la cercanía de un contacto con COVID-19. Ángela Merkel, de Alemania, y Justin Trudeau, de Canadá, son algunos de ellos. Ambos dieron negativo.

En el caso del primer ministro canadiense, se realizó el test debido a que su esposa Sophie Gregoire dio positivo. Lo mismo le sucedió al mandatario español Pedro Sánchez, quien su pareja Begoña Gómez, también se infectó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se hace constantemente chequeos para detectar COVID-19. La primera vez fue luego de que sostuvo una reunión con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, y un integrante de la comitiva de Brasil, resultó positivo.

Quienes no tuvieron la misma suerte fueron el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien incluso estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días por la enfermedad, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien el pasado 16 de junio fue hospitalizado tras dar positivo.

Asimismo, Iván Duque (de Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Jeanine Áñez (Bolivia), Benjamin Netanyahu (Israel), Vladirmir Putin (Rusia) se han sometido a test luego de haber tenido contacto con personas que resultaron contagiadas.

