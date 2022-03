Asesoría Legal

Amnistía Internacional, Inmigrantes Con Poderosas Enfermedades

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Amnistía Internacional es un movimiento global el cual tiene presencia en mas de 150 países, es un organismo que actúa para poner fin a los abusos de los derechos humanos, esta organización se ha pronunciado en México en relación de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) guarda silencio en relación a la presunta violación de los derechos de los migrantes, lamentablemente Amnistía Internacional en México casi no tiene presencia debido a que casi nadie lo conoce, la gente en general desconoce la metodología que usa esta organización para defender los derechos humanos, hay una falta de comunicación entre esta organización y la población en general, se pronuncia únicamente por los medios de comunicación de forma política, es esa su forma de operar, mas sin embargo, ellos dicen que apoyan acciones pacificas de la sociedad civil para prevenir, impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos humanos en México, esto, solo son palabras, porque Amnistía Internacional no tiene casi presencia en México, esta organización quedó legalmente constituida en 1977, Mercadotecnia de México, Bienes Raíces y Estrategas Privados ha realizado evaluaciones de impacto de organizaciones sociales y el resultado fue el siguiente, la mayoría de las organizaciones sociales solo buscan beneficio propio alegando que son “activistas y defensores” de los derechos humanos, lucrando a la vez con el dolor ajeno, las acciones que realizan las organizaciones sociales son totalmente contrarias a la misión y visión que deberían tener para defender los derechos humanos, no solo es decir que son activistas u organizaciones sociales que defienden los derechos humanos, esta, debe estar sustentada y fundamentada, las organizaciones sociales que son dueños de algún medio de comunicación local pequeño actúan como amarillistas atacando la moral, ya que atacan con groserías hacia funcionarios y dependencias, desprestigiando mucho mas a las autoridades mexicanas, y si esos medios lo pasan en las redes sociales entonces se denigra mas a México, son personas sin ninguna ética, la mayoría de los “activistas” y medios de comunicación se dedican a atacar a las autoridades mexicanas, y al que realmente tiene una política migratoria nefasta que es Estados Unidos no le dicen nada, solo atacan por atacar porque son unos ignorantes que desconocen las leyes, los migrantes no deberían estar en nuestro país sufriendo, lo alarmante del asunto son dos cosas, la primera, es la entrada de muchas enfermedades por el sur del país que es por donde llegan los migrantes, los virus mas peligrosos y mortales son los que llegan de África y Haití, mas sin embargo, la Secretaría de Salud no revisa uno a uno a los migrantes, es importante su revisión porque los mexicanos y mexicanas de Chiapas están en riesgo de contraer graves enfermedades y virus, tal como pasó con el SIDA, esta enfermedad mortal viajó de África al resto del mundo, Haití ya se encontraba infectado también a la par que África, la gente que viaja a África y Haití debe protegerse frente a las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, por mosquitos, del SIDA, y sobre todo, tener precaución por desplazamiento en carreteras, África y Haití son países potencialmente poderosos en la transmisión de enfermedades, los tenemos en México parados y son un riesgo grave para la nación mexicana, los habitantes africanos y haitianos tienen contacto frecuente con animales salvajes los cuales también son portadores de enfermedades y virus, esto se propaga por el mundo trayéndolo consigo, en México ya hay TUBERCULOSIS gracias a los africanos y haitianos que están varados en Chiapas, Haití y África son una bomba de tiempo en cuestión de enfermedades y virus, tan solo Haití enfrenta una de las tasas mas altas de mortalidad debido a infecciones y enfermedades como la Tuberculosis, VIH y Diarrea, África y Haití tienen enormes deficiencias en su infraestructura de salud pública, en México Mercadotecnia de México, Bienes Raíces y Estrategas Privados ha detectado algunos casos ya de Tuberculosis y en su momento mostrará la situación, personal de Mercadotecnia de México se trasladó a la mesilla Guatemala y otros lugares para investigar estas enfermedades, en Chiapas con los Africanos y Haitianos se corre un grave riesgo de salud, a medida que pasan los días aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones como la Tuberculosis, Gangrena, VIH, Diarrea, etcétera, y la solución no es enviarlos al norte del país, sino regresarlos a su país de origen, que la Organización Mundial de Salud haga un enérgico llamado a los gobernantes de sus países para tomar acciones de precaución por las personas enfermas, muchos piensan que la problemática de salubridad de Haití y África se limita solo a ese territorio, mas no es así, se propaga al mundo entero, las epidemias en esos dos países están libres, muy lamentablemente los mexicanos y mexicanas pagarán muy cara la factura de que el Gobierno Federal tenga a los migrantes en territorio chiapaneco, de hecho, los desplazamientos humanos de los países mencionados han sido causa de epidemias a lo largo de su historia, el aumento de los viajes a estos países ha provocado una gran cantidad de patología infecciosa propia de otras zonas geográficas sea vista en las consultas médicas, es un silencio lo que pasa en México, mucha gente que se está enfermando prefiere callar para no sentir el rechazo de la sociedad, para despertar el hecho de lo que representa una epidemia, debemos hacer memoria de alguna de las pandemias de África y Haití que han afectado a la humanidad y que hasta la presente fecha lo siguen haciendo, LA VIRUELA, ha matado a mas de 300 millones de personas a lo largo de su existencia, EL SARAMPION, el cual ha matado a mas de 200 millones de personas, propagación del virus del EBOLA, tan solo con esta ultima se ha encendido alarmas en todo el mundo, Pandemia de gripe, otra es LA PESTE NEGRA, es aquella que cuando la persona estaba infectada empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, se le hinchabas y dolían los ganglios, de hecho, se ha detectado actualmente Tuberculosis de Ganglios en Chiapanecos últimamente, VIH (SIDA), este virus es la quinta pandemia mundial más importante y hasta la fecha sigue cobrando vidas, y con la presencia de migrantes aumenta la posibilidad de adquirir dicha enfermedad, EL COLERA, en fin, y otras enfermedades desconocidas y que se van a conocer prontamente, mas aparte tienen enfermedades respiratorias agudas, las principales enfermedades que portan los migrantes a México son TUBERCULOSIS, INFLUENZA, LEPRA, DERMATITIS, DIARREA, ESCLALIOSIS, VIRUELA E INSALUBRIDAD y SIDA, esto va ser una epidemia mundial, los centroamericanos están juntos y lo peor es que están en un Estado mexicano donde el gobierno federal los tiene como si fueran una peste, mas sin embargo los mexicanos y mexicanas no deben pagar por decisiones equivocadas del gobierno federal mexicano, los migrantes de inmediato deben ser sacados a sus países de origen, la peor decisión de los migrantes adultos es que arriesgan la vida de sus hijos e hijas pequeñas, de sus bebes, incluso, en las caravanas van mujeres embarazadas para dar a luz en suelo mexicano o estadounidense para lograr ciertos beneficios de poder moverse en nuestro país obteniendo con ello la nacionalidad mexicana, los agitadores de los migrantes son unos vividores, ineptos, ignorantes al permitir que lleven niños y niñas poniéndolas en riesgo físico y psicológico, alguna persona de gobierno dijo que los migrantes que cruzan por México no representan riesgo sanitario, y como van a saberlo si no apoyan casi la política de la salud, es muy poca esa ayuda, yo no estoy diciendo que los migrantes son unos delincuentes como lo ha gritado a los 4 vientos, esto, es un problema grave de salud, pensar en los mexicanos y mexicanas que podrían llegar a ser infectados por alguna enfermedad es grave, de hecho, los migrantes han invadido casas y departamentos en obra negra, las colonias se han convertido en zonas inseguras, no quieren estar en los centros de albergue de gobierno, prefieren salir e invadir las casas por ordenes de sus propios “activistas”, estos últimos, responsables de las invasiones en casas y departamentos, así como los acosos a las mujeres y niñas y violencia ejercida contra oficinas de gobierno, RESPONSABLES: los que se dicen llamar activistas de los derechos humanos de los migrantes, por ahora, es poner mano dura en contra de los migrantes y regresarlos a sus países de origen, muchas personas mexicanas han sido despojados de sus propiedades por los migrantes que llegan a México violando toda ley, tan solo en la unidad habitacional Solidaridad 2000 de Tapachula los migrantes invadieron todos los departamentos y se han dedicado a delinquir, los migrantes tienen amenazados a los habitantes de varias colonias de Tapachula con hacerles daño si los denuncian o los sacan de las casas y departamentos donde han invadido, es grave el fenómeno de los migrantes, estas personas van a llenar de virus y enfermedades a miles de mexicanas y mexicanos, y Chiapas podría encabezar la lista de virus y enfermedades gracias a la presencia de los migrantes que no han sido regresados a sus países de origen, los migrantes agreden a las autoridades mexicanas porque saben que son tolerantes, mas sin embargo, la batalla que se llevó a cabo en el rio Suchiate entre migrantes centroamericanos y la Guardia Nacional no es nada si esta hubiera sido en Estados Unidos, los gringos los hubieran matado a todos dentro de su territorio y dárselos de comida a los buitres, mas sin embargo, no entienden que el Presidente de Estados Unidos ha cerrado permanentemente su frontera y no se puede ya pasar a los Estados Unidos como antes lo hacían, se quedan en México y es ahí donde el país corre un grave peligro iniciando por el Estado de Chiapas.