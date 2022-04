Asesoría legal

Amnistía para presos y presas

La sociedad tacha de lo peor a quienes se encuentran privados de la libertad y hasta le cierran las puertas en los trabajos cuando salen, la sociedad se cree superior a quienes se encuentran confinados en una prisión ya sean hombres o mujeres, no todos son culpables de los delitos imputados, la sociedad generaliza y criminaliza, más bien, la sociedad es hipócrita porque tienen más pecados que un preso hombre o mujer, al salir la persona de prisión se convierte en vulnerable ante la sociedad que solo se dedica a tachar y tachar, las personas en la actualidad han usado al aparato judicial para meter a prisión a personas inocentes haciéndose las víctimas, siendo que es un delito dirigirse en falsedad de declaración ante la autoridad, todos tienen derechos, los presos y la sociedad, todos en general, nadie es menos y nadie es más, y es que, al salir de prisión tras haber cumplido una condena ya sea por un delito hecho o fabricado se inicia un proceso de reinserción para el cual no se está preparado, hay mujeres que se hacen las víctimas y se ponen de acuerdo con los y las ministerio público de las Fiscalías para imputar delitos falsos a personas, tal es el caso de una vividora mujer de nombre Martha Muñiz que viven en Cuautitlán Estado de México y es originaria de Coahuila que utilizó a su menor hija para hacerse la víctima y acusar a una chica estudiante brillante de universidad, esa fulana que acusó injustamente sin tener elementos probatorios es una vividora debido a que pide como pago de “reparación de daños” la cantidad de 275 mil pesos, obviamente apadrinándola una diputada local del PRI del Estado de México, que pena que se tenga que usar el poder que el mismo pueblo dio para darle en la torre al pueblo, afortunadamente los Diputados y Diputadas son unos ignorantes que solo crean leyes al azar y que solo saben hacer política, porque estudiosos no lo son, la sociedad no les da otra oportunidad a los que salen de prisión en materia laboral, incluso, hay empresas que piden la carta de antecedentes no penales, solo con eso le cierran las puertas a aquellos que están aptos para reintegrarse a la sociedad laboral, hay personas de la sociedad que se creen unos santos y son las peores personas que esta humanidad pueda tener, resultan ser unos hipócritas verdaderos, todos tachan, todos son santos, todos tienen flores en la boca, pero, tachan y criminalizan a personas que incluso traen un tatuaje, las personas pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, la sociedad no tiene mente abierta, los gobiernos nunca han desempeñado un buen trabajo, se debe crear mesas de trabajo y fomentar el ambiente laboral para personas en reclusión y sus familias que buscan reincorporarse a la vida económica a quienes hayan cumplido con alguna sentencia penal y que estén próximos a obtener su libertad, incluso, si las grandes empresas textileras tienen iniciativa podrían firmar convenios con los directores generales de centros penitenciarios para darles un trabajo formal en el interior de los penales de todo el país, la vida económica sería activa, hay muchas familias que han quedado desprotegidas solo por el hecho que a la persona que daba el gasto para el sostén del hogar ha quedado privado de la libertad por un error cometido o por un delito fabricado por una mala impartición de justicia, el hecho que una persona se encuentre privada de sus derechos políticos no quiere decir que no tenga acceso a un trabajo remunerado, lamentablemente vivimos en un país con personas de valores muy bajos, donde incluso, cuando una persona recién sale de prisión lo primero que hace la gente es tachar, sacar porquerías por medio de sus lenguas venenosas, siempre mantienen amenazados a aquellos que salen de prisión diciéndoles que incluso podrían mandar a llamar a la policía, la gente de nacimiento es hipócrita solo que la mayoría lo disfraza muy bien, la gente que se encuentra en los penales son aquellos que cuando salen hablan con la verdad y se tienen que enfrentar a los de afuera con sus mentiras, porque la sociedad asa es, mentirosa e hipócrita, no entiendo porque somos envidiosos, ¿Por qué muchos practican una religión falsa solo para lucrar y aprovecharse de los demás haciéndose los santos y sus bocas destilan veneno? La gente hipócrita habla mal de los ex convictos y no les inculcan valores a sus hijos, que ironía, se debe permitir el uso del celular en los que se encuentran privados de la libertad, la sociedad y las autoridades inmediatamente dirían “pero con eso van a extorsionar”, nada que ver, que estupidez de la gente pensar siempre negativamente, están rodeados solo de malas vibras por sus malos pensamientos, lo que piensan es lo que son, todos los seres humanos tienen derecho a una comunicación amplia con su familia, los celulares no solo sirven para extorsionar, sirven para comunicarse, para trabajar, para muchas cosas positivas, en fin, en el Congreso de la Unión se debe discutir el uso de celulares en los centros penitenciarios y es bueno, los presos y las presas tienen derechos y uno de ellos es la comunicación, los que están afuera ni viven bien su vida, es más, ya ni se quien está mejor, los de afuera se están muriendo de coronavirus y los de adentro se salvan por solo el hecho de no salir, si hasta memes les han hecho a los pobres presos y presas de que los felicitan por no salir en tiempos de Covid, que idiotez deberas, estoy de acuerdo en que haya amnistía para todos y todas las personas que están privadas de la libertad en las prisiones de todo el país, no solo sacar a un cierto determinado porcentaje, sino a todos, que haya una buena comunicación con gobierno, que tengan acceso a una buena impartición de justicia, que se investiguen los expedientes de cada uno para detectar errores en el aparato judicial, que el Consejo de la Judicatura de cada Estado haga su trabajo y apoye a los familiares de las personas privadas de la libertad para agilizar sus trámites, pero no, los mismos Titulares de los Tribunales Superiores de Justicia son unos holgazanes buenos para nada permitiendo mala impartición de justicia en sus Estados aprovechándose siempre de la posición en la que se encuentran, ESTOY A FAVOR DE LA AMNISTIA.